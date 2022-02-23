«Если санкции введет и Евросоюз, то ЦСКА останется без счетов»

Министерство финансов США ввело санкции против госкорпорации ВЭБ.РФ в связи с тем, что Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР). Вместе с организацией в список был включен футбольный клуб ЦСКА, акциями которого владеет ВЭБ. Спортивный юрист Илья Чичеров сказал «Газете.Ru», что у клуба могут возникнуть проблемы с финансовыми операциями, поскольку с ним откажутся сотрудничать связанные с США банки, а экономист Никита Масленников предположил, что ВЭБ придется искать другие источники финансирования ЦСКА или даже продавать свою долю в команде.

ВЭБ владеет 77,63% акций ПФК ЦСКА, что является контрольным пакетом. Организация выкупила часть акций весной 2020 года и тем самым помогла команде избежать финансового кризиса. Однако теперь ЦСКА попал под санкции США в составе 25 дочерних структур госкорпорации.

«Несмотря на усиление давления, ВЭБ продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, а также использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов. ВЭБ.РФ всегда соблюдает законодательство стран, в которых реализует свои проекты. Вводимые США ограничения не повлияют на приверженность ВЭБ.РФ своей миссии — способствовать развитию экономики России и благополучию ее граждан», — заявили Sport24 в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Спортивный юрист Илья Чичеров, говоря о возможных последствиях для футбольного клуба, отметил, что это отразится на финансовых операциях ЦСКА, однако урон может быть минимальным из-за того, что армейский клуб связан с европейским футболом и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а не с США. Также юрист привел в пример российский футбольный клуб «Ахмат», который ранее также попал под санкции американского Минфина.

«Насколько я понимаю, ЦСКА не сильно связан с Минфином США и какими-то другими структурами, которые связаны с США. Клуб играет в России, возможно, в Европе будет играть. Варианты, откуда ЦСКА может получать деньги из-за границы — это призовые от УЕФА, призовые за выходы в еврокубки, трансферные выплаты. А УЕФА, я думаю, тоже не особо связан с Минфином США, поэтому каких-то особых проблем быть не должно.

Возможно, будут какие-то заминки по части банковской сферы. Банки, которые связаны с США, не смогут проводить финансовые операции ЦСКА.

А назвать конкретные проблемы я не могу, потому что ЦСКА все-таки относится к европейскому футболу, а не к США, это другая часть света. Про их пересечения сложно говорить. Я думаю, что на каждодневное функционирование клуба это не повлияет, хотя, возможно, добавит каких-то сложностей в некоторых вопросах. Но тот же футбольный клуб «Ахмат» давно под санкциями, и не только Минфина США, но и кучи других структур. Правда, он не играет в еврокубках, но в других аспектах у него нет никаких проблем абсолютно», — сказал юрист «Газете.Ru».

Экономист Никита Масленников считает, что ВЭБ.РФ придется искать дополнительные источники финансирования для ЦСКА или снижать свою долю в клубе.

«У ВЭБ контрольный пакет клуба, поэтому, естественно, что ЦСКА попал под все эти дела. И последствия для него будут точно такие же, как и для ВЭБ.

Применительно к футболистам — они не ведут коммерческой деятельности, не дают кредитов, не связаны с экспортным кредитованием, поэтому понятно, что первое и главное последствие — это осложнение финансовой деятельности.

ВЭБ нужно будет выбирать — либо искать другие, дополнительные источники финансирования, преимущественно внутренние, потому что деньги с мировых рынков не могут идти, либо пересматривать условия собственности, снижать свою долю в этом активе или вообще передавать его какому-то третьему лицу», — сказал Масленников «Газете.Ru».

Также экономист высказал предположение, что ситуация ЦСКА рискует осложниться, поскольку могут быть введены новые санкции.

«Я думаю, что этот процесс будет идти долго, но непосредственные последствия — это ухудшение финансового положения.

Здесь придется страховать финансы клуба привлечением других каналов финансовой помощи, других спонсоров, других собственников. Для этого есть Российский футбольный союз (РФС), который не оставит клуб, да и большое количество поклонников команды среди российского бизнеса. Но здесь надо будет смотреть, потому что это только первый транш санкций. Непонятно, на кого в дальнейшем это будет распространено.

Пока это так. У ВЭБ возникают сложности в ведении своей собственной деятельности, проблемы в финансовом положении. У ЦСКА нет возможности вести коммерческую деятельность, ну, кроме рекламы, к примеру, но это капля в море», — заключил Масленников.

Известный экономист, бывший заместитель министра финансов РФ Сергей Алексашенко отметил, что серьезные проблемы у ЦСКА могут возникнуть в том случае, если будут введены санкции со стороны Европейского союза, поскольку тогда для армейской команды станет практически невозможно совершать сделки по покупке и продаже футболистов и возникнут проблемы с финансовыми расчетами.

«Пока санкции введены только со стороны США. Они не затрагивают еврозону, расчеты в евро и швейцарских франках. Поэтому это нестрашно. Конечно, американские компании могут бояться совершать сделки с ЦСКА, но есть российские банки и компании, которые также находятся под американскими санкциями, ничего страшного с ними не происходит.

В нынешнем формате для ЦСКА ничего страшного нет.

Если аналогичные санкции будут введены ЕС, то это уже более серьезная проблема. Ни один европейский клуб не станет совершать сделки с ЦСКА по покупке-продаже футболистов. Joma откажется продавать экипировку и так далее. У ЦСКА не будет счетов. Клуб не сможет платить ни в долларах, ни в евро. Дальше присоединятся англичане, швейцарцы. Если ЦСКА с кем-то договорится платить в рублях, то обойти ограничения можно, но сделать это будет проблематично», — приводит слова специалиста Sport24.

После 18-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, которое позволяет попасть в квалификацию Лиги конференций — третьего по престижности еврокубка. Армейцы имеют в активе 30 очков и отстают от лидера — петербургского «Зенита» — на восемь баллов. Первый матч после зимней паузы красно-синие проведут 26 февраля против московского «Спартака».