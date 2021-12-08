«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в последнем туре Лиги чемпионов

Санкт-петербургский «Зенит» выдал яркий матч против лондонского «Челси» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов, в добавленное время лишив соперника первого места в группе Н. «Газета.Ru» рассказывает о ходе встречи.

«Зенит» — «Челси» — 3:3

Последний матч групповой стадии Лиги чемпионов для «Зенита» ничего не решал в турнирном плане. Команда Сергея Семака уже обеспечила себе третье место в группе и путевку в плей-офф Лиги Европы.

Но обыграть столь именитого соперника очень хотелось, а потому главный тренер выставил боевой состав. Кадровые изменения были только тактическими. Так, например, на скамейке запасных остался Артем Дзюба, а на острие атаки вышел скоростной Сердар Азмун, чьи открывания за спины защитникам на рывках планировалось использовать.

«Челси» участвовал в заочном соревновании с туринским «Ювентусом» за первое место в группе и должен был добиться результата не хуже, чем итальянцы.

Тем не менее Томас Тухель выставил фактически второй состав с Кепой Аррисабалагой в воротах, Каллумом Хадсон-Одои, Тимо Вернером, Саулем Ньигесом и даже Малангом Сарром в поле.

Не успела начаться игра, как англичане повели в счете. Уже на исходе первой минуты быстрая атака «синих» с прорывом Сауля могла завершится взятием ворот, однако хозяев спас Михаил Кержаков.

Но это только отсрочило неизбежное: Росс Баркли подал угловой, Андреас Кристенсен скинул затылком в район дальней штанги, а Тимо Вернер буквально внес мяч в сетку с нескольких сантиметров.

Почти сразу «Челси» имел еще один голевой шанс, но Вячеслав Караваев успел опередить Вернера после передачи Ромелу Лукаку в центр вратарской.

Англичане в течение следующих нескольких минут провели ряд опасных атак, каждая из которых могла завершиться неприятностями для сине-бело-голубых, если бы дошла до удара.

А после десятой минуты уже у «Зенита» стало кое-что получаться на чужой половине поля. В первую очередь речь об отборах, которые в основном организовывал Вильям Барриос. Это давало какую-никакую контригру и создавало напряжение у владений Аррисабалаги.

Постепенно зенитовцы даже стали выходить через пас из-под прессинга, и в одной из таких атак Клаудиньо нанес первый удар почти с линии штрафной после излюбленного смещения слева в центр. Правда, обводящим этот выстрел не вышел, и мяч улетел куда-то в сторону от ворот.

На 24-й минуте подопечным Семака удалась быстрая контратака, венцом которой стал проход Малкома по правому полуфлангу с выходом на ударную позицию, однако Сауль заблокировал полет мяча.

К этому моменту хозяева, проводившие свой двухсотый матч в еврокубках, владели мячом 58% времени. И хотя можно было сказать, что «Челси» играл по счету и действовал рационально, проблемы у гостей были.

Так, на 27-й минуте в еще одной контратаке «Зенита» Малком убежал один на один с вратарем — Аррисабалага выручил. А еще через минуту Азмун после заброса Клаудиньо кивал головой с линии вратарской в ближний угол, но не попал.

«Челси» ответил еще одним опасным угловым, после подачи которого Сауль пробил головой чуть выше створа.

А вскоре Кержаков еще раз выручил своих полевых партнеров, когда оборона зевнула подключение Мэйсона Маунта на дальнюю штангу, бившего в упор после умного заброса от Лукаку.

И все-таки «Зенит» смотрелся хорошо и агрессивно, играл с настроем. Так что неудивительно, что одна из позиционных атак питерцев уже во второй своей фазе завершилась результативно.

Дуглас Сантос навесил прямо к вратарской, а туда в одиночестве прибежал Клаудиньо. Аррисабалага застыл в полупозиции, и бразильцу не составило труда кивнуть головой мимо испанского голкипера.

Англичане, чувствуя неуверенность, потеряли мяч в центре поля, нарвавшись на стремительный розыгрыш соперника. Малком сделал пас вразрез, Азмун убежал с центра поля один на один, легко оббежал Аррисабалагу и закатил второй!

Но и это было еще не все. После проверки ситуации на офсайд, закончившейся подтверждением взятия ворот, Малком снова обокрал соперников и опять вывел Азмуна один на один. Иранец на этот раз решил перекинуть вратаря, но Аррисабалага успел выбросить руку и спас «Челси».

Томас Тухель сидел на скамейке действующих победителей Лиги чемпионов в задумчивости. Его план не работал, даже несмотря на быстрый гол, а чемпион России был просто лучше по игре.

Перед началом второй половины зенитовцы, явно настроенные хлопнуть дверью в групповой стадии Лиги чемпионов, собрались в круг. Однако уже на пятой минуте у команды Семака случилась потеря. Неудачно подкатился и потянул какую-то мышцу Вендел. Интересно, что заменивший его Андрей Мостовой к моменту получения бразильцем повреждения уже готовился вступить в игру, переодеваясь на скамейке.

Поначалу потеря важного игрока никак не сказалась. Аррисабалаге вскоре пришлось отражать неприятный удар Малкома. Правда, после уже Кержаков несколько раз вступил в игру.

И все же отсутствие Вендела имело значение. С его уходом «Челси» получил перевес в центре поля, и это привело на 61-й минуте к шикарной комбинации, в финальной фазе которой Вернер выкатил на пустые ворота Лукаку уже в штрафной, и счет сравнялся.

Тут же Малком нанес опасный дальний удар, а Тухель дал понять, что его не устраивает ничья («Ювентус» побеждал в параллельном матче). В игру вступили Хаким Зиеш и Кристиан Пулишич, заменившие обычных резервистов Баркли и Хадсон-Одои. Семак же удивил заменой Ярослава Ракицкого на Даниила Кругового.

«Зенит» продолжил играть на победу и был поострее не сыгранных в этом сочетании лондонцев. Только мастерство и реакция Аррисабалаги спасли «Челси» после удара Азмуна головой с углового.

Ну а Тухель продолжил бросать в бой лидеров. Маркос Алонсо и Кай Хавертц стали следующими игроками основы, появившимися у «Челси» на поле. Семак ответил выходом Александра Ерохина, Магомеда Оздоева и Артема Дзюбы.

«Зенит» продолжал контролировать территорию и смотреться опасно, но в концовке сказался класс лидеров действующего лучшего клуба Европы. Алонсо и Зиеш разыграли классную комбинацию перед штрафной, найдя там Вернера. Ну а немец эффектно обыграл защитника и мощным ударом низом прошил Кержакова. VAR проверил гол на положение «вне игры», но техника показала, что его все же не было.

Арбитр из Нидерландов Сердар Гезюбююк добавил шесть минут к основному времени второго тайма, и этого «Зениту» хватило, чтобы спастись. Хозяева провели классную комбинацию, в которой после скидки Дзюбы мяч доставили налево Мостовому, Андрей развернулся и подал на фактурного форварда. Тот проиграл верховую дуэль Сарру, но мяч отскочил к линии штрафной на одинокого Оздоева, который шикарным ударом с лета расстрелял девятку!

«Зенит» закончил выступление в Лиге чемпионов яркой ничьей, попутно лишив «Челси» первого места в своей подгруппе, так что говорить о немотивированности соперника точно не приходится.