Последняя гонка турнира: Непряева бьется за победу в «Тур де Ски». LIVE

Пошел достаточно сложный подъем для лыжниц. Наталья держится спокойно. Диггинг, Андрессон, Нисканен бегут здесь.
На третью строчку поднимается Наталья Непряева. Но все еще очень спокойно идет Наталья. Сорина рядом.
Лыжницы идут спокойно. Непряева идет в конце группы лидеров, никуда не торопится, просто контролирует происходящее.
Россиянка Наталья Непряева побежит в желтой майке лидера — спортсменка выиграла две гонки подряд. Сначала Непряева оказалась сильнее соперниц в спринте, а 3 декабря стала победительницей масс-старта классическим стилем.