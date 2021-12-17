Рублев стал чемпионом выставочного турнира в ОАЭ

Андрей Рублев, как всегда, придумал по ходу выигранного матча себе проблемы, но все же смог их решить и дожал Маррея в двух сетах, став пятым чемпионом турнира Mubadala Abu-Dhabi. Он выставочный, но престижный, и все играли по-серьезному. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Маррей вел розыгрыш, все сделал, выйдя к сетке, завершал, но не попал по длине — 6-2, четыре чемпионшип-пойнта по длине.
Забавно. Свистнули аут первой подаче Маррея, но Рублев сказал, что похоже мяч был в корте. Энди проверил, и действительно. Будет переподача.
Теперь вторая подача у россиянина. Маррей вошел в корт и атаковал, но Андрей сразу выровнял игру, и шотландец пробил в сетку — 2-0.
Почти переиграл Энди россиянина в розыгрыше после второй подачи, но обводящей свечкой чуточку не попал в корт по длине — 15:15.
Феноменально забирает Энди розыгрыш и гейм. Потянул несколько сложнейших мячей и попал по диагонали навылет — 4:4.
Шикарно подает Маррей. Рублев дотягивается до мяча, но второй удар летит точно в другой угол — 15:0.
Даже со второй подачи атакует Рублев и завершает красивейший розыгрыш у сетки ударом с лета — 4:2.
Завязывается розыгрыш, который вел Рублев. В итоге он ударил по линии навылет. Судьи крикнули аут, но Андрей проверил и был прав — 30:15.
Не прошел первый мяч, а Рублев пытался атаковать бэкхендом удобный второй мяч соперника, но ударил в сетку — 30:40, есть еще брейк-пойнт.
Под давлением мощнейших ударов Андрея не попадает Маррей в корт по длине — 15:40, двойной брейк-пойнт.
Второй сет начинается с подачи Маррея, как и первый. Рублев принимает, а затем вторым ударом бьет навылет — 0:15.
В первом сете Маррей моментами играл очень здорово, но Рублев все-таки был сильнее, а решил все единственный брейк.
Отличная подача, но Рублев смог принять, а Маррей ошибся вторым ударом, пытаясь пробить в угол навылет — 15:30.
Принимает Рублев вторую подачу, Маррей вторым ударом ловит его на противоходе, но не попадает сам — 0:15.
Снова вторая подача, отменный розыгрыш, но на низкий резанный удар британца россиянин просто блестяще укоротил. И Маррей не вернул в корт — 40:30.
Очень агрессивный прием Рублева под дальнюю линию со второго мяча британца. И тот не попадает по длине. Вот только Маррей проверил, и оказалось, что он попал. Переиграть.
Продолжительный розыгрыш, в финале которого не выдерживающий темп Маррей играет в сетку — 15:15.
Вторая подача Маррея приводит к инициативе Рублева в розыгрыше. Британец долго сражался, но в итоге пробил в сетку — меньше, второй брейк-пойнт.
Не попал первым мячом Рублев, хотя Маррею пришлось проверять. Даже сам Андрей стал сразу готовиться ко второй. И выиграл розыгрыш, несмотря на классный прием Маррея — 15:0.
Маррей начал свой гейм. Первая не прошла, затем была переподача, с которой завязалась борьба. Британец обострил, и Рублев ответил в аут — 15:0.
Только что Денис Шаполвалов в матче за третье место на этом турнире на суперайбрейке одолел Рафу Надаля — 6:7 (4:7), 6:3, 10:6. Скоро на корте появятся и Рублев с Марреем.