Конец эпохи: Абрамович продает «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович решил продать лондонский «Челси», которым владеет с 2003 года. Миллиардер может попасть под санкции Великобритании, и в таком случае деятельность клуба тоже будет заморожена, поскольку команда на 100% является активом Абрамовича. Среди возможных претендентов на покупку называются 86-летний швейцарец Хансйорг Висс, инвесторы из США и даже скандально известный экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

«Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение и мне больно расставаться с клубом таким образом. Однако я действительно считаю, что это наилучшим образом послужит интересам «Челси». Продажа не будет проходить в ускоренном порядке, а будет осуществлена в соответствии с надлежащей процедурой», — передает слова Абрамовича пресс-служба команды.

Это решение бизнесмен принял, чтобы вывести клуб из-под возможных санкций, которые настигнут команду в том случае, если он сам попадет под определенные ограничения из-за своего российского гражданства. Некоторые английские СМИ считают, что пойти на такой шаг Абрамовича вынудило правительство Великобритании.

Еще 26 февраля стало известно, что предприниматель передает управление командой попечительскому совету благотворительного фонда «Челси».

«В течение почти 20 лет владения «Челси» я всегда рассматривал свою роль в клубе как некоего хранителя, чья работа заключается в обеспечении успеха команды, а также в создании будущего для нее, и что вся наша организация должна играть положительную роль в обществе», — отмечал Абрамович.

Теперь же предприниматель решил отдать не только управление, но и владение клубом.

Одним из главным претендентов на покупку «Челси» является 86-летний швейцарский миллиардер Хансйорг Висс, чье состояние оценивается в $5,1 млрд. В беседе с изданием Blick швейцарец рассказал, что Абрамович просит за команду слишком много денег.

«Я подожду еще четыре-пять дней. Клуб должен Абрамовичу £2 млрд. Это значит, что покупатель будет обязан еще и выплатить ему долг», — сказал Висс.

Впрочем, российский владелец команды уже поспешил заявить, что не будет просить о возврате долгов.

«Для меня «Челси» всегда был связан не с бизнесом или деньгами, а с чистой страстью к игре и клубу», — заверил Абрамович.

Агентство Bloomberg сообщает, что в покупке «синих» заинтересованы многие спортивные инвесторы и фонды прямых инвестиций, в том числе из США. «Инвесторы проявят серьезный интерес к «Челси», если он будет продаваться», — рассказал Bloomberg Джефф Мурад, компания которого — MSP Sports Capital — является инвестором команды «Формулы-1» «Макларен».

Желание купить «Челси» высказал даже бывший чемпион UFC Конор Макгрегор. «Хочу изучить этот вопрос», — написал ирландский боец в своем Twitter, прикрепив скриншот переписки, на котором предлагает купить клуб за £3 млрд.

The Telegraph отмечает, что за свой актив Абрамович хочет получить €4,82 млрд, а посредником, ведущим переговоры с возможными инвесторами, выступает американский банк Raine.

За 19 лет владения клубом Абрамович потратил на команду около £2 млрд. Именно при нем «Челси» стал одним из ведущих клубов Европы, в то время как раньше был в лучшем случае середняком Английской премьер-лиги (АПЛ).

Благодаря Абрамовичу в команду приходили такие звезды мирового футбола, как Фернандо Торрес, Дидье Дрогба, Альваро Мората, Кепа Аррисабалага, Петр Чех и Андрей Шевченко, а на тренерском мостике блистали Карло Анчелотти, Жозе Моуринью, Рафаэль Бенитес и Антонио Конте.

Успехами на трансферном рынке «Челси» не ограничился. В сезоне-2004/05 команда впервые за 50 лет выиграла чемпионат Англии. Всего в эпоху Абрамовича команда пять раз становилась лучшей в АПЛ.

В сезонах-2011/12 и 2020/21 «синие» выигрывали Лигу чемпионов, а в 2008 году уступили в драматичном финале своим извечным соперникам из «Манчестер Юнайтед».

Та встреча проходила в московских «Лужниках». Во время исполнения удара в серии пенальти обидно поскользнулся Джон Терри, что и помогло манкунианцам выиграть трофей.

В текущем сезоне «Челси» практически лишился шансов на победу в чемпионате Англии, отставая за 13 туров до финиша на 16 очков от «Манчестер Сити», который идет на первом месте, но имея на две игры больше.

В Лиге чемпионов у «синих» дела обстоят получше. В первом матче 1/8 финала команда обыграла французский «Лилль» со счетом 2:0. Ответная игра пройдет 16 марта во Франции.

Впрочем, болельщики «Челси» сейчас переживают не о текущем положении в турнирах, а о будущем. Никому не хочется, чтобы сказка, которая длилась благодаря Абрамовичу 19 лет, вдруг закончилась.