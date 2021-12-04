Победы Рублева и Медведева помогли России выиграть Кубок Дэвиса

Тяжело давалась первая партия Даниилу, Чилич играл если не лучше, то точно не хуже. Но россиянин проявил характер, вырвал победу, а во втором сете уже поймал свою игру и задавил хорвата.
ВСЕ! Россия спустя 15 лет выигрывает Кубок Дэвиса! 7:6 и 6:2 Медведев обыгрывает Чилича и третий матч не понадобится!
Пошел к сетке Марин и обвел Даню. Тот достал мяч, но он сорвался с ракетке и улетел в аут. 15:15.
Доводит гейм до уверенной победы Даниил! 4:1 во втором сете! Вроде пошло дело, поймал Медведев кураж, нашел слабые места соперника!
Попадает в трос Чилич, но Даня успел и пробил в угол! Есть брейк! Первый вообще в этом матче! 3:1!
И снова грубая ошибка от Чилича! Берет труднейший первый сет Медведев на тай-брейке! 7:6!
Чилич провел шикарный розыгрыш, Даня цеплялся, доставал сложные мячи, но проиграл. Хорват хорош. 4:5.
И снова заставил Марин ошибиться Даню и берет свой гейм! 3:4! Но впервые получилась в этом матче у Медведева побороться на чужой подаче.
И снова Чилич шикарно атаковал! Даня бегал, доставал сложные мячи и даже попытался обвести Чилича, но не вышло. Больше.
Хорошая перестрелка, в итоге Чилич неожиданно атаковал в линию, а Даниил ответил в аут. Ровно.
Начинает поддавливать Даня, даже сетка не помогла Чиличу. Медведев достал мяч и блестяще укоротил! 0:15!
Между собой игроки встречались два раза, в обоих поединках победил Медведев. В этом году они встречались на Уимблдоне, россиянин уступал по сетам 0:2, но вырвал победу. Эпичная была битва.
«Наверное, я буду нервничать за Даниила в следующем матче и уже нервничаю, но он отличный игрок и своими результатами дает повод быть уверенным в нем», — сказал Рублёв про матч Медведев — Чилич..
«Очень сложный матч. Невероятное давление. Борна играл невероятно эти две недели. Он классный игрок, и сегодня был очень хорош. Я реально счастлив, что удалось выиграть. Надеюсь, что мы выиграем финал», — сказал Рублев после своей победы над Гойо.
Рублев обыграл Гойо в первом матче, так что Россия ведет в счете 1:0. И Медведев может завершить этот финал, если победит.