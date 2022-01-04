Первая в истории. Как Непряева покорила «Тур де Ски»

Первые дни нового года принесли России исторический успех в лыжах — Наталья Непряева стала первой в истории российской лыжницей, которой удалось выиграть общий зачет престижной многодневки «Тур де Ски». Россиянка в гонках завоевала две золотые медали и единожды стала третьей.

Последняя гонка «Тур де Ски» была очень сложной – масс-старт свободным стилем на десять километров у женщин с крутым подъемом в гору. Наталья Непряева на эту гонку выходила в желтой майке лидера, которую надевала уже второй старт подряд. В последний день в активе лидера российской сборной было уже три медали престижной многодневки – еще в прошлом году она выиграла бронзу на «разделке» классическим стилем, а в январе сначала мощным рывком вырвала золото в спринте, а 3 числа выиграла масс-старт классическим стилем.

Это позволило Непряевой подойти к масс-старту свободным стилем уверенным лидером общего зачета, ее отрыв от соперниц был больше минуты.

Самой главной задачей россиянки было не упустить ближайших соперниц, чтобы не дать им отыграть отрыв. Большую часть дистанции лыжницы шли рядом, и Непряева держалась в лидерах, но с началом подъема начались и отрывы лидеров от основной массы лыжниц. В гору убежали Эбба Андерссон – одна из прямых конкуренток Натальи – и Хайди Венг. Непряева и Керту Нисканен шли рядом, деля третье и четвертое место.

Преимущество Непряевой таяло, и отрыв Андерссон от россиянки составлял уже меньше минуты. Но при этом резко стала отставать Нисканен, не выдержавшая такого крутого подъема. Большую часть подъема на дистанции российская лыжница шла третьей, и за 800 метров до финиша Непряева уступала Андерссон и Венг 18 секунд. Начиналась пологая часть, и было понятно, что свою победу в многодневке россиянка уже не упустит.

Первой в этом масс-старте стала Венг, Андрессон финишировала второй. Непряева оказалась четвертой, внезапно бронзовую медаль завоевала Дельфин Клодель. Отсутствие медали в этой гонке не помешало свершиться историческому событию.

Непряева стала первой российской лыжницей, которая выиграла общий зачет «Тур де Ски».

Ее время составило 1:59:38,5, Андрессон, которая оказалась второй, отстала от россиянки на +46,7. Замкнула тройку лидеров Венг — +1.07,7. В шестерке лучших оказалась еще одна россиянка – Татьяна Сорина, ее время — +2.24,7.

Сама Непряева призналась, что очень переживала перед стартом последней гонки и волновалась, поскольку ей было трудно оценивать свои силы именно в горе, поскольку в том году у нее не все сложилось на этом старте.

«Я рада, что смогла собраться и дотерпеть, не упуская из виду лидеров. Очень довольна собой именно в этой гонке. Очень тяжелая гонка, самая тяжелая в сезоне. Если честно, не совсем разбирала, кто подсказывал мне по ходу гонки, но тренеры стояли по всей горе. Старалась не упускать из виду спины соперниц», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что победа Непряевой стала исторической.

«Невероятные ощущения, мы этот день запомним надолго. Я плакала и не верила своим глазам, когда Наташа финишировала. Фантастический результат, я очень горжусь Непряевой, она невероятный боец. Сил просто нет, ни моральных, ни физических. Мы все болели и верили, что однажды это произойдет. Историческое событие», — приводит слова Вяльбе Sport24.

Интересно то, что в самом начале «Тур де Ски» Непряева рассматривала вариант с прекращением выступления на многодневке. Причиной было неважное самочувствие и больное горло. Об этом рассказал главный тренер сборной России Юрий Бородавко.

«У Натальи перед стартом была небольшая проблема с горлом, поэтому были мысли сойти, чтобы не заболеть, не усугубить состояние. К счастью, пришлось соревноваться при плюсовой температуре, болезнь не прогрессировала, и Наталья осталась в борьбе.

Перед гонкой я ничего не говорил. У спортсмена в голове уже есть свой план, а я по ходу гонки подсказывал, как облегчить ей ход в подъем в техническом плане. Но она и так все знает, она выполнила свой план, удерживала свой темп и контролировала впереди идущих», — отметил специалист.