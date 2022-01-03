Непряева идет за вторым золотом «Тур де Ски»: россиянки сражаются в масс-старте. LIVE

Продолжается престижная многодневка «Тур де Си», в рамках которой женщины бегут масс-старт классическим стилем на 10 км. Наталья Непряева может завоевать свое второе золото на «Тур де Ски» в этом сезоне. Ранее россиянка выиграла классический спринт. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.