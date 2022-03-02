«Шансов оспорить санкции нет»: что ждет российский теннис

Россиянка Анастасия Потапова из-за требований украинки Элины Свитолиной выступила на турнире в Мексике без флага России и была разгромлена 2:6, 1:6. Вскоре после того, как теннисистки договорились провести матч в таком формате, Международная федерация тенниса (ITF) ввела общие санкции против россиян. В беседе с «Газетой.Ru» самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников констатировал, что нет шансов оспорить эти санкции, а заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон призвал воспользоваться ситуацией, чтобы бросить силы на развитие детских спортивных школ.

Ультиматум Свитолиной и санкции ITF

На фоне российской военной операции в Украине представительница этой страны Элина Свитолина отказалась играть против теннисисток из России и Белоруссии до тех пор, пока ITF не наделит их нейтральным статусом. Это произошло после того, как в первом же круге турнира WTA в мексиканском Монтеррее Свитолиной, посеянной под первым номером, выпало играть против россиянки Анастасии Потаповой.

Потапова не стала спорить и согласилась выступать под нейтральным флагом, а вскоре подоспели и общие санкции от ITF:

1) членство Федерации тенниса России (ФТР) в международной федерации приостановлено; 2) на территории нашей страны запрещено проводить международные турниры — например, отменен Кубок Кремля, который проводился с 1990 года; 3) сборные России не имеют права выступать на Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг; 4) в индивидуальных турнирах спортсмены вынуждены играть в нейтральном статусе.

Так что Потаповой в любом случае пришлось бы выступать без флага России, даже если бы изначально она отказалась. Встреча в Монтеррее завершилась разгромной победой Свитолиной со счетом 6:2, 6:1.

«Это был особенный матч для меня. Мне грустно, но я рада, что я сейчас здесь и играю в теннис. Я была сосредоточена и выступала ради своей страны. С самого начала я должна быть готова ко всему, с чем придется столкнуться», — сказала украинская теннисистка после игры.

Потапова же высказалась о санкциях в адрес российского тенниса. Она заметила, что спортсмены являются заложниками ситуации.

«Еще в детстве мы выбираем собственный путь развития. И когда я была ребенком, то мечтала играть в теннис — неважно, какой это матч, страна или соперник.

Сложно объяснить людям из мира политики, что у меня нет противников из какой-либо страны. Я играю ради победы, ради своей лучшей игры, ради результата. К сожалению, сейчас мы, профессиональные атлеты, становимся заложниками текущей ситуации.

Играть в теннис — наш выбор и наша мечта, это то, что мы делаем каждый день, тренируемся и стараемся показывать лучшие результаты. Мир объединяет планету, и каждый должен оставаться человеком. А дети должны продолжать мечтать», — написала Потапова в Twitter.

«Никто не может сказать, что делать в этой ситуации»

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников в беседе с «Газетой.Ru» высказался о санкциях ITF:

«Была ли надежда, что санкции не коснутся российского тенниса? Нет, у меня такой надежды не было. К сожалению, это было предсказуемо. И шансов оспорить эти санкции нет от слова «совсем».

Увы, я не могу дать ответ, что делать в этой ситуации — и никто не может. И это, наверное, самое печальное».

«Под флаг Томаса Баха не встану»

Более подробно в беседе с «Газетой.Ru» высказался знаменитый теннисист и тренер Владимир Камельзон. Он подчеркнул, что для него происходящее является болезненным еще и потому, что он носит звание заслуженного тренера как России, так и Украины. Камельзон также критически высказался в адрес президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который не использует свое влияние, чтобы стабилизировать обстановку в мировом спорте.

«Мы — люди российские, у нас есть свои знаки, под которыми мы живем: гимн, флаг, наша территория. Меня в моем возрасте изменить уже нельзя и нельзя поставить под флаг Томаса Баха, который сегодня не олицетворяет установление мира во время проведения Олимпийских игр.

На то, что случилось, очень хорошо и лаконично ответил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Он не стал вдаваться в словесные тяжбы, а сказал, что мы хорошо знаем, с чего начиналась наша жизнь. Вот я — участник первой Спартакиады народов СССР в 1956 году, выступал под флагом Узбекистана. И мы начинали с внутренних соревнований, с создания Института физкультуры, факультетов с подготовкой тренерских и преподавательских кадров. У нас были организованы детские турниры, футбольные и хоккейные Игры, мы играли чемпионат и Кубок СССР по футболу — оттуда все пошло.

И уже тогда были такие великие теннисисты, как Николай Озеров, Сергей Андреев, из Киева — Галина Бакшеева. Была сильная школа «Спартака» в Москве, откуда выходили выдающиеся теннисисты, в том числе, брат и сестра Сафины. И были специалисты, которые понимали, как делать игроков.

Не на ровном месте сегодня появились Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов. На советском багаже мы набрали большой опыт и реализовали его, а теперь надо реанимировать то, что было наработано нашим поколением.

Постепенно мы налаживали товарищеские взаимоотношения с другими странами: Чехословакия, Польша, Франция, мы даже в то время уже с Австралией имели связи. А конфликты не бывают вечными.

И сегодня мы укрепляем Федерацию тенниса Москвы, Тарпищев будет укреплять Федерацию тенниса России, в правление которой я вхожу. Кроме того, у меня интересное звание — больше таких в теннисе я не знаю: я заслуженный тренер и Украины, и России. Вот как мне быть?» — недоумевает Камельзон.

«Надо помогать спортшколам, чиновники это за нас не сделают»

По мнению прославленного специалиста, сложившуюся ситуацию надо использовать, чтобы развивать детские спортивные школы. Тогда, по его мнению, можно будет подготовить новое поколение спортсменов, которое будет выступать, когда все ограничения будут сняты, а противоречия — устранены.

«Мы можем начинать свою организационную работу с нуля: с детских спортивных школ. Надо их укреплять и помогать им. У меня лучшая в мире детская спортивная школа, которая набирает детей в пять лет, выводит их в 14 лет на профессиональные турниры. И поскольку мы эти турниры организуем, у нас, как у организаторов, есть wild card. На последнем турнире в Санкт-Петербурге мы получили приз за организацию лучших в мире соревнований — это детская спортивная школа.

Но у нас полно проблем, не могу сказать, что нам кто-то помогает. Что же говорить о тех школах, которые попроще? Надо им помогать, надо отладить эту работу. Все равно все придет в нормальное состояние.

Знаете, что еще происходит? Остается много профессионалов без работы. У нас в Питере и в Москве работает коллектив под 108 человек, мы только туда на турнир вывозим как минимум 60 человек. А теперь за счет каких средств работать? Ведь чтобы провести мужской и женский турниры, нужно целый год этим заниматься. Детские спортивные школы могут держаться за счет спорткомитетов, но мы в Федерации должны организовать эту работу. Не придет же чиновник из Минспорта делать ее за нас», — отметил Камельзон.