«Москва — самый безопасный город для отбора к ЧМ, если только Польша не собралась ее бомбить»

Игрок сборной России Фёдор Смолов в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России, 14 ноября 2021 года

Министр спорта Польши Камиль Бортничук призвал перенести стыковой матч чемпионата мира — 2022 между Россией и Польшей из Москвы на «нейтральное поле». По мнению чиновника, в Москве польские футболисты не будут в безопасности из-за конфликта между Россией и Украиной. Спортивный юрист Илья Чичеров в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что Польша имеет право требовать переноса, однако окончательное решение будет принимать ФИФА. Депутат Госдумы Светлана Журова заверила, что Москва — это «самый безопасный город, если только Польша не собралась ее бомбить».

Стыковой матч за право выхода на ЧМ-2022 между Россией и Польшей должен состояться 24 марта на стадионе московского «Динамо» — «ВТБ-Арене». Победитель этого противостояния выйдет в финал стыкового турнира, где сыграет со Швецией или Чехией.

Однако судьба матча с Польшей оказалась в подвешенном состоянии. После того, как Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что попытается добиться переноса игры.

«Мы постараемся провести этот матч как минимум на нейтральном поле. Если нам не позволят это сделать, то будем думать, как действовать дальше. Я считаю, что в такой ситуации польские футболисты не должны ехать в Россию, но это мое личное мнение», — заявил Бортничук на польском радио.

Также чиновник заявил, что «режим Владимира Путина» якобы будет использовать «для пропаганды» участие любой европейской сборной в матчах на территории России.

«Я отлично понимаю, что отказ выходить на матч в Москве станет болезненным для наших фанатов, потому что сборную, скорее всего, накажут за такое. Но в жизни есть более важные вещи — мир важнее всего.

Я рассчитываю на поддержку министров спорта стран Евросоюза и Великобритании. 23 февраля я направлю им письмо, в котором призову к совместным действиям и расширению санкций и в отношении спорта.

Я надеюсь, что наш голос будет услышан, потому что прошлое показало, что в Варшаве лучше понимают восточные дела, чем в столицах Западной Европы. Мы должны действовать», — цитирует Бортничука Interia Sport.

По информации портала Sport.pl, Польский футбольный союз (PZPN) собирается направить в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официальное письмо, в котором выразит беспокойство по поводу безопасности своих футболистов в Москве на фоне российско-украинского конфликта. Более того, Польский союз уже неофициально узнавал в УЕФА, насколько реально перенести матч из Москвы.

«Однако, как сообщили нам источники, сценарий со сменой места матча маловероятен. Скорее всего, игра пройдет в Москве, — говорится в материале Sport.pl.

— В случае отсутствия безопасных условий матч может быть отложен на какое-то время. Однако «опасность» — понятие растяжимое, и УЕФА и ФИФА много раз показывали, что могут многое стерпеть.

Так, в апреле 2017 года футболисты дортмундской «Боруссии» должны были играть в матче Лиги чемпионов через несколько часов после теракта, когда был подорван их автобус, а в ноябре 2019-го поляки играли против Израиля за несколько десятков километров от места падения ракет. Кроме того, УЕФА и ФИФА подчеркивают, что не хотят, чтобы политика вмешивалась в спорт.

Наконец, Россия имеет мощное влияние на УЕФА и ФИФА: в 2018 году она принимала чемпионат мира по футболу, в 2021-м провела матчи Евро, а в этом году примет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге».

«Поляки могут требовать все что угодно»

Спортивный юрист Илья Чичеров в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал позицию Польши, отметив, что перенос этого футбольного матча, как и всех остальных соревнований из России, в теории возможен, но только при исключительном развитии событий на политической арене.

«Поляки имеют право требовать все что угодно. Другой вопрос, на чем эти требования базируются. Если просто на предполагаемых фактах международной политики, то, я думаю, добиться переноса матча им будет достаточно тяжело.

Игру действительно могут перенести, но это будет из ряда вон выходящая ситуация. Я подобного не припомню сейчас.

Тут много спортивных событий завязаны на происходящие события, и, наверно, есть шанс на перенос, но я бы сказал, что это вряд ли случится.

В России запланирован и финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, и этап «Формулы-1» в Сочи, и биатлонные соревнования, и чемпионат мира по волейболу, и шахматная Олимпиада… Все это может быть перенесено куда-то, но это все зависит от конкретной федерации по виду спорта, и каждое подобное решение будет уникальным», — сказал юрист.

«ФИФА накажет Польшу штрафом в случае бойкота, а Россия сыграет в финале плей-офф за выход на ЧМ»

Вице-президент УЕФА, бывший польский футболист Збигнев Бонек опроверг все слухи о том, что Союз может перенести матч из Москвы, и призвал соотечественников не тешить себя идеями бойкотировать игру.

«Призыв бойкотировать матч плей-офф в Москве — совершенно несерьeзное поведение. Кто-то хочет прославиться в соцсетях, но понятия не имеет о реальности. Ни я, ни кто-либо другой не может самостоятельно перенести матч. Это может сделать только ФИФА, у которой пока нет для этого оснований. УЕФА занимается плей-офф только с административной стороны: например, назначает судей. Давайте готовиться к игре в Москве.

Есть ли угроза для наших игроков в Москве? Нет. Так что у ФИФА нет причин переносить матч в Катовице, как хотелось бы многим, или на нейтральную территорию.

ФИФА накажет Польшу штрафом в случае бойкота, и никто по нам даже плакать не будет. Россия сыграет в финале плей-офф за выход в Катар. Давайте не будем детьми. У нас есть право высказываться об этой ситуации, но мы не можем принимать никаких решений по матчу», — цитирует Бонека «Чемпионат» со ссылкой на Interia.

«Поляки не имеют права отказываться, им засчитают поражение 0:3»

В Российском футбольном союзе (РФС) заверили, что не получали никаких тревожных сигналов от УЕФА и ФИФА и продолжают готовиться к матчу 24 марта.

«В соответствии с утвержденным УЕФА календарем Российский футбольный союз продолжает подготовку к проведению матча с Польшей 24 марта на стадионе «Динамо» в Москве», — приводит слова представителя РФС «Чемпионат».

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что поляков накажут техническим поражением, если те продолжат настаивать на переносе матча.

«Поляки не имеют права отказываться. «Динамо» — сертифицированный стадион для проведения всех матчей. Если они не хотят играть, значит, им засчитают поражение 0:3. Если это так, то спасибо полякам.

У нас же была такая история, когда мы отказались играть со сборной Чили после свержения Сальвадора Альенде в 1973 году. И нам «баранку» нарисовали. Мы не попали на первенство мира — 1974. Пускай приезжают играть в футбол», — цитирует Степашина «КП».

«Москва — самый безопасный город, если только Польша не собралась ее бомбить»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что заявления Минспорта Польши объясняются только политической повесткой, а реального беспокойства за здоровье игроков там нет.

«Это только политика, здесь вообще не про спорт.

Польский министр опасается за безопасность? А что в Москве может случиться? Это самый безопасный город. Если только они не собираются бомбить Москву, и он знает об этом, а мы нет. Тогда пусть предупредит (смеется). Другой причины я не вижу.

УЕФА обычно спокойно относится к политике, но посмотрим, все в этом мире меняется. Им нравится проводить соревнования, и мне кажется, они были довольны проведением ЧМ по футболу и Европы, Санкт-Петербургу даже больше матчей дали. Поэтому они больше уверены в безопасности, чем кто-то другой.

Перенос будет возможен только если кто-то еще начнет бойкотировать и объединяться. Тогда УЕФА может принять меры и вступать в переговоры», — сказала Журова.