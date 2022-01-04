Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В США назвали способ заставить Россию и Китай уважать Байдена 14:02
В МИД России ответили на заявление командующего ВМС США по Сербии 14:01
Телеведущий Джимми Фэллон заразился коронавирусом 13:53
Фетисов: теперь Ротенберг должен покинуть свои посты в ФХР и КХЛ 13:48
Польские шахтеры заблокировали вывоз угля в знак протеста 13:44
Названы сроки одобрения «Северного потока — 2» 13:44
Медведев обыграл де Минора на ATP Cup и принес России досрочную победу... 13:42
В отношении звезды «Пацанок» возбудили уголовное дело после нападения... 13:33
Минздрав Армении одобрил вакцинацию от COVID-19 «Спутником Лайт» 13:29
В Госдуме напомнили Зеленскому о последствиях в случае агрессии... 13:28
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

Последняя гонка турнира: Непряева бьется за победу в «Тур де Ски». LIVE

Лыжи. «Тур де Ски». Масс-старт. Женщины. 10 км. ОНЛАЙН

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»
В последний день многодневки «Тур де Ски» женщины пробегут десятикилометровый масс-старт свободным стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:01

Не выпускает Непряева из вида своих соперниц. Очень тяжелый подъем, максимум — 28 градусов.

13:59

18 секунд проигрывает Непряева сейчас шведке и норвежке, которые идут первой и второй.

13:57

Наталья выходит на третье место. Но секунды преимущества в общем зачете слегка тают уже.

13:54

Непряева идет четвертой, отставая от лидеров немного. А Анастасия Рыгалина идет пятой.

13:53

В максимальный подъем пошли лыжницы. 26,5 градусов.

13:51

Анастасия Рыгалина подтянулась к Татьяне Сориной, вместе сейчас идут россиянки.

13:50

Непряева пока четвертая, Сорина — седьмая. По общему зачету — Наталья все еще первая.

13:49

Непряева спокойно выдвигается на третью строчку. Сориной сложно, она начинает отставать.

13:47

Пошел достаточно сложный подъем для лыжниц. Наталья держится спокойно. Диггинг, Андрессон, Нисканен бегут здесь.

13:45

Чуть начинают вытягиваться лыжницы.

13:42

Нет еще ярко выраженного лидера, Непряева идет в группе лидеров.

13:40

Очень плотно бегут лыжницы. Спокойно все происходит.

13:37

На третью строчку поднимается Наталья Непряева. Но все еще очень спокойно идет Наталья. Сорина рядом.

13:35

Лыжницы идут спокойно. Непряева идет в конце группы лидеров, никуда не торопится, просто контролирует происходящее.

13:32

Непряева и Сорина держатся в группе лидеров. Растягиваются лыжницы.

13:30

Дан старт! Поехали, последняя женская гонка на турнире!

13:25

Россиянка Наталья Непряева побежит в желтой майке лидера — спортсменка выиграла две гонки подряд. Сначала Непряева оказалась сильнее соперниц в спринте, а 3 декабря стала победительницей масс-старта классическим стилем.

13:20

Гонка начнется в 13.30 по московскому времени.

13:15

В последний день многодневки «Тур де Ски» женщины пробегут десятикилометровый масс-старт свободным стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Все зависит от газа». Почему в Казахстане вспыхнули массовые протесты
Президент Казахстана призвал протестующих против цен на газ «соблюдать порядок»
«Это инструмент борьбы Запада с Россией». Что ждет Донбасс в ближайшее время
Что будет с Донбассом в 2022 году рассказали украинские, российские и донбасские эксперты
«Профессия заиграла новыми красками». Ротенберг стал главным тренером СКА
Вице-президент КХЛ Роман Ротенберг возглавил клуб из Санкт-Петербурга
Названы сроки одобрения «Северного потока — 2»
Сенатор Пушков заявил, что США разваливаются как карточный домик
Адвокат сообщил, что семья Просвирнина пока не принимала решение о независимой экспертизе
В США установлен антирекорд по числу заболевших COVID-19 с начала пандемии
Новости и материалы
В США назвали способ заставить Россию и Китай уважать Байдена
В МИД России ответили на заявление командующего ВМС США по Сербии
Телеведущий Джимми Фэллон заразился коронавирусом
Фетисов: теперь Ротенберг должен покинуть свои посты в ФХР и КХЛ
Польские шахтеры заблокировали вывоз угля в знак протеста
Медведев обыграл де Минора на ATP Cup и принес России досрочную победу над Австралией
В отношении звезды «Пацанок» возбудили уголовное дело после нападения на мать
Минздрав Армении одобрил вакцинацию от COVID-19 «Спутником Лайт»
В Госдуме напомнили Зеленскому о последствиях в случае агрессии в отношении Крыма
Названы самые угоняемые автомобили в России в 2021 году
«Скорее всего»: источник сообщил о переносе «Грэмми» из-за «омикрона»
Спикер Госдумы спросил россиян о длине новогодних праздников
Плющев: Ротенберг будет отчитываться после сезона за свою работу
Все песни Дэвида Боуи куплены за $250 млн
Губерниев: с назначением Ротенберга в СКА профессия тренера заиграла новыми красками
Москвичей предупредили о надвигающейся метели
В МИД рассказали о значении Африки для России
Онколог назвал три главных правила профилактики рака
Все новости
Каких автомобилей лишился российский авторынок в 2021 году
За год ассортимент новых машин в России существенно сократился
«Доказывает непредсказуемость коронавируса». Что известно о новом штамме
Во Франции выявили новый штамм коронавируса у вернувшихся из Африки
«Не можешь победить – возглавь». Как будет развиваться крипторынок в 2022 году
Эксперт Казанцев считает, что в России ужесточат регулировку криптовалют
«Рынок непредсказуем». Четыре простых совета начинающему инвестору
Эксперт указал на главную ошибку после открытии брокерского счета
«Заменить на что-то более пафосное». Могут ли США отказаться от F-22 и F-35
Эксперты оценили возможность сокращения американских ВВС
Украинского режиссера Лавренчука арестовали в Италии по запросу России
Главного режиссера Одесской оперы обвиняют в мошенничестве в крупном размере
Умер второй из братьев Богдановых
«Есть угроза моей личной безопасности». Украинский журналист покинул Россию
Журналист УНИАН Цимбалюк рассказал о своем отъезде после вызова в прокуратуру Москвы
Экс-глава «Нафтогаза» описал пессимистичный сценарий газового кризиса на Украине
Бывший глава «Нафтогаза» предсказал воровство российского газа на Украине
«Политическая клятва Гиппократа»: страны ядерного клуба выступили с совместным заявлением
Лидеры пяти ядерных держав подписали заявление о недопущении войны и гонки вооружений
Путин дал поручения по повышению безопасности работы на шахтах
Кремль опубликовал шесть поручений Путина после трагедии на шахте «Листвяжная»
«США раздражены развитием военных отношений Индии с Россией»
Как Вашингтон пытается заставить Дели отказаться от сотрудничества с Москвой
«Козни на каждом шагу»: как США еще могут помешать «Северному потоку — 2»
В МИД допустили новые санкции США против «Северного потока — 2»
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть