В финале Кубка Дэвиса Рублев обыграл хорвата Гойо 6:4, 7:6

17:52

На групповом этапе Россия разгромила Эквадор и выбила из турнира хозяев – испанцев. В четвертьфинале российская команда усилиями Рублёва и Медведева в двух матчах справилась со Швецией, а в полуфинале – с Германией. То есть, в плей-офф россияне ни разу не доводили дело до парного матча. Надеемся, что также будет и сегодня.