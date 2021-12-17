Рублев стал чемпионом выставочного турнира в ОАЭ

20:05

Андрей Рублев, как всегда, придумал по ходу выигранного матча себе проблемы, но все же смог их решить и дожал Маррея в двух сетах, став пятым чемпионом турнира Mubadala Abu-Dhabi. Он выставочный, но престижный, и все играли по-серьезному. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.