В финале Кубка Дэвиса Рублев обыграл хорвата Гойо 6:4, 7:6

Ошибается Борна и этот матч Рублев выигрывает! 6:4 и 7:6! Россия повела 1:0 и мы ждем матча Медведев — Чилич!
Гойо пропустил мяч, который летел в аут, по его мнению, а мяч попал! Какая грубая ошибка! 3:1!
И отличная подача от Гойо! Берет он свою подачу, так что у нас может быть тай-брейк. 5:6!
Шикарный розыгрыш от Андрея, погонял соперника по задней линии и красиво положил в угол! 0:15.
И снова подача навылет от Гойо! Снова уперся Андрей на чужой подаче, но снова Борна вырвал. 1:2.
Снова хорошо подал хорват, Рублев еле дотянулся и вторым ударом Борна довел этот розыгрыш до победы. Больше.
И еще одна отличная подача хорвата, Андрей не сумел принять. Гейм. 0:1. Удержал свою подачу Гойо.
Снова долгий обмен ударами слева налево, Андрей попробовал укоротить, но попал в сетку. Ровно.
Очень длинный розыгрыш, в итоге оба попробовали укоротить, после чего Рублев красиво обвел соперника! Меньше! И брейк-поинт.
Хорват подает. Не принял вторую подачу Гойо Андрей, а затем ошибся по длине после длительной перестрелки. 30:0.
Гойо — 279-я ракетка мира. Но на этом турнире он выиграл три матча, в отличие от Чилича, который один раз выиграл и трижды проиграл.
На групповом этапе Россия разгромила Эквадор и выбила из турнира хозяев – испанцев. В четвертьфинале российская команда усилиями Рублёва и Медведева в двух матчах справилась со Швецией, а в полуфинале – с Германией. То есть, в плей-офф россияне ни разу не доводили дело до парного матча. Надеемся, что также будет и сегодня.
Андрей Рублев и Борна Гойо — почти ровесники. Россиянину 24 года, хорвату — 23. При этом Борна выше на 13 сантиметров (188 против 201 см) и значительно тяжелее (75 против 92 кг). Настоящий гигант! Между собой спортсмены встречались только один раз, это произошло на групповом этапе Кубка Дэвиса в 2019 году. Рублев выиграл в двух сетах.
Россия выигрывала Кубок Дэвис дважды в своей истории — в 2002 и 2006-м годах. 15 лет прошло с момента последнего триумфа и теперь остался всего один шаг! При этом наверное никогда еще в истории у России не было такого сильного состава.