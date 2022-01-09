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Спорт

Роковые промахи: россиянки остались без медалей в пасьюте

Российские биатлонистки не попали в топ-10 в гонке преследования

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Российская биатлонистка Кристина Резцова

Российская биатлонистка Кристина Резцова

РИА Новости
На пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе женщины бежали пасьют. Россиянка Кристина Резцова стартовала седьмой и претендовала на медали. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:25

Неудачной получилась эта гонка для российской команды, всему виной роковая стрельба из положения стоя Кристины Резцовой, принесшая ей аж шесть штрафных кругов. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

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17:22

Васнецова финишировала на 11-й строчке, а Резцова финишным рывком смогла подняться на 14-ю позицию. Казакевич на финише — 21-я, Миронова — 27-я.

17:19

+42,7 — бронза у Динары Алимбековой из Белоруссии.

17:19

Ханна Оберг с отставанием в 33,4 секунды берет серебро.

17:18

Марте Ульсбю-Ройселанд побеждает в пасьюте!

17:17

Ульсбю-Ройселанд мчится к победе, серебро Оберг и бронза Алимбековой сомнений тоже не вызывают. Васнецова поднялась на 11-ю позицию.

17:16

Топ-20 после всех четырех рубежей.

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17:15

Казакевич на рубеже закрыла четыре мишени, затянула с пятым выстрелом и не попала. А Васнецова тем временем 12-й уходит. +2:32.

17:14

Еще три штрафных круга у Резцовой. Жаль. У Васнецовой один штрафной круг.

17:13

У Ханны Оберг и Алимбековой по промаху. Промах и у Симон. Шевалье-Буше на изготовке. И она точна, но уходит за уже прошедшими штрафной круг Оберг и Алимбековой.

17:12

Четвертый рубеж: Ульсбю-Ройселанд пришла на стрельбище, чтобы победить. И она сделает это — пять из пяти!

17:09

Положение топ-20 после третьего рубежа.

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17:08

Резцова восьмая после своих штрафных кругов — +1:27,9. Чисто отработавшая Валерия Васнецова сейчас 17-я — +1:53,5. У Мироновой два промаха.

17:07

Жюлия Симон, сработав чисто, убегает четвертой. Дальше Шевалье-Буше и белорусская биатлонистка Лещанка. А у Ирины Казакевич два штрафных круга.

17:07

И тут же ветер стих. У Эдер промах, а вот Ханна Оберг и Алимбекова закрывают все мишени.

17:06

Три промаха у Резцовой! Начинают стрелять остальные.

17:05

Третий рубеж: Ульсбю-Ройселанд промахнулась первым же выстрелом, дальше был еще габарит, но мишень закрылась. Один штрафной круг. Резцова на рубеже. Поднялся ветер.

17:03

Чуть отыграла ногами Резцова сначала, но на следующих 600 метрах восстановила свое 26-секундное преимущество Ульсбю-Ройселанд.

17:01

Васнецова и Миронова тоже точны! Они выходят на 25-е и 28-е места, проигрывая лидеру чуть больше двух минут. Положение после второго рубежа.

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17:00

Казакевич точна! Она выходит на 15-е место — +1:35,4.

17:00

Ханна Оберг уходит третьей (+46,6), но рядом Алимбекова (+46,6) и Бескон (+47,7), закрывшие на втором рубеже все мишени.

16:59

Резцова, Оберг-старшая и Эдер приехали на рубеж вместе. Россиянка стреляла помедленнее, но она была точна, а соперницы ушли на штрафной круг каждая. +25,8 у Резцовой от лидера.

16:58

Второй рубеж: Ульсбю-Ройселанд опять стреляет в гордом одиночестве и опять все делает четко. Но лишь до последнего выстрела, где следует промах. Уходит на штрафной круг, а преследовательницы подходят только сейчас.

16:56

Резцова по-прежнему четвертая, но она единственная, кто держит темп Ульсбю-Ройселанд. Даже лыжница Стина Нильссон не способна сегодня на это пока.

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16:54

У Казакевич один штрафной круг, она 22-я сейчас, у Васнецовой (39-я) и Мироновой (46-я) — по два. Вот положение лидеров после рубежа.

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16:53

Резцова стреляла довольно долго, но главное, что точно! Раньше нее успели закрыть все мишени Ханна Оберг и Марта Эдер. Четвертая позиция и +42,3 у Резцовой.

16:52

Первый рубеж: Ульсбю-Ройселанд работает блестяще, закрывая все пять мишеней еще до того, как Симон начала стрелять. А у француженки уже есть промах. И еще — два штрафных круга.

16:51

Васнецова и Казакевич идут рядом, немножко сократив отставание от лидера, Миронова бежит чуть позади, но тоже в хорошем темпе.

16:49

Резцова бежит в одни ноги с лидером, Ульсбю-Ройселанд. При этом норвежка отрывается от бегущей второй француженки Симон, а россиянка выбралась уже на третью позицию.

16:48

Примерно в одном темпе стартовали все лидеры.

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16:46

Васнецова, Казакевич и Миронова практически друг за другом ушли в гонку.

16:45

Резцова уже на дистанции.

16:45

Старт дан!

16:44

Старт-лист:

1. Марте Ульсбю-Ройселанд (Норвегия) 2. Жюлия Симон (Франция) — +7 секунд 3. Динара Алимбекова (Белоруссия) — +23 4. Ингрид Тандревольд (Норвегия) — +23 5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — +26 6. Кристина Резцова (Россия) — +27 7. Мари Эдер (Финляндия) — +28 8. Ханна Оберг (Швеция) — +34 9. Доротея Вирер (Италия) — +38 10. Маркета Давидова (Чехия) — +44 ... 13. Стина Нильссон (Швеция) — +47 14. Эльвира Оберг (Швеция) — +47 ... 16. Анаис Бескон (Франция) — +57 ... 23. Валерия Васнецова (Россия) — +1:17 ... 29. Ирина Казакевич (Россия) — +1:23 ... 32. Светлана Миронова (Россия) — +1:25.

16:40

В сегодняшней гонке не выступит белорусская биатлонистка Анна Сола, которая почувствовала себя плохо. Это обидно для нее и ее сборной, поскольку стартовать Сола должна была со второй позиции.

16:35

Гонка начнется в 16.45 мск.

16:30

На этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе женщины соревнуются в гонке преследования. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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