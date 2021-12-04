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Спорт

Новый трофей Медведева: Россия обыграла Хорватию в финале Кубка Дэвиса

Победы Рублева и Медведева помогли России выиграть Кубок Дэвиса

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Во втором матче финального противостояния Кубка Дэвиса между Россией и Хорватией встречались Даниил Медведев и Марин Чилич. Россиянин вырвал победу в первом сете на тай-брейке 7:6, а во второй партии разорвал соперника со счетом 6:2. Таким образом, сборная России впервые за 15 лет выиграла самый престижный командный трофей в теннисе. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
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21:44

Наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!

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Sergio Perez/Reuters
21:40

Тяжело давалась первая партия Даниилу, Чилич играл если не лучше, то точно не хуже. Но россиянин проявил характер, вырвал победу, а во втором сете уже поймал свою игру и задавил хорвата.

21:36

ВСЕ! Россия спустя 15 лет выигрывает Кубок Дэвиса! 7:6 и 6:2 Медведев обыгрывает Чилича и третий матч не понадобится!

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100%
21:34

Долгий и осторожный розыгрыш, ошибка Чилича и двойной матчбол! 15:40.

21:34

Подает навылет Чилич. 15:30.

21:33

Трос помогает Медведеву, меняет направление мяч и Чилич отвечает в аут. 0:30.

21:33

Ошибка Марина. 0:15.

21:31

И гейм! 5:2! Один гейм отделяет Россию от победы в Кубке Дэвиса!

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100%
21:30

Включает подачу Медведев. 40:15.

21:30

Пошел к сетке Марин и обвел Даню. Тот достал мяч, но он сорвался с ракетке и улетел в аут. 15:15.

21:29

Первая подача навылет. 15:0.

21:29

Гейм за Чиличем. Счет становится 4:2. И подача россиянина.

21:28

Отличный розыгрыш! Пробил мощной в угол Даня, а затем резко перевел в противоположный! 40:30.

21:27

Еще одна хорошая подача от хорвата. 40:15.

21:26

По центру навылет подает Марин. 30:15.

21:26

А Чилич все больше ошибается. 15:15.

21:25

В сетку попадает Даня после долгого розыгрыша. 15:0.

21:23

Доводит гейм до уверенной победы Даниил! 4:1 во втором сете! Вроде пошло дело, поймал Медведев кураж, нашел слабые места соперника!

21:23

Попадает тяжелейший мяч от сетке в боковую линию! 30:15.

21:22

Ошибается Даня, но исправляется. 15:15.

21:21

Попадает в трос Чилич, но Даня успел и пробил в угол! Есть брейк! Первый вообще в этом матче! 3:1!

21:20

Глубоко в заднюю линию пробил Медведеве и зарабатывает брейк-поинт! 30:40!

21:20

Снова ошибается Чилич. 30:30.

21:19

Двойная у Чилича. 30:15.

21:18

В аут от троса играет Медведев. 30:0.

21:17

Небольшой аут у Медведева. 15:0.

21:15

И дальше включается подача у Медведева и опять уверенный гейм. 2:1.

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21:14

Исправляется Даниил. 30:15.

21:14

Шикарно переводит навылет в угол Чилич. 0:15.

21:13

Под ноль берет свою подачу Чилич. Он не сдастся. 1:1.

21:12

Ошибается россиянин на приеме. 30:0.

21:12

Подача навылет от Чилича. 15:0.

21:11

Один мяч отдал Медведев Марину, но в целом уверенно взял свою подачу. 1:0.

21:10

Начался второй сет. И Даня начинает его с 40:0 на своей подаче.

21:06

И снова грубая ошибка от Чилича! Берет труднейший первый сет Медведев на тай-брейке! 7:6!

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21:05

Подает первую Даня! 8:7!

21:05

Двойная у Медведева на сетболе. 7:7.

21:04

Сетбол на подаче Медведева! Грубо ошибся Чилич и сыграл в аут!

21:03

Даниил принял, ответил, но Чили все же попал в корт на тоненького! 6:6!

21:02

Эйс от Дани! 6:5!

21:01

Не принял первую подачу Медведева Чилич. 5:5.

21:00

Чилич провел шикарный розыгрыш, Даня цеплялся, доставал сложные мячи, но проиграл. Хорват хорош. 4:5.

21:00

Рискнул Чилич пробить в угол и не попал! 4:4!

20:59

К сетке вышел Даня и выиграл важнейший мяч! 3:4.

20:58

Бьет по линии Даня и промахивается. Аут. 2:4.

20:57

Снова отличная подача Чилича. 2:3.

20:56

Навылет подает Чилич. 2:2.

20:56

Снова Чилич ошибается, пытаясь сыграть по линии. 2:1!

20:55

Мягко сыграл Медведев и Чилич отлично перевел по линии навылет! 1:1.

20:54

Грубая ошибка Чилича, в простой ситуации пробил он в аут. 1:0.

20:53

И еще хорошая подача! Победитель первого сета определится на тай-брейке! 6:6!

20:53

Шикарная уходящая подача! 40:15!

20:52

А теперь Медведев еле попадает в линию! 30:15.

20:52

Чилич попал в линию, а россиянин думал, что это аут и не стал играть. 15:15.

20:51

Ошибается Чилич. 15:0.

20:49

Пытался обвести вышедшего к сетке Чилича Даня, но не смог. 5:6. Очень упорный сет.

20:49

Принимает в сетку Медведев. 40:0.

20:48

Марин повел на своей подаче 30:0.

20:47

Выигрывает этот непростой гейм Даня! 5:5!

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20:46

Чилич ошибается с приема. 40:30.

20:45

Первая двойная на подаче в этом матче у Дани. 30:30.

20:45

Очень долгий розыгрыш и Чилич попал в сетку. 30:15.

20:44

Смягчил Даня под право Чиличу, а тот шикарно перевел в противоход. 15:15.

20:43

Отличная подача Медведева. 15:0.

20:41

Третий эйс в матче от Чилича и гейм. 4:5.

20:41

Увидел движение соперника Чилич и сыграл в противоход. 40:15.

20:40

Эйс от Чилича. 30:15.

20:40

А теперь хорват очень мощно играет в угол и Даня не дотягивается. 15:15.

20:39

Чилич в простой ситуации срывает удар справа. 0:15.

20:39

И еще одна! Вытаскивает гейм Медведев! 4:4.

20:38

Первая подача от Дани шикарная. Больше.

20:38

А вот сейчас принимает Чилич и сравнивает. Ровно.

20:37

Еще одну не принял хорват! Больше.

20:37

Принял в сетку вторую подачу Чилич. 40:40.

20:36

И снова ошибка Медведева. Брейк-поинт у Чилича теперь. 30:40.

20:36

И ошибается Даня. 30:30. Теперь Чилич цепляется на чужой подаче.

20:35

Два эйса подряд от Медведева. 30:15.

20:35

Неудачно сыграл Медведев, оступился и не попал. 0:15.

20:32

И снова заставил Марин ошибиться Даню и берет свой гейм! 3:4! Но впервые получилась в этом матче у Медведева побороться на чужой подаче.

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20:32

И снова Чилич шикарно атаковал! Даня бегал, доставал сложные мячи и даже попытался обвести Чилича, но не вышло. Больше.

20:31

Хорошая перестрелка, в итоге Чилич неожиданно атаковал в линию, а Даниил ответил в аут. Ровно.

20:29

И вот он брейк-поинт! 30:40! Ошибается Чилич с задней линии!

20:29

С трудом Даниил принял, затем достал мяч в самом углу, но Чилич все сделал шикарно! 30:30.

20:28

И еще раз Чилич срывает удар с задней линии. 15:30.

20:27

Сначала Даня не принял, а затем глубоко атаковал и Чилич сорвал свой удар. 15:15.

20:26

Глубоко в заднюю линию сыграл Медведев, а Чилич ответил в аут. Гейм под ноль. 3:3.

20:26

Четко в линию попадает Даня с задней линии. 40:0.

20:25

Снова не принимает. 30:0.

20:25

Не принял Чилич вторую подачу Даниила. 15:0.

20:23

С абсолютно одинаковым счетом пока игроки берут свою подачу. А счет в партии 2:3.

20:22

И опять 40:15. Пока такой счет был во всех геймах.

20:22

Глубоко сыграл Чилич, а Даня не попал в корт из-за задней линии. 15:15.

20:21

Забегал Чилич под удар справа, но ошибся. 0:15.

20:20

И спокойно доводит до победы, сначала 40:15, а затем и гейм. 2:2.

20:20

Отлично на противоходе ловит соперника Даня. 30:15.

20:19

Со счета 15:15 начинается подача Медведева.

20:17

И еще два уверенных розыгрыша от Марина. Гейм. 1:2.

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20:15

Невероятно долгий розыгрыш, Медведев в итоге сыграл в сетку. 30:15.

20:14

Хорошо переводил в линию Медведев, но чуть не попал. 15:15.

20:13

Начинает поддавливать Даня, даже сетка не помогла Чиличу. Медведев достал мяч и блестяще укоротил! 0:15!

20:12

И эйс! 1:1!

20:12

Ошибаются по очереди теннисисты. 40:15.

20:11

А теперь со второго мяча отлично подает россиянин! 30:0.

20:11

В сетку принимает Чилич первую подачу Медведева. 15:0.

20:10

Отлично подает Чилич и завершает гейм. 0:1.

20:09

А вот теперь Даня попадает по линии! 40:15.

20:08

Не попал с бекхэнда по линии Медведев. 40:0.

20:08

Снова хорошо подает Марин и затем завершает уверенно атаку.

20:08

Медведев с трудом принял за задней линией, а Чилич пошел к сетке и пробил навылет. 15:0.

20:07

Поехали! Первым подает Чилич.

20:03

Между собой игроки встречались два раза, в обоих поединках победил Медведев. В этом году они встречались на Уимблдоне, россиянин уступал по сетам 0:2, но вырвал победу. Эпичная была битва.

20:00

Соперники вышли на корт, подачу разыграли, сейчас начнется разминка.

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19:55

«Наверное, я буду нервничать за Даниила в следующем матче и уже нервничаю, но он отличный игрок и своими результатами дает повод быть уверенным в нем», — сказал Рублёв про матч Медведев — Чилич..

19:52

«Очень сложный матч. Невероятное давление. Борна играл невероятно эти две недели. Он классный игрок, и сегодня был очень хорош. Я реально счастлив, что удалось выиграть. Надеюсь, что мы выиграем финал», — сказал Рублев после своей победы над Гойо.

19:47

Рублев обыграл Гойо в первом матче, так что Россия ведет в счете 1:0. И Медведев может завершить этот финал, если победит.

19:46

Игра начнется примерно в 20:00 по московскому времени.

19:45

Добрый день! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию второго матча финала Кубка Дэвиса между Россией и Хорватией, в котором сыграют Даниил Медведев и Марин Чилич.

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