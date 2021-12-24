Валиева набрала баллы выше мирового рекорда: ученицы Тутберидзе против Туктамышевой. LIVE

Сейчас небольшой перерыв на заливку льда, а потом мы увидим выступление финальной группы девушек с участием ученицы Тутберидзе Майи Хромых.
Оценка Самодуровой за короткую программу — 68,30 балла. Судьи нашли недокруты. Очень низкие прыжки у Софьи — из-за этого недокруты встречаются часто. Жаль.
Девушка радует красивой хореографией под современную дискотечную музыку, и публика поддерживает ее ритмичными аплодисментами.
Оценка Туктамышевой за короткую программу — 71,28 балла. Это лишь седьмое место на данный момент.
«Это жизнь», — говорит Алексей Мишин своей спортсменке.
«Я слишком рано раскрылась. А так могла бы спокойно делать», — рассуждает Туктамышева о своем тройном акселе.
Одно вращение на третий уровень. В общем, выступление небезупречно. Как бы Елизавета не попрощалась сейчас с шансами на Олимпийские игры.
Ну хотя бы финальный тройной флип Туктамышевой удался чисто. Судьи добавили 1,77 балла бонусами, но это уже не особо спасет.
Следующей выступает Елизавета Туктамышева. Она катается под танго Oblivion. Зрители встречают Императрицу взрывом оваций.
Оценка Щербаковой за короткую программу — 81,46 балла. Совсем чуть-чуть она уступила Муравьевой, исполнившей тройной аксель, который намного дороже двойного, показанного Анной. На других элементах и в компонентах Щербакова намного превзошла соперницу и почти сравнялась с ней по баллам.
«Мало!» — кричат недовольные зрители.
Это был безумный танец на космической скорости. Щербакова показала нам историю бешеной гонки и борьбы за выживание, которую завершила впечатляющим вращением. Зрители в экстазе. Чемпионка России просто заворожила зал своей воинственной энергетикой.
Да! Щербакова исполнила сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер во второй половине программы! Еще и на хорошие бонусы от судей.
Звучит очень тревожная, нервная музыка скрипок, зал аплодирует в такт, а Анна тем временем яростно рассекает лед, взмахивая руками, словно хищная птица.
Оценка Муравьевой за короткую программу — 81,87 балла! Космос! Это промежуточное второе место после Валиевой.
Муравьева выдала потрясающую дорожку шагов — быструю, чувственную и сложную. Редкий случай, когда юная девушка смогла полностью выразить весь нерв песни о сложной взрослой любви. Судьи ставят за эту дорожку максимальный, четвертый уровень сложности — такое редко бывает.
Каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы был сделан превосходно — на 1,48 балла бонусами от судей. Ай да Муравьева! Невероятно высокий уровень.
Тройной аксель! Муравьева исполнила этот прыжок так легко, с таким запасом по высоте, что судьи расщедрились на 2,40 балла бонусами.
Следующей выступает ученица Плющенко Софья Муравьева. Она катается под песню Селин Дион Ne me quitte pas.
Роковая, мощная, нагнетающая музыка была намного сильнее, чем харизма Свириденко. Фигуристка пока не дотягивает до своего образа. Но все еще впереди.
Девушке немного не хватает гибкости, чтобы исполнить такие же впечатляющие вращения, как Валиева, — нога не вытягивается в вертикальный шпагат, и зрители остаются равнодушными, аплодисментов не слышно.
Двойной аксель Полина исполнила без проблем, а вот на тройном флипе, кажется, снова был недокрут.
Свириденко исполнила в начале каскад тройной лутц + тройной тулуп, но оба раза судорожно и немного неловко вскидывала ногу вверх, словно помогала себе сохранить равновесие. Возможно, были недокруты.
Следующей выступает Полина Свириденко из Санкт-Петербурга. Она катается под Paint It Black.
Ох, как внезапно! Гущина упала с финального прыжка — тройного флипа, — хотя вроде бы скрутила его. Первое падение в соревнованиях женщин.
Открывает выступления в этой разминке Ксения Гущина из Пермского края. Она катается под Tango (Рауль Мидон).
Началась разминка второй группы участниц, где выступят Ксения Гущина, Полина Свириденко, ученица Плющенко Софья Муравьева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.
Оценка Трусовой за короткую программу — 74,21 балла. Третье место на данный момент.
Трусова очень прибавила в хореографии за последний год — отметила все акценты в музыке и красиво зашла в финальное вращение после пары игривых жестов.
Финальный каскад тройной лутц + тройной тулуп Трусова исполнила без проблем. Судьи дали 2,07 балла бонусами.
Следующей выступает Александра Трусова. Она катается под саундтрек к фильму «Фрида». Девушка пропустила много времени из-за перелома кости в ноге. Посмотрим, насколько она восстановилась.
«Тебе хода не хватает. Надо добавить беговой, иначе не наберешь достаточно скорости и не сделаешь прыжок как надо», — тут же объясняет тренер Самоделкиной Сергей Давыдов.
У Самоделкиной получилось очень нежное, камерное выступление. При этом все технические элементы были исполнены почти безупречно.
Каскад тройной лутц + тройной тулуп прекрасно исполнен во второй половине программы — Софья получит немало бонусов за него.
Тройной флип заслужил от судей 1,33 балла бонусами. Пока прыжки выходят у Самоделкиной очень легко и уверенно.
Ух, Самоделкина исполнила тройной аксель! Хотя опорная нога явно задрожала на приземлении, но Софья справилась! Судьи добавили еще 1,60 балла бонусами.
Следующей выступает Софья Самоделкина из ЦСКА. Она катается под саундтрек к фильму «Лето 42-го».
Дорожка шагов лишь на вторй уровень, зато все вращения — четвертого. По своему таланту эта девушка вполне могла бы кататься в условном «Хрустальном» у Тутберидзе.
Финальный прыжок — тройной флип — удался Веронике хорошо, судьи наградили его 1,15 балла бонуса.
А вот на каскаде тройной лутц + тройной тулуп были небольшие недокрутики — после обоих прыжков Яметову немного вело в сторону, и она боролась, чтобы сохранить рановесие.
Следующей выступает Вероника Яметова из Свердловской области. Она катается под Motion (Rone).
Финальный каскад — тройной флип + тройной тулуп — Петросян удался. Правда, казалось, после первого прыжка она глубоко наклонилась вперед и выдержала ощутимую паузу перед вторым, что могло привести к снижению оценки. Однако судьи не стали обращать на это внимание и добавила больше балла бонусом.
Вау, Аделия повторила фирменное вращение Валиевой в вертикальном шпагате! Судьи оценили его на четвертый уровень сложности и добавили 1,63 балла бонусами.
Петросян играючи исполнила двойной аксель и тройной лутц. За второй прыжок девушка получила аж 1,77 балла бонусами.
Следующей выступает ученица Тутберидзе Аделия Петросян. Она катается под роковое танго.
Оценка Шульской за короткую программу — 61,63 балла. Довольно низко для ее контента, компоненты невысоки, видимо.
Песня очень трогательная, но Валерия не катается достаточно эмоционально, на разрыв, это стоит признать. Однако в короткой программе нельзя ошибаться, чтобы рассчитывать на приличное место в таблице, так что можно понять, почему Шульская была так собрана и слегка зажата.
Дорожку шагов судьи оценили лишь на вторй уровень из четырех — было слишком медленно и незамысловато.
Финальный прыжок — тройной флип — Валерия сделала без проблем. Все прыжковые элементы исполнены чисто!
Валерия начала с чистого каскада тройной лутц + тройной тулуп, из которого еще и сложно вышла — через быстрое вращение.
Следующей выступает Валерия Шульская из московского ЦСКА, которая представляет Оренбургскую область. Она катается под «Papa Can You Hear Me?»
Оценка Валиевой за короткую программу — 90,38! Просто космос! Это выше актуального мирового рекорда, который принадлежит самой Камиле, — 87,42. Правда, рекорд обновлен не будет, поскольку оценки на внутренних стартах не засчитываются.
Юная звезда из группы Тутберидзе прекрасно справилась с нервами в короткой программе на чемпионате России, катая самой первой, — отличная подготовка перед Олимпийскими играми. Просто браво!
Финальный каскад тройной лутц + тройной тулуп исполнен чистейшим образом! Валиева получит за него еще +10% к базовой стоимости за то, что исполнила во второй половине программы, когда сил остается меньше.
Вращения, когда Камила поднимает ногу в вертикальный шпагат, вызвало овации зрителей. Эта фигуристка демонстрирует гибкость на уровне профессиональных гимнасток.
Открывает выступления многократная рекордсменка мира Камила Валиева! Она катается под нежную композицию клавишных «In Memoriam» Кирилла Рихтера.
Началась разминка первой группы участниц — Камилы Валиевой, экс-ученицы Плющенко Валерии Шульской, Аделии Петросян, Вероники Яметовой, Софьи Самоделкиной и Александры Трусовой. Мощнейший состав! Тройной аксель могут исполнить Валиева, Самоделкина и Трусова.