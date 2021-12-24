Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Бывший президент КХЛ об отказе НХЛ участвовать в Олимпиаде: перед ОИ никого не... 19:42
Родители студентки МГУ Тепляковой раскрыли свою версию произошедшего на экзамене 19:40
Знакомая описала состояние «больной» журналистки на пресс-конференции Путина 19:37
Россияне раскупили почти все билеты на первые за два года рейсы во Вьетнам 19:36
Стюардесса рассказала, что заказанный в самолете напиток говорит о пассажире 19:28
СберАвто назвал самые популярные китайские авто для онлайн-покупки 19:27
Началось серийное производство «Арматы» 19:24
Владельцам зоопарка «Короля тигров» запретили показывать животных 19:20
Трусова упала во время исполнения тройного акселя в короткой программе... 19:17
Оператор Украины заявил, что «Газпром» снизил транзит газа через страну 19:16
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

Валиева набрала баллы выше мирового рекорда: ученицы Тутберидзе против Туктамышевой. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Самая жаркая битва на чемпионате России разворачивается в женском одиночном катании. Фигуристки показывают короткие программы и сражаются за путевку на Олимпийские игры. Среди фавориток — ученицы Этери Тутберидзе Камила Валиева, Анна Щербакова, Майя Хромых и Александра Трусова, а противостоять им будет Елизавета Туктамышева.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:47

Сейчас небольшой перерыв на заливку льда, а потом мы увидим выступление финальной группы девушек с участием ученицы Тутберидзе Майи Хромых.

close
100%
19:47

Промежуточные результаты:

close
100%
19:46

Оценка Самодуровой за короткую программу — 68,30 балла. Судьи нашли недокруты. Очень низкие прыжки у Софьи — из-за этого недокруты встречаются часто. Жаль.

19:45

Стильное, четкое выступление. Самодурова показала все, что могла. Молодец!

19:44

Девушка радует красивой хореографией под современную дискотечную музыку, и публика поддерживает ее ритмичными аплодисментами.

19:44

Последним прыжком Самодурова спокойно исполняет двойной аксель.

19:43

Тройной лутц — чисто! Судьи даже дали 1,18 балла бонусами.

19:42

Софья начала с чистого каскада тройной флип + тройной тулуп.

19:41

Следующей выступает Софья Самодурова. Она катается под New Rules (Dua Lipa).

close
100%
19:39

Оценка Туктамышевой за короткую программу — 71,28 балла. Это лишь седьмое место на данный момент.

close
100%
19:40

«Это жизнь», — говорит Алексей Мишин своей спортсменке.

«Я слишком рано раскрылась. А так могла бы спокойно делать», — рассуждает Туктамышева о своем тройном акселе.

19:38

Одно вращение на третий уровень. В общем, выступление небезупречно. Как бы Елизавета не попрощалась сейчас с шансами на Олимпийские игры.

19:37

Ну хотя бы финальный тройной флип Туктамышевой удался чисто. Судьи добавили 1,77 балла бонусами, но это уже не особо спасет.

19:37

Эх, занервничала Туктамышева — скрутила лишь тройной лутц + двойной тулуп вместо 3+3.

19:36

Кошмар, Туктамышева упала со своего фирменного тройного акселя. Судьи минусуют четыре балла.

19:34

Следующей выступает Елизавета Туктамышева. Она катается под танго Oblivion. Зрители встречают Императрицу взрывом оваций.

close
100%
19:32

Оценка Щербаковой за короткую программу — 81,46 балла. Совсем чуть-чуть она уступила Муравьевой, исполнившей тройной аксель, который намного дороже двойного, показанного Анной. На других элементах и в компонентах Щербакова намного превзошла соперницу и почти сравнялась с ней по баллам.

«Мало!» — кричат недовольные зрители.

close
100%
19:31

Это был безумный танец на космической скорости. Щербакова показала нам историю бешеной гонки и борьбы за выживание, которую завершила впечатляющим вращением. Зрители в экстазе. Чемпионка России просто заворожила зал своей воинственной энергетикой.

19:30

Да! Щербакова исполнила сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер во второй половине программы! Еще и на хорошие бонусы от судей.

19:30

Звучит очень тревожная, нервная музыка скрипок, зал аплодирует в такт, а Анна тем временем яростно рассекает лед, взмахивая руками, словно хищная птица.

19:30

Тройной флип — идеально! Судьи ставят два балла бонусами.

19:29

Девушка начинает с двойного акселя — чисто!

19:28

Следующей выступает трехкратная чемпионка мира Анна Щербакова.

close
100%
19:27

Оценка Муравьевой за короткую программу — 81,87 балла! Космос! Это промежуточное второе место после Валиевой.

close
100%
19:25

Муравьева выдала потрясающую дорожку шагов — быструю, чувственную и сложную. Редкий случай, когда юная девушка смогла полностью выразить весь нерв песни о сложной взрослой любви. Судьи ставят за эту дорожку максимальный, четвертый уровень сложности — такое редко бывает.

19:24

Каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы был сделан превосходно — на 1,48 балла бонусами от судей. Ай да Муравьева! Невероятно высокий уровень.

19:24

Муравьева уверенно исполнила тройной флип — судьи наградили ее 1,86 балла бонусов сверху.

19:23

Тройной аксель! Муравьева исполнила этот прыжок так легко, с таким запасом по высоте, что судьи расщедрились на 2,40 балла бонусами.

19:22

Следующей выступает ученица Плющенко Софья Муравьева. Она катается под песню Селин Дион Ne me quitte pas.

close
100%
19:21

Оценка Свириденко за короткую программу — 59,05 балла.

close
100%
19:21

Роковая, мощная, нагнетающая музыка была намного сильнее, чем харизма Свириденко. Фигуристка пока не дотягивает до своего образа. Но все еще впереди.

19:19

Девушке немного не хватает гибкости, чтобы исполнить такие же впечатляющие вращения, как Валиева, — нога не вытягивается в вертикальный шпагат, и зрители остаются равнодушными, аплодисментов не слышно.

19:19

Двойной аксель Полина исполнила без проблем, а вот на тройном флипе, кажется, снова был недокрут.

19:17

Свириденко исполнила в начале каскад тройной лутц + тройной тулуп, но оба раза судорожно и немного неловко вскидывала ногу вверх, словно помогала себе сохранить равновесие. Возможно, были недокруты.

19:16

Следующей выступает Полина Свириденко из Санкт-Петербурга. Она катается под Paint It Black.

close
100%
19:15

Оценка Гущиной за короткую программу — 53,61 балла.

close
100%
19:14

Гущина завалила дорожку шагов — судьи поставили самый низкий, первый уровень.

19:13

Ох, как внезапно! Гущина упала с финального прыжка — тройного флипа, — хотя вроде бы скрутила его. Первое падение в соревнованиях женщин.

19:12

Следом Гущина показывает каскад тройной лутц + тройной тулуп — чисто.

19:13

Ксения начинает с двойного акселя — чисто.

19:12

Открывает выступления в этой разминке Ксения Гущина из Пермского края. Она катается под Tango (Рауль Мидон).

19:05

Началась разминка второй группы участниц, где выступят Ксения Гущина, Полина Свириденко, ученица Плющенко Софья Муравьева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

close
100%
19:03

Промежуточные результаты:

close
100%
19:02

Оценка Трусовой за короткую программу — 74,21 балла. Третье место на данный момент.

close
100%
19:01

Болельщики закидали лед игрушечными ракетами — в честь прозвища Трусовой (Русская Ракета).

19:01

Все вращения судьи оценили на четвертый уровень, а дорожку — на третий.

19:00

Трусова очень прибавила в хореографии за последний год — отметила все акценты в музыке и красиво зашла в финальное вращение после пары игривых жестов.

18:59

Финальный каскад тройной лутц + тройной тулуп Трусова исполнила без проблем. Судьи дали 2,07 балла бонусами.

18:58

Сольный тройной флип Русская Ракета исполнила без проблем — на почти два балла бонусами.

18:57

Следующей выступает Александра Трусова. Она катается под саундтрек к фильму «Фрида». Девушка пропустила много времени из-за перелома кости в ноге. Посмотрим, насколько она восстановилась.

18:56

Оценка Самоделкиной за короткую программу — 76,74 балла.

close
100%
18:55

«Тебе хода не хватает. Надо добавить беговой, иначе не наберешь достаточно скорости и не сделаешь прыжок как надо», — тут же объясняет тренер Самоделкиной Сергей Давыдов.

18:54

У Самоделкиной получилось очень нежное, камерное выступление. При этом все технические элементы были исполнены почти безупречно.

18:54

Дорожка шагов — на третий уровень.

18:54

Все вращения — на четвертый уровень сложности.

18:53

Каскад тройной лутц + тройной тулуп прекрасно исполнен во второй половине программы — Софья получит немало бонусов за него.

18:53

Тройной флип заслужил от судей 1,33 балла бонусами. Пока прыжки выходят у Самоделкиной очень легко и уверенно.

18:51

Ух, Самоделкина исполнила тройной аксель! Хотя опорная нога явно задрожала на приземлении, но Софья справилась! Судьи добавили еще 1,60 балла бонусами.

18:50

Следующей выступает Софья Самоделкина из ЦСКА. Она катается под саундтрек к фильму «Лето 42-го».

close
100%
18:49

Оценка Яметовой за короткую программу — 59,72 балла. Пока это последнее место.

close
100%
18:48

Дорожка шагов лишь на вторй уровень, зато все вращения — четвертого. По своему таланту эта девушка вполне могла бы кататься в условном «Хрустальном» у Тутберидзе.

18:48

Финальный прыжок — тройной флип — удался Веронике хорошо, судьи наградили его 1,15 балла бонуса.

18:47

А вот на каскаде тройной лутц + тройной тулуп были небольшие недокрутики — после обоих прыжков Яметову немного вело в сторону, и она боролась, чтобы сохранить рановесие.

18:47

Девушка показала изящный двойной аксель.

18:46

Следующей выступает Вероника Яметова из Свердловской области. Она катается под Motion (Rone).

close
100%
18:45

Оценка Петросян за короткую программу — 73,29 балла.

close
100%
18:44

Все вращения — на четвертый уровень сложности, только дорожка подвела — второй.

18:43

Финальный каскад — тройной флип + тройной тулуп — Петросян удался. Правда, казалось, после первого прыжка она глубоко наклонилась вперед и выдержала ощутимую паузу перед вторым, что могло привести к снижению оценки. Однако судьи не стали обращать на это внимание и добавила больше балла бонусом.

18:42

Вау, Аделия повторила фирменное вращение Валиевой в вертикальном шпагате! Судьи оценили его на четвертый уровень сложности и добавили 1,63 балла бонусами.

18:41

Петросян играючи исполнила двойной аксель и тройной лутц. За второй прыжок девушка получила аж 1,77 балла бонусами.

18:40

Следующей выступает ученица Тутберидзе Аделия Петросян. Она катается под роковое танго.

close
100%
18:39

Оценка Шульской за короткую программу — 61,63 балла. Довольно низко для ее контента, компоненты невысоки, видимо.

close
100%
18:38

Песня очень трогательная, но Валерия не катается достаточно эмоционально, на разрыв, это стоит признать. Однако в короткой программе нельзя ошибаться, чтобы рассчитывать на приличное место в таблице, так что можно понять, почему Шульская была так собрана и слегка зажата.

18:37

Дорожку шагов судьи оценили лишь на вторй уровень из четырех — было слишком медленно и незамысловато.

18:37

Финальный прыжок — тройной флип — Валерия сделала без проблем. Все прыжковые элементы исполнены чисто!

18:36

Двойной аксель Шульская исполнила без проблем.

18:35

Валерия начала с чистого каскада тройной лутц + тройной тулуп, из которого еще и сложно вышла — через быстрое вращение.

18:34

Следующей выступает Валерия Шульская из московского ЦСКА, которая представляет Оренбургскую область. Она катается под «Papa Can You Hear Me?»

close
100%
18:33

Оценка Валиевой за короткую программу — 90,38! Просто космос! Это выше актуального мирового рекорда, который принадлежит самой Камиле, — 87,42. Правда, рекорд обновлен не будет, поскольку оценки на внутренних стартах не засчитываются.

close
100%
18:32

Юная звезда из группы Тутберидзе прекрасно справилась с нервами в короткой программе на чемпионате России, катая самой первой, — отличная подготовка перед Олимпийскими играми. Просто браво!

18:31

Финальный каскад тройной лутц + тройной тулуп исполнен чистейшим образом! Валиева получит за него еще +10% к базовой стоимости за то, что исполнила во второй половине программы, когда сил остается меньше.

18:31

Вращения, когда Камила поднимает ногу в вертикальный шпагат, вызвало овации зрителей. Эта фигуристка демонстрирует гибкость на уровне профессиональных гимнасток.

18:30

Тройной флип — сделано!

18:58

Ох, как жаль! Трусова упала с тройного акселя.

18:30

Тройной аксель — есть! Чисто, пролетно, безусильно!

18:29

Открывает выступления многократная рекордсменка мира Камила Валиева! Она катается под нежную композицию клавишных «In Memoriam» Кирилла Рихтера.

close
100%
18:22

Началась разминка первой группы участниц — Камилы Валиевой, экс-ученицы Плющенко Валерии Шульской, Аделии Петросян, Вероники Яметовой, Софьи Самоделкиной и Александры Трусовой. Мощнейший состав! Тройной аксель могут исполнить Валиева, Самоделкина и Трусова.

close
100%
18:10

Порядок выступлений:

close
100%
18:00

Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! На чемпионате России по фигурному катанию начинается самая жаркая пора — в борьбу вступают женщины, которые показывают короткую программу. Прокаты начнутся в 18.20 по московскому времени.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Точка невозврата». Выплатит ли Google России многомиллиардный штраф
В Госдуме считают, что Google выполнит решение суда из-за нежелания потерять рынок России
«Вопреки нормам международного права». В чем на Украине обвиняют главу Минтранса РФ
В офисе генпрокурора Украины раскрыли детали дела против министра транспорта России
«По-другому действовать нельзя»: Газизов подал очередной иск к «Спартаку»
Новый иск Газизова к «Спартаку» составил 101 млн рублей
Временный поверенный в делах Украины был вызван в МИД России
Путин назвал глупостью создание препятствий «Северному потоку — 2»
Facebook оштрафовали почти на два миллиарда рублей
Знакомая описала состояние «больной» журналистки на пресс-конференции Путина
Новости и материалы
Бывший президент КХЛ об отказе НХЛ участвовать в Олимпиаде: перед ОИ никого не научишь играть
Родители студентки МГУ Тепляковой раскрыли свою версию произошедшего на экзамене
Россияне раскупили почти все билеты на первые за два года рейсы во Вьетнам
Стюардесса рассказала, что заказанный в самолете напиток говорит о пассажире
СберАвто назвал самые популярные китайские авто для онлайн-покупки
Началось серийное производство «Арматы»
Владельцам зоопарка «Короля тигров» запретили показывать животных
Трусова упала во время исполнения тройного акселя в короткой программе на чемпионате России
Оператор Украины заявил, что «Газпром» снизил транзит газа через страну
Врач назвал два необычных симптома «омикрона» у привитых
Спрос на средства для ухода за бородой в России оказался на 50% меньше, чем в 2020 году
Фанаты разгадали загадку S.T.A.L.K.E.R. 2
Во Франции женщина пыталась протаранить автомобили
Тарасова отказалась поздравлять Коляду со вторым местом на ЧР по фигурному катанию
Пуск «Ангары-А5» перенесли из-за сбоя в наземном комплексе
В Германии семь энергокомпаний обанкротились из-за цен на газ с начала октября
Две партии вакцины для подростков «Спутник М» выпущены в гражданский оборот
Партизаны сожгли технику украинских военных в Одессе
Все новости
Самый суровый приговор в истории: студент получил срок за оскорбление памяти ветеранов
Помочившийся на стенд с фото ветерана студент получил четыре года колонии
18 лет за взятку: суд вынес приговоры по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Четверо обвиняемых получили сроки за незаконную реконструкцию «Зимней вишни»
В России расширили список бесплатных лекарств
С 2022 года в список жизненно необходимых лекарств включат рисдиплам для больных СМА
Больше минусов, чем плюсов. Стоит ли использовать беспроводную зарядку
Эксперты рассказали о недостатках беспроводной зарядки
Влияние ИИ на общество и молодежную аудиторию: зачем нужны правила поведения
Каким будет развитие регулирования «умных алгоритмов»
Как правильно пить, чтобы не было похмелья
Врачи и бармены объяснили, как выпивать без тяжелых последствий
От «Шерлока Холмса» до «Улиц разбитых фонарей»: умер Владимир Татосов
«Простите»: как журналистка попала на пресс-конференцию Путина с температурой
Журналистка из Кургана извинилась за «глупую» шутку с ПЦР-тестом для встречи с Путиным
Не Китаем единым. Почему в России могут снизиться цены на гаджеты
Представитель РАТЭК Гуськов назвал причины снижения цен на электронику для россиян
Свитер или пижама: что купить к Новому году
Стилисты разрешили надевать пижамы и трикотажные костюмы в новогоднюю ночь
Термоядерный реактор токамак: мегасайенс-проект с уникальными характеристиками
Уникальная термоядерная установка заработала в РФ в этом году
Технологии в городе: Москва становится городом будущего
Как новые технологии меняют столицу к лучшему
«Разнес Запад»: что мировые СМИ пишут о пресс-конференции Путина
Мировые СМИ оценили заявления Путина об Украине
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть