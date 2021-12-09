Журова предположила, что Байден объявил бойкот Олимпиаде, чтобы сэкономить на поездке в Пекин

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь сделал резкое заявление в адрес США, Канады и Австралии, которые объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине — 2022, а также пригрозил Великобритании, которая отказалась присылать членов своего правительства. По словам дипломата, все эти страны «заплатят за свои ошибочные действия». Олимпийская чемпионка зимних Игр в Турине, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что от этих решений урон понесет только дух Олимпиады, выразила сочувствие президентам тех стран, которые откажутся приезжать на Игры под давлением США, и в шутку предположила, что Джо Байден использовал дипломатический бойкот для того, чтобы сэкономить на поездке в Пекин.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что бойкот не сможет сорвать Олимпиаду и хоть как-то помешать ее успешному проведению, а также подчеркнул, что Пекин не высылал приглашения американцам и представителям всех остальных стран, которые решили не отправлять своих чиновников на Игры.

«Те, кто объявил нам дипломатический бойкот, не получат поддержки и сами загонят себя в изоляцию. Уверен, что эти страны обязательно заплатят за свои ошибки», — заявил представитель МИД Китая.

Напомним, первыми о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине заявили США, а затем их поддержали Австралия, Канада и Великобритания. Причем британский премьер Борис Джонсон подчеркнул, что официально страна не поддержит бойкот, но и никого из правительства на Игры отправлять не будет.

В Китае на такое половинчатое решение тоже отреагировали крайне негативно.

«Превращать в проблему поездку чиновников на Олимпиаду — это значит устраивать кампанию по политической клевете.

Эта самая настоящая политизация спорта и грубое нарушение духа Олимпийской хартии — в особенности принципа политической нейтральности на спортивных мероприятиях», — говорилось в заявлении на сайте посольства Китая.

Олимпийская чемпионка зимней Олимпиады в Турине — 2006 по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что Игры ничего не потеряют из-за этого дипломатического бойкота:

«Приедут или не приедут члены правительства некоторых стран — это Олимпиады никак не касается. Только Китаю неприятно:

они делают праздник, хотят, чтобы все там были и чтобы всем это понравилось, а кто-то устраивает бойкот и пытается использовать Олимпиаду для проведения своей политики».

При этом Журова подчеркнула, что определенные потери понесут сами спортсмены и члены правительства тех стран, которые решились на бойкот:

«Некоторые журналисты, кстати, неправильно написали о том, что в заявлении США утверждалось, что якобы спортсмены сами определят, ехать на Игры или нет. На самом деле там было написано, что союзники сами определят, ехать или нет, — то есть имелись в виду другие страны, а не атлеты. И тут США уже посмотрят, кто же для них союзник. На самом деле это тоже неправильно, честно скажу.

Например, президент какой-нибудь небольшой страны, от которой на Олимпиаду поехали несколько спортсменов, очень хотел бы поддержать их, но из-за этих политических моментов не сможет это сделать. Будет понимать: в таком случае он перестанет считаться союзником США. И вот это обидно.

Я видела, как в Сочи приехал президент Исландии, которого очень любили граждане этой страны, — и это было бесподобно: как они общались, как встречали его… Будучи мэром олимпийской деревни в Сочи, я организовывала подобные встречи и видела, что для спортсменов и руководителей это важно. Президенты приходили, смотрели, как живут спортсмены, поддерживали их.

Это такое человеческое отношение, и очень жалко, что сами руководители стран и атлеты этого лишаются, поскольку в противном случае США могут не зачислить их в свои союзники».

Также Журова подчеркнула, что президенты некоторых стран могут отказаться от поездки на Олимпиаду не по политическим причинам, а исходя из логистических и финансовых сложностей. Депутат в шутку предположила, что лидер США Джо Байден просто решил сэкономить.

«Неприезд какого-либо политика может быть совершенно не связан с бойкотом. Такое случается из-за финансовой стороны вопроса, графика, обеспечения безопасности. Все это требует серьезных организационных усилий.

В пандемию многие президенты по этой причине откажутся ехать, а не из-за того, что они стали союзниками США. А все подумают наоборот. Просто американский лидер завуалировал: не хотят деньги тратить, а сказали, что это политический бойкот (смеется).

Может быть, приезд президента Исландии требует чуть меньших организационных моментов, но приезд глав США или России требует очень серьезных мер. Поэтому президенты таких стран, как Россия или Америка, подсчитав, во сколько им обойдется поездка, подумают — стоит ли ехать», — отметила Журова.

Наконец, депутат Госдумы сказала, что из-за бойкота пострадает дух Олимпиады:

«Нанесут ли какой-то ущерб своему имиджу страны, объявившие Играм дипломатический бойкот? Ущерб только в том, что Олимпийские игры по своей идеологии призывают таких бойкотов не делать. Идеология в том, что прекращаются все конфликты и войны. Читайте классику, что такое Олимпийские игры — это про мир и дружбу. Новый лозунг гласит: «Быстрее, выше, сильнее вместе».

На фоне бойкота нескольких западных стран Пекин потребовал, чтобы его официально поддержала Япония, которая в последнее время тоже засомневалась в целесообразности посещения Игр своим правительством. Официальный представитель МИД Китая Вэньбинь заявил, что им уже удалось договориться с японскими коллегами о взаимной поддержке при проведении Олимпиады.

«Китай активно поддерживал Японию во время проведения летней Олимпиады в Токио — 2020. Теперь настала очередь Японии показать верность своему слову», — подчеркнул Вэньбинь.

Однако официальных заявлений со стороны японского правительства до сих пор не последовало. РИА «Новости» со ссылкой на газету «Санкэй» сообщили, что с большой долей вероятности Страна восходящего солнца откажется отправлять членов правительства в Пекин даже для демонстрации «ответной вежливости», поскольку это может стать «ложным сигналом» для мирового сообщества.

Напомним, дипломатический бойкот зимней Олимпиады — 2022 начался из-за претензий США и ряда других стран к внутренней политике Китая по отношению к национальным меньшинствам — в частности, к жителям Синьцзян-Уйгурского автономного района, Внутренней Монголии и Тибета.

По сообщениям западных СМИ и правозащитных организаций, китайские власти якобы проводят на этих территориях политику геноцида, запрещают изучать родной язык и использовать его в повседневном общении, насильно контролируют численность населения, а также заставляют людей работать за копейки в трудовых лагерях — на фабриках и заводах, производящих продукцию для мировых брендов.

Также на Западе утверждают, что Китай проводит среди нацменьшинств серьезную идеологическую обработку и заставляют их отказаться от своей культуры и религии (у тибетцев и монголов это буддизм, а у уйгуров — ислам).

«Участие в Олимпийских играх, проводимых в стране, которая открыто совершает геноцид, не только противоречит нашим ценностям, но и омрачает надежды всех тех, кто стремится к свободному и справедливому обществу», — говорил член конгресса США Джон Катко еще в феврале 2021 года.