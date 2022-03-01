«Не собираемся изолироваться»: Россию не пустят на ЧМ по фигурному катанию

Анна Щербакова (Россия) в произвольной программе в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил всех российских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой. Таким образом, российские фигуристы не смогут выступить на мартовском чемпионате мира по фигурному катанию. Министр спорта Олег Матыцин назвал это решение дискриминацией.

Решение ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) заявил о решении отстранить всех российских спортсменов от международных соревнований. Организация отвечает за проведение всех значимых турниров по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

«Совет ISU заявляет о своей солидарности со всеми пострадавшими от конфликта на Украине. Все наши мысли с Украиной и ее народом. Совет ISU подтверждает свою полную солидарность с членами Союза на Украине, федерациями фигурного катания и бега на коньках, — сказано в опубликованном заявлении.

— Согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета, в целях защиты целостности проведения соревнований и обеспечения безопасности участников Совет ISU приостанавливает участие российских и белорусских спортсменов, а также других официальных лиц этих стран в состязаниях под своей эгидой. ISU также заявляет о невозможности приглашений или допуска спортсменов к участию в соревнованиях.

ISU будет следить за развитием ситуации и на ее влияние на деятельность организации, а также при необходимости предпримет дополнительные меры реагирования», — гласит постановление совета ISU.

Это значит, что на чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет с 21 по 27 марта в Монпелье, российские спортсмены выступить не смогут.

Это серьезная потеря для отечественного спорта, поскольку только сборная России имела максимальную квоту из трех участников (или пар) в каждом из четырех видов программы — мужском, женском, парном катании и в танцах на льду.

В прошлом году российские фигуристы не выиграли только мужской турнир, где лучший представитель страны, Михаил Коляда, остался пятым.

Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова тогда заняли весь пьедестал почета у женщин. У спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов обыграли китайскую пару Суй Вэньцзин / Хань Цун, которая совсем недавно выиграла Олимпиаду в Пекине.

Кроме того, золото в танцах досталось Виктории Синициной и Никите Кацалапову, а у спортивных пар бронзовые награды завоевали еще Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Вот и на грядущем мировом чемпионате российские спортсмены были в числе фаворитов во всех видах, кроме мужского катания, но теперь соревнования пройдут без них.

Заявление ФФКР

Со своим ответным заявлением теперь выступила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР), не согласившись со своим отстранением и намекнувшая на борьбу за восстановление в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS):

«Федерация фигурного катания на коньках России, как вся семья российского фигурного катания, крайне разочарована решением Совета Международного союза конькобежцев ISU об отстранении российских спортсменов от всех соревнований и мероприятий, проводимых под эгидой ISU.

Считаем, данное решение носит дискриминационный характер и грубо противоречит основным принципам международного олимпийского движения.

К огромному сожалению, приходится констатировать, что данное решение является свидетельством того, что спорт в полной мере стал инструментом политики и в очередной раз демонстрирует двойные стандарты, нанося основной удар по спортсменам.

В сложившейся ситуации мы будем рассматривать все возможные варианты действий и предпринимать необходимые меры для сохранения и защиты интересов наших спортсменов и тренеров».

Таким образом, вероятно, ФФКР действительно обратится в CAS с апелляцией, и если это произойдет, она наверняка будет рассмотрена до самого турнира.

«Дискриминация по национальному признаку»

Последовала реакция и от известных в мире фигурного катания россиян, которых изоляция отечественного спорта возмутила.

«Все мы наблюдали, что происходило на Олимпиаде. Сейчас, думаю, все обрадуются, что российских фигуристов не будет на чемпионате мира. Мне очень жалко, что все это происходит: жалко спортсменов, детей, которые невинны во всей политике, никакого отношения к этому не имеют. Сейчас нашим спортсменам запрещают выступать на Паралимпийских играх. Это просто за гранью. Даже не верится в то, что сейчас происходит в мире», — цитирует «Чемпионат» олимпийскую чемпионку — 2006 Татьяну Навку.

«Сильный удар по нам всем. Пока ситуация ужасающая. Читаю про футбол, хоккей, фигурное катание. Похоже, конца и края этому не видно, — считает двукратный призер Олимпиад в танцах на льду Александр Жулин.

— Все должны понимать одну вещь: существует, например, пара Синицина и Кацалапов. Если судьи договорятся их убрать, как бы ни катались — уберут. Вот примерно то же самое происходит сейчас. Просто договорились, не видят главного, потребляют информацию, которую им хочется. Сколько это может продолжаться?

Затянем пояса, будем ездить отдыхать в Сосновый Бор, тренироваться к чемпионату в Сызрани, сделаем его намного сильнее. Будем стремиться вывести российский чемпионат на уровень мировых сборных. На Трусову, Валиеву и Щербакову будет интереснее смотреть, чем на все фигурное катание без российских фигуристов».

Знаменитый хореограф Илья Авербух тоже очень сильно расстроился из-за принятого решения.

«Конечно, очень грустно. Хочется поддержать наших ребят. На долю этого поколения выпали тяжелые испытания. И так много соревнований приходилось пропускать, а теперь вообще запрет, — рассказал Авербух Sport 24.

— Сейчас они как никогда нуждаются в словах поддержки. Я желаю всем им сил и стойкости, чтобы пройти через все это. Остается только надеяться, что страсти улягутся и мир снова станет миром».

А вот министр спорта Олег Матыцин, говоря о проблеме массового отстранения сборных России и спортсменов страны от международных соревнований, назвал это дискриминацией и пообещал бороться.

«Практически со всеми международными федерациями контакт существует, в большинстве он достаточно сложный. Но мы будем продолжать эту работу, чтобы оперативно реагировать и понимать принятие решений, — отметил министр в комментарии для ТАСС.

— Мы не собираемся изолироваться. Все понимают, что без российского спорта развитие мирового спорта невозможно. Происходящее может быть расценено как дискриминация по национальному признаку.

Всегда подчеркивал, что Россия самодостаточная страна со стабильной динамикой развития физической культуры и спорта. Мы приняли стратегию, все направления будут реализованы. Понимаем, что живем не в автономном мире, будем взаимодействовать со спортивным сообществом, несмотря на рекомендации МОК».