Битва за финал ATP Cup: Медведев сражается с канадцем Оже-Альяссимом. LIVE

Россиянин ошибся, отправив мяч в сторону от корта, и отдал канадцу гейм. Счет в первом сете — 4:3 в пользу Оже-Альяссима.
Даниил зажег высокую «свечку», но Феликс в прыжке попал по мячу с лета и неотразимо попал в корт. 40:15.
Ах! Жаль. Медведев героически догнал мяч в углу корта и должен был закидывать за спину Оже-Альяссиму, который выбежал к сетке, но вместо этого попал в эту самую сетку. 30:15.
Медведев принял невероятно мощную подачу Оже-Альяссима, завязалась перестрелка, а затем канадец попал в трос, и мяч улетел в аут. 15:15.
Медведев очень сильно подавал и дважды подряд вынудил канадца отбить в аут, уверенно взяв свою подачу. Счет в первом сете — 3:3.
Еще один эйс от Оже-Альяссима! И он забирает гейм на своей подаче. Счет в первом сете — 3:2 в пользу канадца.
Еще одна мощнейшая подача от Оже-Альяссима — Медведев с трудом отбил, и мяч очень плавно прилетел к сопернику, который отправил его в противоположный угол корта. 40:15.
Обидно! Оже-Альяссим вышел к сетке, но отбил мяч прямо на Медведева. Тот мог перекинуть соперника, но не сумел поднять мяч и отправил его в сетку. 15:0 — канадец начал удачно на своей подаче.
Даниил так мощно подал, что Феликс с трудом отбил мяч — аут. И так дважды подряд. Россиянин повел уже 40:0.
Медведев хорошо начал на своей подаче — 15:0.
She's stealing your moves, @DaniilMedwed #ATPCup pic.twitter.com/lxKhFsrmms— ATPCup (@ATPCup) January 8, 2022
Канадец сделал эйс и под ноль забрал гейм на своей подаче. Счет в первом сете — 2:1 в пользу Оже-Альяссима.
Synchronize chewing * NOW * #ATPCup | @DaniilMedwed pic.twitter.com/XntqmlT88y— ATPCup (@ATPCup) January 8, 2022
40:0 — Оже-Альяссим просто уничтожает Медведева на своей подаче, которую тот никак не может толком принять.
После длинного розыгрыша Феликс ошибся и послал мяч в сетку. Медведев взял гейм на своей подаче — 1:1 в первом сете!
А вот теперь Оже-Альяссим очень красиво направил мяч за спину Медведеву — 40:30.
#ATPCup | @felixtennis pic.twitter.com/BChzPKf9sy— ATPCup (@ATPCup) January 8, 2022
Медведев хорошо подал, соперник кое-как отбил, и россиянин без проблем отправил мяч в недосягаемый угол — 40:15!
Оже-Альяссим спокойно принял подачу Медведева, однако после нескольких обменов ударами мяч сорвался у него с ракетки и улетел на трибуны — 15:0.
Вторая подача навылет от Оже-Альяссима! И канадец забрал этот гейм. Счет в первом сете — 1:0 в пользу канадца.
Оже-Альяссим пытался пробить в противоположный от Медведева угол, но мяч чуть-чуть зашел в аут — 15:30.
Медведев проиграл первое очко, но потом блестяще пробил обводящим! 15:15.
Right outta the gate #ATPCup | @DaniilMedwed pic.twitter.com/MQDNwu2EkG— ATPCup (@ATPCup) January 8, 2022
Первый матч в противостоянии Россия — Канада в 1/2 финала ATP Cup закончился не в нашу пользу. Россиянин Роман Сафиуллин проиграл канадцу Денису Шаповалову (4:6, 7:5, 4:6).
Будем надеяться, что Даниил Медведев одержит победу над Феликсом Оже-Альяссимом в одиночном матче, а затем россияне выиграют и парную встречу против Альяссима и Шаповалова. Тогда Россия пробьется в финал престижного турнира.