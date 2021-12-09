Власти Израиля запретили гимнастке ехать на турнир в Москве из-за коронавируса

16-летняя Илона Додзин из-за запрета израильских властей рискует пропустить экспериментальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», который организовывает олимпийская чемпионка Алина Кабаева. На этом турнире спортсменки будут соревноваться по новым правилам, по мнению экспертов, играющим против сестер Авериных, которые считаются основными кандидатками на поездку в Париж в 2024 году.

Запрет из-за коронавируса

С 16 по 17 декабря в Москве на «ВТБ Арене» пройдет экспериментальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», идейной вдохновительницей которого стала олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева.

В нем планируется участие 14 спортсменов из 14 разных стран, однако за неделю до старта соревнований одна из потенциальных участниц не может прибыть в Россию.

Как сообщает «Матч ТВ», власти Израиля запретили гимнастке Илоне Додзин лететь в Москву. Израильские власти объясняют свое решение тем, что Россия находится в красной зоне по коронавирусу, хотя на официальном сайте мониторинга коронавирусной инфекции Израиля нашей стране присвоен оранжевый уровень угрозы.

16-летняя Додзин — воспитанница школы художественной гимнастики в Холоне. Спортсменка планировала представить на турнире новую программу, адаптированную под обновившиеся правила в художественной гимнастике.

В рамках мероприятия состоятся соревнования в командном многоборье, причем по тем правилам, что действовали в период с 2001 по 2005 год. Они же будут использоваться с 2022 по 2024-й.

Сама гимнастка в беседе с «СЭ» утверждала, что на предстоящих соревнованиях планировала показать себя и выдать хороший результат.

«Для меня этот турнир — что-то новое, некая возможность проявить себя, показать, что умею. На соревнованиях я буду представлять Израиль. Правила в новом олимпийском цикле обновились — надо вникнуть. Работаем в этом направлении, тренируем новые элементы и комбинации. Пока сложно, но мы не останавливаемся», — заявила спортсменка.

Организаторы надеются, что до начала турнира им удастся переубедить израильскую сторону.

Напомним, что на прошедших Олимпийских играх в Токио победу в личном многоборье одержала другая представительница Израиля Линой Ашрам, опередившая в итоговом протоколе Дину Аверину всего на 0,15 балла.

Что изменилось в правилах соревнований по художественной гимнастике после Олимпиады?

В соответствии с новыми правилами возрастет роль трудности тела и артистизма, которая будет оцениваться отдельной судейской бригадой. Серьезно ограничена будет трудность предмета: до 20 элементов без учета пяти рисков.

Семикратная чемпионка мира в групповых упражнениях Анастасия Максимова отметила, что новые правила помогут увеличить зрелищность соревнований по художественной гимнастике.

«В период локдауна в 2020 году, когда мы жили и тренировались на базе, активно обсуждали новые правила. На мой взгляд, благодаря ним художественная гимнастика станет визуально интереснее. Девочки из сборной только начали осваивать новые программы по новым стандартам, входят в режим. Посмотрим, как это будет смотреться вживую», — приводит слова Максимовой «СЭ».

На предстоящих летних Олимпийских играх в Париже от российской сборной в индивидуальном многоборье смогут состязаться лишь две гимнастки. После Токио-2020, где впервые за 25 лет отечественная команда осталась без золотой награды, глава Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова заявила, что в 2024 году честь страны на Играх будут защищать сестры Аверины, не сумевшие добыть победу в Японии.

Новые правила, по мнению специалистов, сильнейшим образом бьют как раз по российским звездам, так как именно трудность предмета, которая подверглась серьезному пересмотру в сторону упрощения, всегда была одной из фирменных черт в упражнениях Дины и Арины.

По мнению двукратной Олимпийской чемпионки Евгении Канаевой, 23-летние спортсменки успеют переформатировать программу под новые правила и сделают ее на порядок сильнее.

«Говорят, что новые правила против Авериных? Да нет такого! Никто не против них! Пресса и народ любят скандалы, почему-то Дина и Арина стали популярны именно тогда, когда все произошло на Олимпиаде.

Мое мнение: если ты спортсмен высокого класса, то какими бы ни были правила, ты сделаешь из них конфетку. Это и тренер, и гимнастка грамотно сделают. Помню, что я даже не обсуждала правила. Нужно было сделать так, чтобы все получилось на голову сильнее», — приводит слова Канаевой РИА «Новости».