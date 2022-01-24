Щербакова или Трусова? Кто выступит в командном турнире Игр

«Я слышала, чтобы избежать всех этих разговоров, хотят поставить на командный турнир все первые номера, без замен. Во всяком случае, сейчас об этом говорят. Мужчинам будет трудно. Командник откатал и через день выходи в индивидуалку. А все остальные вздохнут», — сказала Бестемьянова в программе «Фетисов».
Первые номера сборной России: Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина/Никита Кацапалов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Но даже такой мощный состав не гарантирует российской команде золото Олимпиады, хотя делает ее главным и безоговорочным фаворитом. В соперниках есть очень сильные американцы и канадцы, впрочем, пока неизвестно, какие составы на командный турнир выставят они. Четыре года назад в Корее Россия стала второй в командном турнире, проиграв сборной Канады.
Федерация фигурного катания России (ФФККР) объявит состав на командный турнир в начале февраля. Президент ФФККР Александр Горшков объяснил это тактическими причинами.
«Состав сборной на командный турнир Олимпиады будет объявлен в начале февраля. Дело в том, что это достаточно тактический вопрос, поэтому обсуждать и обнародовать его раньше времени не стоит», — сказал Горшков Sport24.
Горшков при этом не стал отвечать на вопрос, определились ли тренеры сборной России с составом на командный турнир.
Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая считает, что от России в Пекине должны выступить Камила Валиева (короткая программа), Анна Щербакова (произвольная), Марк Кондратюк, спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а в танцах Виктория Синицина и Никита Кацалапов (ритм-танец) и Александра Степанова и Иван Букин (произвольная программа).
«Так бы для меня выглядело командное первенство. На сегодняшний день команда наших фигуристов — самая сбалансированная, а значит, мы являемся главным претендентом на золото в 2022 году», — написала экс-фигуристка в своем Instagram.
Здесь надо пояснить, что на командном турнире каждая сборная может сделать не больше двух замен. То есть, например, у женщин короткую программу может откатать Камила Валиева, а произвольную Александра Трусова или Анна Щербакова. И еще в одном виде можно совершить подобный финт, но в двух видах ничего менять будет нельзя. При этом олимпийскую медаль получают все спортсмены, принимавшие участие в турнире.
Провести турнир без замен также возможно, но это лишит двух фигуристов олимпийской медали. Это во-первых. Во-вторых, выступление лидеров без замен повышает риск перегореть, устать, получить травму, заразиться ковидом, что несет в себе достаточно серьезный риск с точки зрения борьбы за индивидуальные награды.
Виктории Синициной и Никите Кацалапову предстоит тяжелейшая борьба в танцах за золото с очень сильной французской парой Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном.
При этом Кацалапов испытывает проблемы со спиной, из-за которой пара снялась с чемпионата России после первого вида. На чемпионате Европы уже все было нормально, но большой вопрос, выдержит ли танцор четыре выступления на Олимпиаде?
В то время как второй танцевальный российский дуэт Александра Степанова/Иван Букин довольно неплохо провел чемпионат Европы, где сумел навязать борьбу Синициной/Кацалапову. Эта пара вполне может заменить лидеров без глобальной потери качества.
Точно не нужна замена у мужчин. Российские спортсмены выступают крайне нестабильно и не являются претендентами даже на попадание в первую тройку в Пекине, в командном турнире одиночнику нужно просто не провалиться. И выступать будет наверняка чемпион Европы Марк Кондратюк. Михаил Коляда, выступавший на предыдущей Олимпиаде, откатал тогда не лучшим образом, да и вообще нередко проваливается на ровном месте. Плюс он пропустил чемпионат Европы из-за травмы.
Спортивная пара номер один в России Анастасия Мишина и Александр Галлямов находятся в отличной форме и способны качественно откатать в Пекине четыре раза без потери качества и бороться за первые места как в команде, так и в личном первенстве. Но тогда другие наши пары — Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — лишатся вероятной медали на Играх в Пекине.
У женщин Камила Валиева в принципе способна на высоком уровне отработать четыре выступления, она находится в потрясающей форме и в каждом новом турнире обновляет свои же мировые рекорды. Но не будем забывать, что главной фаворитке женского олимпийского турнира всего 15 лет и как она физически и психологически справится с двойной нагрузкой — большой вопрос. На чемпионате Европы Валиева показала, что вовсе не является машиной по установлению мировых рекордов, она серьезно ошибалась в произвольной программе и победила только за счет идеальной короткой.
Да и Этери Тутберидзе, чье влияние российском фигурном катании очень велико, наверняка захочет привезти из Пекина не одну олимпийскую чемпионку, а двух. Причем одну — двукратную.
И вариантов здесь масса. Вполне возможно, что Валиева сконцентрируется на личном турнире, а в команде выступят Александра Трусова и Анна Щербакова. Или же Валиева выступит в связке с кем-то из партнерш по сборной, откатав короткую программу, в которой является мировой рекордсменкой. В женском фигурном катании у россиянок по большому счету соперниц нет, так что глобальной разницы, кому из девушек участвовать в командном турнире, нет. Вопрос тактики. И желания Тутберидзе после Игр в Пекине получить сразу трех олимпийских чемпионок.
Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.