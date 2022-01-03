Непряева идет за вторым золотом «Тур де Ски»: россиянки сражаются в масс-старте. LIVE

Сорина откатилась на 13-ю позицию (+3,1 секунды). Главное не затеряться в толпе, не столкнуться с кем-нибудь и не отпустить в какой-то момент лидеров.
На отметке 1,4 км Непряева продолжает держаться за спинами лидеров, уступая им всего 1,8 секунды. На первом месте сейчас финка Криста Пярмякоски.
Сорина идет восьмой (+1,3 секунды от лидера), Смирнова — 38-я (+10 секунд), остальные россиянки еще дальше.
После 1 км Непряева оказалась шестой, но проигрывает лидирующей финке Кертту Нисканен всего 1,1 секунды.
Россию представляют Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева и Христина Мацокина.