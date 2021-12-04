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Спорт

Первый шаг к победе: Рублев обыграл Гойо в финале Кубка Дэвиса

В финале Кубка Дэвиса Рублев обыграл хорвата Гойо 6:4, 7:6

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В первом матче финального противостояния Кубка Дэвиса между Россией и Хорватией Андрей Рублев переиграл Борну Гойо и выел Россию вперед в противостоянии с Хорватией. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
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19:44

Трансляция матча Медведев — Чилич также пройдет на «Газете.Ru». Хорошего вечера!

19:42

Ошибается Борна и этот матч Рублев выигрывает! 6:4 и 7:6! Россия повела 1:0 и мы ждем матча Медведев — Чилич!

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100%
19:41

Загонял Андрей Борну и положил в угол! 6:5!

19:40

Из тяжелейшей ситуации Рублев исполнил шикарный обводящий по линии! 5:5!

19:40

Шикарный эйс от Борны! 4:5.

19:39

В аут принимает Андрей после мощной первой подачи. 4:4.

19:39

И опять грубая ошибка Рублева. 4:3.

19:38

Попадает Борна в трос и мяч остается на его половине! 4:2!

19:37

Простая ошибка у Андрея, попадает он в аут в простой ситуации. 3:2.

19:36

Гойо пропустил мяч, который летел в аут, по его мнению, а мяч попал! Какая грубая ошибка! 3:1!

19:35

Хорошо Гойо сыграл по диагонали, а Андрей сорвал ответный удар. 2:1.

19:35

Идет к сетке играет Рублев и играет с лета в угол! 2:0!

19:34

С двойной начинает тай-брейк Гойо! 1:0!

19:33

Допускает двойную Рублев, но тут же исправляет эйсом. 6:6 и смотрим тай-брейк!

19:33

Сетка сыграла за Андрея! 40:0!

19:32

Прекрасный перевод в противоположный угол! 30:0

19:32

Андрей начинает хорошей первой подачей! 15:0.

19:30

И отличная подача от Гойо! Берет он свою подачу, так что у нас может быть тай-брейк. 5:6!

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100%
19:29

В аут с задней линии бьет Андрей. Больше.

19:28

А теперь Гойо срывает удар справа. 40:40.

19:27

И опять забегал Андрей под удар справа и опять у него сорвался мяч с ракетки. 40:30.

19:27

Забегал под форхенд Андрей и сорвал удар. 30:30.

19:26

Браво, Андрей! Принял, погонял и положил в угол на паузе! 15:30!

19:26

В сетку с задней линии играет Борна. 15:15.

19:24

Но тут же хорошая подача Андрея. 5:5!

19:24

Под ноль не получилось. 40:15.

19:23

Теперь очередь Андрея хорошо подавать! 30:0.

19:22

Хорватские болельщики очень активно и громко поддерживают своих!

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100%
19:21

А теперь принимает Рублев в сетку. 4:5.

19:20

Принимает в аут Рублев, очень расстроен он из-за этого. 40:30.

19:20

А Борна опять подает навылет под левую. 30:30.

19:20

Отодвинул соперника за заднюю линию Рублев и Гойо сыграл в сетку. 15:30.

19:19

Шикарно Андрей с приеме перевел в угол корта! 15:15.

19:18

Но Гойо очень мощно подает! 15:0.

19:18

И еще раз хорошо подал, а затем спокойно разыграл мяч до верного Андрей! 4:4!

19:17

Эйс. 40:0.

19:17

Пошел к сетке Борна и ошибся. Хороший розыгрыш от Рублева. 30:0.

19:16

Хорошо подает Андрей, затем резко переводит в угол и Гойо ошибается. 15:0.

19:14

Ловит Гойо Рублева на противоходе и заканчиваем гейм под ноль. 3:4.

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100%
19:14

Хорват на своей подаче тоже играет здорово, у него 13 эйсов уже. И 40:0.

19:12

Гойо начинает с эйса. 221 км в час! 15:0.

19:12

Под ноль берет гейм россиянин. 3:3!

19:11

На своей подаче все четко у Андрея. 40:0. Гойо много ошибается.

19:09

И еще раз хорошо подает хорват. 2:3!

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19:08

Попадает Борна в линию, а Андрей в ответ ошибается. 40:15.

19:08

Подача навылет. 30:15.

19:07

С бекхэнда навылет отлично пробил Гойо в самый угол. 15:15.

19:07

Выходит вперед Андрей. 0:15.

19:06

Эйс! 2:2 счет во втором сете. Пора делать брейк.

19:06

Гойо попал в сетку, но Рублев сумел поднять этот мяч. 40:15.

19:05

А Рублев ведет на своей подаче 30:15.

19:05

Лука Модрич на матче, пришел за своих поболеть.

19:04

Активно начинает Рублев. 15:0.

19:05

Вытаскивает и этот гейм Гойо! После 0:40 он выиграл пять подряд мячей! Красавец! 1:2!

19:01

Гойо отыгрывает три брейк-поинта, пошел хорват к сетке и сыграл по линии!

19:01

А теперь Андрей начинает ошибаться. 30:40.

19:00

Шикарный перевод в угол в противоход. И тройной брейк-поинт у Андрея. 0:40.

18:59

Ошибаться начинает Гойо на своей подаче. 0:30.

18:58

Гойо ошибся, не попав их хорошей ситуации. Берет свою подачу Андрей. 1:1.

18:57

Хорошая атака коротким ударом у Гойо. 40:30.

18:57

Рисковал Андрей играя из-за корта и не попал. 40:15.

18:56

Ну а на своей подаче Андрей почти идеален. 40:0.

18:55

Очень длинным получился первый гейм второго сета, но Гойо удержал свою подачу. 0:1.

18:54

Не попадает Андрей в корт. Больше.

18:53

Отыгрывается хорват. Снова ровно.

18:52

Гойо допускает двойную ошибку! Меньше. И брейк-поинт снова.

18:51

Отлично с лета сыграл Рублев и Борна ответил в сетку. Ровно.

18:51

Седьмой эйс Гойо. Больше.

18:51

Блестяще атакует россиянин слева по линии! Ровно.

18:50

Срывает боковой удар Рублев. Больше.

18:49

Эйс! 40:40.

18:48

Плохо подал Борна и Рублев мощно атаковал справа. 30:40. Брейк-поинт.

18:48

Хорошо разыграл Борна, сыграл в угол и Андрей ответил в аут. 30:30.

18:47

Гойо подает навылет. 15:30.

18:47

Уверенно начинает второй сет на чужой подаче Рублев. 0:30.

18:44

И эйс! 6:4 счет первого сета, Рублев достаточно уверенно его взял!

18:44

Гойо попадает в линию — засчитано! 40:15.

18:43

Ох как шикарно Андрей перевел в угол! 40:0.

18:43

Принимает в аут Гойо. 30:0.

18:42

Принимает в сетку Гойо. 15:0.

18:40

И еще одна! 5:4! И Рублев выходит подавать на сет.

18:40

Хорошая подача от Гойо. 40:15.

18:39

Гойо хорошо сыграл в угол, пошел к сетке и пробил уже в пустой корт. 30:15.

18:39

Рискнул Рублев с приема сыграть по линии и не попал. 15:15.

18:38

Шикарный розыгрыш от Андрея, погонял соперника по задней линии и красиво положил в угол! 0:15.

18:37

Снова уверенно берет свою подачу Рублев. Не под ноль, но тоже нормально. 5:3.

18:37

Отвечает Гойо в аут с задней линии. 30:15.

18:36

Попадает в линию Андрей, судьи молчат! 15:15.

18:36

Двойная ошибка у Андрея. 0:15. Первый отданный мяч на своей подаче.

18:34

Есть брейк! 4:3 повел Рублев в этой партии, взяв чужую подачу!

18:33

Двойной брейк-поинт! Если Андрей нормально принимает, то у Борны без шансов!

18:32

А Гойо подает эйс по линии! 15:30.

18:32

В сетку играет Борна. 0:30.

18:31

Принимает Андрей, начинается обмен ударами и Гойо ошибается. 0:15.

18:30

Снова подача под ноль. Пока ни одного очка на своей подаче Рублев не отдал. 3:3.

18:29

Вторым ударом сыграл Рублев пойдя к сетке, а Гойо ответил в аут. 30:0.

18:29

В аут принимает Гойо. 15:0.

18:27

И снова в стеку с приема. Гойо берет свою подачу под ноль. 2:3.

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100%
18:27

Принимает в сетку Рублев не самую сложную подачу, тем более вторым мячом. 40:0.

18:26

Хороший розыгрыш от Борны, а затем отличная подача! 30:0.

18:25

Во второй раз из двух под ноль берет свою подачу Рублев. 2:2.

18:25

Пошел Гойо к сетке и играл в свободный угол, но промазал. 40:0.

18:24

Сначала подал навылет Андрей, затем Борна принял, но в итоге сыграл в сетку. 30:0.

18:22

И снова подача навылет от Гойо! Снова уперся Андрей на чужой подаче, но снова Борна вырвал. 1:2.

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100%
18:21

Снова хорошо подал хорват, Рублев еле дотянулся и вторым ударом Борна довел этот розыгрыш до победы. Больше.

18:21

Шикарно подает Борна. 40:40.

18:20

На втором ударе ошибается Гойо. 30:40. Еще брейк-поинт.

18:20

Отлично перевел по линии Борна! 30:30.

18:19

Снова глубокий прием от Рублева и ошибка Гойо. 15:30.

18:18

Как только Андрей принимает и начинается долгий розыгрыш, Борна сразу ошибается. 15:15.

18:17

Гойо отвечает тем же. 15:0.

18:17

Очень мощно подает Рублев и берет подачу под ноль! 1:1!

18:16

С эйса начинает Рублев. 15:0.

18:15

И еще одна отличная подача хорвата, Андрей не сумел принять. Гейм. 0:1. Удержал свою подачу Гойо.

18:15

Хорошая подача от Гойо. Больше.

18:14

Снова долгий обмен ударами слева налево, Андрей попробовал укоротить, но попал в сетку. Ровно.

18:13

Очень длинный розыгрыш, в итоге оба попробовали укоротить, после чего Рублев красиво обвел соперника! Меньше! И брейк-поинт.

18:12

Снова Рублев принимает первую подачу и у Гойо тут же проблемы. 40:40.

18:11

Подача навылет у Гойо, а затем Андрей принимает и заставляет ошибаться соперника. 40:30.

18:10

Принимает хорошо Андрей и Гойо ошибается. 30:15.

18:10

Хорват подает. Не принял вторую подачу Гойо Андрей, а затем ошибся по длине после длительной перестрелки. 30:0.

18:08

Поехали!

18:03

Разминаются игроки.

18:02

Последние приготовления.

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100%
17:59

Звучат гимн Хорватии и музыка Чайковского вместо гимна России.

17:57

Началась церемония открытия финала.

17:55

Гойо — 279-я ракетка мира. Но на этом турнире он выиграл три матча, в отличие от Чилича, который один раз выиграл и трижды проиграл.

17:52

На групповом этапе Россия разгромила Эквадор и выбила из турнира хозяев – испанцев. В четвертьфинале российская команда усилиями Рублёва и Медведева в двух матчах справилась со Швецией, а в полуфинале – с Германией. То есть, в плей-офф россияне ни разу не доводили дело до парного матча. Надеемся, что также будет и сегодня.

17:50

Хорватия, к слову, выигрывала Кубок Дэвиса в 2018 году.

17:49

Андрей Рублев и Борна Гойо — почти ровесники. Россиянину 24 года, хорвату — 23. При этом Борна выше на 13 сантиметров (188 против 201 см) и значительно тяжелее (75 против 92 кг). Настоящий гигант! Между собой спортсмены встречались только один раз, это произошло на групповом этапе Кубка Дэвиса в 2019 году. Рублев выиграл в двух сетах.

17:47

Россия выигрывала Кубок Дэвис дважды в своей истории — в 2002 и 2006-м годах. 15 лет прошло с момента последнего триумфа и теперь остался всего один шаг! При этом наверное никогда еще в истории у России не было такого сильного состава.

17:46

Матч начнется примерно в 18:00 по московскому времени.

17:45

Добрый день! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала Кубка Дэвиса между Россией и Хорватией, в котором сыграют Андрей Рублев и Борна Гойо.

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