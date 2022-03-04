Отменить вылет из РПЛ и остановить сезон: что предлагают клубы для футбола под санкциями

По информации СМИ, Российская премьер-лига рассматривает вариант с более ранним завершением чемпионата — в апреле, а не в мае, как было запланировано. Таким образом РПЛ постарается минимизировать последствия ухода легионеров из клубов, а сами команды уже просят открыть трансферное окно для внутренних переходов и отменить вылет из высшего дивизиона в этом сезоне. «Газета.Ru» — о том, как российский футбол планирует решать проблемы, возникшие из-за санкций.

Что изменят в чемпионате России

Заключительные туры Российской премьер-лиги должны пройти 5-6, 12-13 и 20-21 мая, однако сейчас клубы РПЛ обсуждают перенос всех этих матчей с мая на март и апрель — то есть чемпионат России завершится на месяц раньше. По информации «РБ-Спорт», таким образом клубы надеются минимизировать последствия возможного ухода иностранных игроков, которые прекращают сотрудничество в связи с санкциями ФИФА и УЕФА. Напомним, из-за введенных ограничений российские клубы не имеют права принимать участия в международных турнирах, которые проходят под эгидой этих организаций, в том числе Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Российские клубы надеются, что благодаря уплотнению календаря будет больше шансов сыграть почти все оставшиеся матчи с легионерами в составе, пока многие из них еще не покинули страну.

По информации «Спорт-Экспресса», ряд клубов Российской премьер-лиги на общем собрании, которое состоялось 2 марта, также предложили отменить вылет команд из высшего дивизиона в этом сезоне. Согласно правилам, по итогам завершившегося турнира РПЛ покидают две команды, которые заняли последние места в турнирной таблице, а из Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ, второй дивизион России) поднимаются команды с первого и второго места. Стыковые матчи за право выступать в высшем дивизионе в следующем сезоне играют клубы с 13-го и 14-го места РПЛ и третьего и четвертого — ФНЛ. Примечательно, что в прошлом сезоне эти поединки проведены не были, поскольку «Оренбург» и владикавказская «Алания» не получили лицензии для участия в розыгрыше Премьер-лиги.

Теперь предложение отменить вылет клубов из РПЛ аргументировано возможным нарушением спортивного принципа в случае отъезда легионеров из команд. Некоторые клубы могут потерять свою главную ударную силу и серьезно опуститься в турнирной таблице.

Любопытно, что в то же время рассматривается вопрос об увеличении числа участников чемпионата России — с 16 до 18 команд. Это связано с тем, что в следующем сезоне российские клубы из-за санкций не сыграют в еврокубках, а значит, можно больше времени уделить внутреннему чемпионату и увеличить количество туров. По информации «Чемпионата», представители клубов не сомневаются в том, что количество команд будет увеличено.

Также клубы, которые обеспокоены отъездом иностранных футболистов, попросили открыть трансферное окно для внутренних переходов уже весной, чтобы иметь возможность подписать игроков из ФНЛ и ФНЛ-2 и закрыть дыры в составе в преддверии развязки в чемпионате.

Кто покинул чемпионат России

3 марта портал Jutarnij List сообщил, что ФИФА и УЕФА могут разрешить иностранным футболистам разрывать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке — и без выплаты неустойки. Решение может быть принято в течении 7-10 дней, чтобы у футболистов была возможность покинуть Россию через Стамбул или Белград (воздушное пространство Европейского союза закрыто для России).

«У меня есть информация о том, что такую возможность получат почти 150 игроков из первой и второй российских лиг. Для них не будет особых последствий. Это связано с девальвацией рубля, а также с тем, что практически всеми российскими клубами владеет государство», — приводит Jutarnij List слова источника из Хорватского футбольного союза.

Самым пострадавшим клубом в плане отъезда иностранных футболистов оказался «Краснодар». Команда по просьбе легионеров приостановила контракты со следующими игроками: Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Бутхейм, Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла. Они уже покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, однако в заявлении «быков» говорится именно о приостановлении договора, но не расторжении. При этом не значится имя польского футболиста Гжегожа Крыховяка, хотя, по информации ряда СМИ, именно он выступил инициатором подобного решения всех иностранцев в клубе. Однако, возможно, в его случае речь идет именно о расторжении трудового соглашения.

«Краснодар» также остался без тренерского штаба. Контракты были по обоюдному согласию расторгнуты с Даниэлем Фарке и его ассистентами Эдмундом Римером, Крисом Домогаллой и Кристофером Джоном. Немецкий специалист возглавил краснодарский клуб только в середине января и не успел провести ни одной официальной игры.

Свои посты покинули также Маркус Гисдоль, возглавлявший московский «Локомотив» с осени 2021 года, и его помощник Зильбрехт Лутц. При этом, если в «Краснодаре» расторжение контрактов с тренерским штабом прошло без явных проблем, то вот гендиректор «железнодорожников» Владимир Леонченко увидел в таком решении тренеров нарушение контрактных обязательств.

«Решение Маркуса Гисдоля и Зильбрехта Лутца — это, конечно, прямое нарушение их контрактных обязательств. Я исхожу из того, что профессия тренера, особенно в топ-клубе, — это всегда стресс и колоссальное давление, и тренер должен выполнять контракт и уметь под этим давлением работать, каким бы ни был его источник.

Поэтому решение покинуть «Локомотив» в определенном смысле показывает уровень профессионализма. Тем не менее мы понимаем, что в сложившейся ситуации это их личный выбор», — заявил Леонченко.

Одного из своих членов лишился тренерский штаб московского «Динамо». 1 марта команду покинул украинский специалист Андрей Воронин, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию. При этом сообщалось, что Немецкий футбольный союз оказывает давление на главного тренера московской команды Сандро Шварца, требуя от него покинуть Россию. Сам специалист, который тренирует команду с 2020 года, заявил о своем желании остаться. Позднее пресс-служба «Динамо» опровергла информацию о давлении на тренера.

«Главный тренер Сандро Шварц продолжает работать с командой. У него действующий договор с клубом. Никаких попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет.

Все игроки клуба находятся в Москве и работают в штатном режиме по определенному тренерским штабом тренировочному плану», — говорилось в заявлении.

Из тренерского штаба «Ахмата» ушли два украинских специалиста. По данным «Матч ТВ», по согласию сторон контракты с клубом расторгли тренер-аналитик Станислав Гончаренко и физиотерапевт Павел Дубко. Также грозненский клуб покинул украинский хавбек Артем Полярус, а ранее из петербургского «Зенита» ушел защитник Ярослав Ракицкий.

После матча 1/8 финала Кубка России, где встречались «Сочи» и ЦСКА (2:1 в пользу армейского клуба), в СМИ появилась информация, что все легионеры южного клуба якобы покидают команду. За сочинский клуб выступают восемь иностранных футболистов — Ванья Дркушич, Родригао, Ивелин Попов, Кристиан Нобоа, Викторьен Ангбан, Матео Кассьерра, а также Матео Барач, арендованный «Крыльями Советов», и Иван Миладинович, арендованный «Нижним Новгородом». Однако уже спустя пару часов информация была опровергнута, а Нобоа подтвердил, что футболисты никуда не собираются.

На следующий день, 3 марта, появилась информация, что из московского ЦСКА собирается уехать один футболист — ирландский защитник Хердур Магнуссон, который только недавно восстановился после серьезной травмы. Сообщалось, что причиной такого решения стали семейные обстоятельства: у игрока есть маленький ребенок, а его супруга беременна вторым. Однако спустя несколько часов сообщения СМИ вновь были опровергнуты — с заявлением выступил агент ирландца Элиас Ньярдарсон.

«Мы удивлены новостям о том, что Хердур покинет ЦСКА. Он полностью восстановился и ждет шанса показать себя. Конечно, он следит за ситуацией в мире. Но сейчас Хердур хочет вернуться на прежний уровень и играть за ЦСКА. Он не думает об уходе. Если ФИФА, РФС или ЦСКА решат иначе, тогда он задумается. Но не сейчас», — приводит слова агента Sport24.