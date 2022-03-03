«Шансов оспорить решение нет». Россию не пустили на Паралимпиаду

Международный паралимпийский комитет резко изменил свое решение от 2 марта допустить российских спортсменов к участию в Играх в Пекине и уже 3-го числа объявил, что отстраняет россиян. Спортивный юрист Алексей Карпенко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что шансов отменить отстранение нет, поскольку «из-за творящейся истерии суд будет принимать эмоциональное политическое решение в отношении России». А временно отстраненный президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин отметил, что «на президента МПК было оказано серьезнейшее давление». Почетный президент ОКР Леонид Тягачев объяснил это решение влиянием на МОК со стороны США.

Международный паралимпийский комитет изначально допустил сборную России до Игр в Пекине под нейтральным флагом, однако под давлением других команд и правительств был вынужден изменить свое решение уже на следующий день.

Главные тезисы из официального заявления МПК по этому поводу:

1) «Когда вчера мы приняли решение о допуске, мы думали о благополучии паралимпийского движения в долгосрочной перспективе. Однако вскоре стало понятно, что стремительно обостряющаяся ситуация поставила нас в невероятно трудное положение прямо накануне Игр»;

2) «Несколько национальных паралимпийских комитетов других стран и сами спортсмены угрожали, что снимутся с соревнований, если Россия не будет исключена, что ставило под угрозу проведение Паралимпийских игр — 2022 года в Пекине»;

3) «Ситуация в олимпийской деревне обострилась, и стало невозможно гарантировать безопасность паралимпийцев»;

4) «Мы в МПК твердо убеждены, что спорт должен оставаться вне политики. Однако за кулисами многие правительства своими действиями оказывают влияние на наши Паралимпийские игры»;

5) «Обращаемся к паралимпийцам из пострадавших стран: нам очень жаль, что на вас повлияли решения, принятые вашими правительствами на прошлой неделе в связи с нарушением олимпийского перемирия. Вы — жертвы действий ваших стран».

По сути, Международный паралимпийский комитет признал, что принял это решение только под давлением со стороны нескольких правительств и принес извинения российской стороне. Однако сожаления МПК не исправят положения спортсменов, которые готовились к этим Играм четыре года. Для многих из паралимпийцев спорт — это смысл жизни в гораздо большей степени, чем для обычных атлетов.

Паралимпийский комитет России (ПКР) уже выпустил ответное заявление, в котором отметил, что готов оспаривать отстранение в суде:

«Мы считаем, что решение МПК от 3 марта совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов. В качестве виновников нынешних политических конфликтов в этом решении оказываются ПКР и российские паралимпийцы.

Между тем они не только не совершали ничего, что хоть каким-то образом может быть истолковано как участие в нынешних политических осложнениях, но, напротив, в полном соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) вывели из руководящих органов ПКР лиц, имевших какое-либо отношение к политическим структурам.

В связи с этим ПКР считает решение МПК незаконным и оставляет за собой право отстаивать права и интересы российских паралимпийцев в спортивных и иных судебных инстанциях».

Спортивный юрист, старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, который защищал российских паралимпийцев в 2016 году, в беседе с «Газетой.Ru» пессимистично оценил шансы России отменить решение МПК через суд.

«На фоне происходящего никаких шансов в судебных инстанциях нет. Ни в случае экстренного заседания Спортивного арбитражного суда, ни в долгосрочной перспективе, если Россия будет требовать постфактум каких-то компенсаций и извинений, я шансов не вижу.

Любой суд сейчас будет принимать эмоциональное решение в отношении России.

Я бы защищался уже не в Спортивном арбитраже, а в ЕСПЧ и говорил о правах человека. Для многих паралимпийцев это единственный источник дохода, и их отстранение — это запрет права на профессию. Это единственное, что они умеют делать и чем зарабатывают на жизнь — и их этого лишают.

Соответственно, можно у ЕСПЧ просить от МПК каких-то компенсаций морального вреда в связи с тем, что людей по политическим мотивам лишили возможности единственной реализации своей профессиональной деятельности, получения дохода от нее», — отметил юрист.

Известный политик, президент Паралимпийского комитета России с 1997 по 2021 год, который временно сложил полномочия, Владимир Лукин в беседе с «Газетой.Ru», напротив, заявил, что есть все основания для того, чтобы оспорить отстранение российских спортсменов.

«По всей видимости, на МПК и его президента было оказано серьезнейшее давление, иным отстранение России объяснить невозможно.

Получится ли оспорить, вопрос открытый. На мой взгляд, для этого имеются все основания, потому что одним из базовых положений и спорта инвалидов в особенности является то, что спорт не имеет отношения к политике.

То обстоятельство, что возникли хорошо нам известные политические драмы и осложнения, никоим образом не является таким событием, на которое каким-то образом повлиял ПКР — и тем более спортсмены. Их влияние, по меньшей мере, равно нулю, и никакого отношения к этим делам они не имеют», — подытожил Лукин.

Паралимпийский чемпион Токио-2020 в толкании ядра Денис Гнездилов в беседе с «Газетой.Ru» выразил сочувствие своим коллегам из зимних видов спорта.

«Я в шоке, конечно. Но это ожидаемо было, раз весь спорт перекрыли. Я еще удивился, когда сначала вынесли вердикт, что допустят россиян. А сегодня утром увидел, что не допускают. Жалко ребят: они уже там, готовились.

Представляю, какая у них эмоциональная нагрузка, что внутри творится. Будет ли шанс это оспорить? Что там оспаривать, это политика. Дай бог, чтобы допустили, но осадок уже по-любому у ребят есть. Когда ты там находишься — то допускают, то не допускают, на душе становится неприятно», — отметил Гнездилов.

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев поделился в беседе с «Газетой.Ru» предчувствиями по поводу будущего российских спортсменов.

«Этот ком будет катиться очень долго, потому что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не влияет ни на что — он под Америкой и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) под Америкой. Это очень плохая информация», — сказал Тягачев.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта. Паралимпийцы разыграют 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее. От России в Играх должен был принять участие 71 спортсмен.