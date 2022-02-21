Успех или провал: как оценить выступление хоккейной сборной на Играх

Сборная России по хоккею заняла второе место в мужском турнире Олимпийских игр в Пекине, уступив в решающем матче национальной команде Финляндии. «Газета.Ru» разбирается в причинах поражения и рассказывает о том, что надо делать дальше, а двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников называет результат закономерным и верит в нынешний тренерский штаб.

Защита титула

Сборная России четыре года назад на Олимпийских играх в Пхенчхане в отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги (впервые за шесть Олимпиад) одержала победу в мужском хоккейном турнире.

В Пекине-2022 хоккеисты сильнейшей лиги мира присутствовать должны были, но пандемия внесла свои коррективы, и энхаэловцев в Поднебесной вновь не оказалось.

Российская команда на этот раз вряд ли была единственным и безоговорочным претендентом на золото, но все-таки летела в Китай в статусе одного из фаворитов — за наградами высшей пробы.

Подопечным Алексея Жамнова удалось добраться до финала, однако там случилось поражение от сборной Финляндии (1:2), которую многие специалисты как раз и считали сильнейшей командой этих Игр.

В результате всех этих фактов, а также окружавшего подготовку национальной команды страны к Олимпиаде, однознанчно охарактеризовать случившееся очень сложно. И от правильности оценки во многом будет зависеть направление развития отечественного хоккея.

Неглавный фаворит

Если разбираться в силе команд, то в Пхенчхане перевес россиян над остальными действительно имел место и был значительным. В составе той команды выступали, без преувеличения, великие российские игроки Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Сергей Мозякин, а еще ряд игроков в разное время после того турнира отправился за океан и заблистал в НХЛ.

Владислав Гавриков стал ключевым защитником «Коламбуса», Артем Зуб уже во втором своем сезоне является важнейшим звеном в оборонительных порядках «Оттавы», Александр Барабанов, не получив реальных шансов в «Торонто», сейчас классно играет в «Сан-Хосе», куда был обменян.

Ну а три человека из того состава стали настоящими звездами, безо всяких оговорок. Голкипер Илья Сорокин вытеснил из старта «Айлендерс» звездного Семена Варламова, его коллега по амплуа Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» вообще считается прямо сейчас главным претендентом на «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона).

Ну а Кирилл Капризов блистательно ворвался в Северную Америку и стал в прошлом сезоне лучшим новичком НХЛ, подписал летом шикарный контракт с зарплатой в $9 млн в год и продолжает разрывать лигу, занимая шестое место в списке бомбардиров нынешнего сезона с 62 баллами, всего на девять очков отставая от самого Коннора Макдэвида и набрав столько же, сколько Александр Овечкин.

В нынешнем составе, конечно, тоже хватало больших мастеров, которые в том числе выигрывали в Пхенчхане. Да и кое-кто в скором времени отправится в НХЛ. Например, защитника «Спартака» Александра Никишина с нетерпением ждут в «Каролине».

И все-таки сборная России стала по сравнению с Пхенчханом несколько слабее, а вот конкуренты, напротив, укрепили свои составы.

Те же финны привезли в Поднебесную Маркуса Гранлунда, Сами Ватанена, Лео Комарова, Валттери Филппулу, каждый из которых обладает богатейшим энхаэловским опытом.

Но в команде Суоми вообще много хоккеистов, попробовавших свои силы за океаном, а прямо сейчас сразу 17 игроков выступают в Континентальной хоккейной лиге и находятся в своих командах на ведущих ролях.

Финны точно отправлялись в Пекин за своей первой победой на олимпийском хоккейном турнире и вполне по делу ее одержали.

Унылая игра

Само по себе серебро на хоккейном турнире — результат хороший. А финнам уступить во вполне равной борьбе не зазорно. По крайней мере, если бы российские хоккеисты четыре года назад не спаслись чудом в финале против Германии, резонанс был бы больше. Именно спортивный.

Тут, правда, все равно получилось громко. Автор заброшенной шайбы в полуфинале против шведов Антон Слепышев, схлопотав в финале полезность -2, разразился постом в Instagram, в котором назвал хейтеров «говноедами», обратившись разом и к журналистам, и к болельщикам.

Да и главный тренер команды Алексей Жамнов еще по ходу турнира на пресс-конференциях жаловался на предвзятость представителей СМИ к его сборной.

Критики действительно было много, но была ли она такой уж огульной? И можно даже не брать в расчет максимально неловкую историю с требованием отдельного от других олимпийцев самолета прямо перед вылетом команды в Пекин, хотя она свой отпечаток на восприятие хоккеистов тоже наложила.

Но куда большее значение все же имела игра команды. И здесь от олимпийского турнира осталось неприятное послевкусие.

Проблемы у подопечных Жамнова были в абсолютно каждой игре Олимпиады! В первых двух матчах «сухари» Ивана Федотова не должны обманывать. Это во многом заслуга именно голкипера, ну и оборонительной схемы. 1:0 против Швейцарии и 2:0 с шайбой в пустые ворота в концовке против Дании выглядят не слишком убедительно.

Потом было поражение в овертайме от Чехии в голевой перестрелке (5:6), когда результат игры для российской команды уже не имел особого значения.

Ну а в плей-офф те же датчане не без усилий были обыграны со счетом 3:1 в четвертьфинале, с Швецией в полуфинале подопечные Жамнова не удержали достигнутого минимального перевеса и ушли сначала в овертайм, а затем в серию буллитов, где висели на волоске от поражения, но все же выиграли.

Ну и потом был финал против Финляндии, в котором шайба Михаила Григоренко вывела Россию вперед, но соперник смог перевернуть ситуацию, и после второго финского гола наша сборная смогла сподобиться на всего три броска в створ за целый период в ситуации, когда нужно было отыгрываться...

И все эти трудности — прямое следствие игры сборной России. Жамнов и его звездный штаб выбрали максимально закрытый и скучный хоккей за основу на этих Играх. Никакого эстетического удовольствия схематичная и скупая игра российской команды не приносила.

Во главу угла был поставлен результат, но жертва себя не оправдала. Ведь не ради серебра же все это затевалось. Символично, что в финале было поражение именно от Финляндии.

Россия уступила сборной Суоми, играя против нее в традиционный «финский» хоккей, всегда такой неудобный для соперника. Вряд ли стоит удивляться, что сами финны могут в такую игру получше.

Два пути

Но главное, что наши руководители на протяжении последних лет не раз пренебрежительно отзывались о таком стиле. Причем чаще всего происходило это именно после поражений от финской сборной. В последний раз уже в этом году в решающей встрече Кубка Первого канала.

Но теперь такого оправдания просто нет, поскольку Россия сама играла именно так. Максимально неудобно для соперника и без исконной атакующей страсти и размашистости.

Наступило время ответить на вопрос, стоило ли приносить в жертву национальный комбинационный стиль (которого мы не наблюдаем уже довольно давно). «Красная машина» — это не просто словосочетание, характеризующее победные традиции. Оно всегда обозначало саму игру сборной Советского Союза.

А еще надо бы решить, зачем было на два месяца прерывать регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги? Вернее, стоило ли делать это, если результат не достигнут?

Сейчас президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк говорит: вся проблема в том, что игроков не обучают в клубах. Мол, приходится делать это в национальной сборной на долгих сборах.

Даже оставив без оценки этот спорный тезис, никак не получается уйти от напрашивающегося вывода: получается, тренерский штаб не справился и должен уйти?

Если честно, Алексей Жамнов и большинство его помощников не вызывают какого-то негатива. Поработать им дать можно и даже, может быть, нужно. Но вот тот бардак, который творился с назначением тренера перед этими Играми, совершенно точно должен прекратиться.

И для этого нужны кадровые изменения в руководстве. Все должны понимать, кто будет тренером главной команды страны, а не ждать в любую минуту подвоха от противоборствующих группировок с их лобби.

Прозрачным должен быть и порядок выбора игроков для сборной, чтобы не возникало сомнений в объективности критериев и обидах менеджмента на некоторых хоккеистов, вроде бы заслуживавших права быть в команде, но оставшихся за бортом Пекина.

Ну и играть сборная России все-таки должна в другой хоккей, чтобы вернуть себе идентичность. И тогда даже неизбежные при нынешней конкуренции поражения не будут вызывать негатива, а серебро Олимпиады не будет выглядеть неудачей.

Но есть и другой путь: можно сказать, что все прошло прекрасно, а за две последние Олимпиады в хоккее никто не добился большего. Оставить все как есть, продолжать уничтожать чемпионат КХЛ ради пресловутых и на поверку эфемерных интересов сборной, а потом снова бросаться лозунгами...

«Выжали из команды все»

Для «Газеты.Ru» свое мнение о выступлении сборной России на Олимпийских играх высказал двукратный олимпийский чемпион, знаменитый советский хоккеист Александр Кожевников.

«Разве наши знали, что едут проигрывать, и пауза перед Олимпиадой была не нужна? Это же смешно. Надеялись на победу — не получилось, но что делать, времена меняются. Тренерский штаб, конечно, допускал ошибки — но они не боги, — считает заслуженный мастер.

— Понимаю, что надежда была на опытных игроков, которые в решающем матче вообще себя не показали. Не было капитана, который должен вести за собой. Так что здесь в этом проблема, а не в паузе перед Играми. Всегда сборная перед Олимпиадой брала две-три недели на сборы.

В финале не хватило креатива нападающих. Был Кузьменко — не знаю, почему его убрали, непонятная ситуация. Это человек, который сам может сделать момент и его завершить. Единственный, кто в такой игре мог что-то сам сотворить. Что, Слепышев плохой, или капитан сборной Шипачев, Григоренко плохие? Нет, это игроки, которые умеют создавать моменты и что-то делать — но их не было видно. Дело в игроках, а не в тренерском составе. Тренеры же не могут дать им свои руки, в головы что-то сложить».

Отметил специалист и отсутствие страсти в действиях хоккеистов команды в финале.

«Самое главное, никто не хотел умирать. Когда пропустили второй, пять-шесть минут было что-то похожее на игру. Но умирать никто не хотел. Они не могут играть в «советский» хоккей — нет связей, нет сильнейших игроков. Это целый комплекс. Раньше можно было критиковать, когда были игроки высочайшего уровня. Тот же Гусев себя не показал, хотя на прошлой Олимпиаде он продемонстрировал свои способности — да он в целом классный игрок. Но в этом матче его не было видно. По углам — и пасики раздавать? Это не его игра. Значит, он где-то просел в психологии, — считает Кожевников.

— Серебро — не провал и не успех, это нормальная ситуация для нашего хоккея в его нынешнего состояния. Сто процентов, тренерам надо дать поработать.

Вы же видели, что творилось перед Олимпиадой в прессе? Одного ставят, потом убирают, третьего, четвертого, какие-то совещания… Мы же не знаем, что на самом деле происходило, мы не находились внутри, — а эта ситуация тоже сыграла свою роль, кстати говоря. Если бы Жамнова поставили перед сезоном, тогда с него и с ребят был бы спрос. Но этого же не произошло, его назначили за полтора месяца до Олимпийских игр, что же ему голову-то рубить? Он и его штаб своим выжали из команды все, что можно, и только из-за сжатых сроков они построили игру от обороны. У них не было времени найти сочетания, составить свои представления об игре каждого хоккеиста, вот в этом проблема».