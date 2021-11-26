Гроссмейстер Виорел Бологан оценил шансы Карлсена и Непомнящего

Гроссмейстер Виорел Бологан в интервью «Газете.Ru» признался, что не верит, что в основных партиях матча между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и российским претендентом Яном Непомнящим будут только ничьи, рассказал, чем отличаются два шахматиста, и оценил, кто из них лучше готов к новому формату чемпионата мира.

– Виорел, вы хорошо знаете и Магнуса, и Яна, с обоими не раз встречались за доской. Какие ожидания от матча?

– Очевидно, обе команды очень основательно подошли к предстоящему поединку. А это будет именно битва команд, битва концепций. Это чем-то напоминает старые добрые времена противостояния Карпова и Каспарова, когда и с той, и с другой стороны работал некий «коллективный разум». Конечно, у Магнуса и Яна есть индивидуальные стилевые особенности, однако подготовка будет иметь решающее значение. Поэтому лично мне очень интересно, кто сумеет навязать сопернику борьбу в выгодном для себя ключе.

У каждого, безусловно, есть свои предпочтения. Яну было бы интереснее играть некие иррациональные, хаотичные позиции, – а это как раз то, что не нравится Магнусу.

С другой стороны, потенциал Магнуса вполне мог позволить ему основательно потренироваться в этом направлении и удивить соперника – пойти «в стык», на жесткую борьбу ход в ход.

Очень интересно также, каким окажется характер игры. Пойдут ли гроссмейстеры в ближний бой или постараются действовать аккуратно? Во втором случае, мне кажется, уместно сравнение с боксом, когда тяжеловесы терпеливо дожидаются своего шанса, особенно не рискуя. Далее, каким будет дебютный выбор соперников? Известно, что Магнус не очень любит ввязываться в теоретические дуэли и старается перенести тяжесть борьбы на миттельшпиль.

Вообще, это определенного рода уступка, которой может попытаться воспользоваться Ян: идя на принципиальные варианты, он постарается вынудить соперника отдать дебютную инициативу.

Если противник избегает основных теоретических вариантов, то определенная психологическая инициатива будет на твоей стороне. А инициатива в таком матче дорогого стоит. Но, опять-таки, Магнус мог предвосхитить эту тактику и постараться подготовить в принципиальных линиях очень жесткую «встречу». Это второй вопрос, который мне лично очень интересен; он будет во многом формировать повестку дня.

– Это в значительной степени вопросы чисто шахматной подготовки. А насколько важна психологическая готовность игроков к такому долгому и трудному испытанию? Физическая составляющая?

– Это как раз тема моей кандидатской диссертации – структура подготовки шахматистов высокой квалификации. На предстартовой пресс-конференции об этом тоже говорилось: человек должен быть подготовлен всесторонне. Одно вытекает из другого: нужна хорошая подготовка, и физическая, и дебютная, и психологическая…

Известен хрестоматийный случай: углубленная работа над ладейными окончаниями в свое время позволила Виктору Корчному стать чемпионом Советского Союза. Серьезная работа над шахматами приносит общую уверенность в своих силах во всех остальных аспектах. В своей диссертации я ставил во главу угла психологическую подготовку – оптимальное игровое состояние, которое является результатом всех собранных воедино факторов. Если ты пришел на партию в удрученном состоянии, то несмотря на отличную шахматную и физическую подготовку, твои интеллектуальные способности в этот день можно поделить на два.

На пресс-конференции мы видели, что Магнус и Ян находятся в спокойном, ровном, позитивном состоянии духа. Видно, что они провели хорошую подготовку: они уверены в себе, в меру насторожены, сфокусированы на предстоящей борьбе, но при этом готовы улыбаться, шутить.

Мне кажется, они оба в хорошем психологическом состоянии. Неплохо бы, конечно, устраивать в шахматах, как в боксе, борьбу взглядов; косвенно эта борьба на пресс-конференции состоялась и завершилась вничью!

– Нынешний матч станет немного длиннее – 14 партий с классическим контролем вместо 12. Кроме того, поменялось расписание: вроде бы, впервые в новейшей истории гроссмейстеры будут играть три дня подряд и только потом получат выходной. Насколько эти новшества могут повлиять на ход борьбы?

– Очевидно, это более тяжелый для участников график. Больше партий – больше нагрузка. Кроме того, поскольку дистанция увеличивается, соперники могут позволить себе больше рисковать, что автоматически увеличивает накал борьбы. Все партии будут более напряженными.

«Расписывать» все 14 партий неинтересно никому – ни участникам, ни зрителям. Понимая, что у тебя больше возможностей отыграться, ты можешь позволить себе больше рисковать.

Как в футболе: если на 30-й минуте вся команда идет в атаку, то игроки знают: даже если пропустишь гол на контратаке, у тебя впереди 60 минут, чтобы отыграться. Логика ФИДЕ заключалась именно в этом, когда мы принимали решение увеличить количество партий по сравнению с предыдущими матчами, где было очень мало результативных поединков.

Мы надеемся, что это сработает. А от игроков это потребует еще более серьезной подготовки, в первую очередь – физической. Нужен и больший набор дебютных идей, чтобы хватило на весь матч. За счет того, что меньше выходных, зрителям будет интереснее наблюдать за матчем: меньше попкорна придется потреблять!

На мой взгляд, оба участника находятся в шикарном для шахмат возрасте: и физическом, и интеллектуальном. Прекрасный возраст зрелости! Можно даже говорить об определенном пике и у одного, и у другого.

Мы не видим противостояния «молодости и опыта», когда у кого-то больше опыта, у кого-то энергии. У обеих команд очень хорошая IT-поддержка. Компьютеры сейчас мощные и доступные; главное, как говорится, суметь на себя все это «надеть»: грамотно переработать информацию, чтобы это потом реально помогло за доской.

– Магнус славится своей отличной физической подготовкой. Ужесточение регламента, скорее, пойдет ему на пользу?

– А разве Ян плохо готов физически? Может быть, он просто это не особо показывает, но я уверен, что он будет в оптимальном физическом состоянии. Мы с вами заканчивали московский институт физкультуры и знаем, что у нас в стране хорошие спортивные традиции – советские, потом российские. Конечно, консультанты выведут Яна на оптимальную спортивную форму.

Я бы отметил другой момент. У Магнуса такой характер, что во второй половине соревнований он всегда прибавляет, раскрывается. Можно вспомнить массу турниров, когда в первой половине он делал массу ничьих, а потом разыгрывался и занимал в итоге первое место.

С этой точки зрения длинный матч ему, конечно, на руку. Ян же, наоборот, часто мощно начинает турнир, а потом ему часто приходится удерживать набранное, стараясь где-то не развалиться. Думаю, по психотипу Магнус более устойчивый, приспособленный для игры «в долгую».

– Несколько дней назад я беседовал с Аркадием Дворковичем, и он высказал предположение, что в матче будет больше двух результативных партий, но судьба титула все равно решится на тай-брейке. А ваш прогноз?

– Я согласен с оценкой, что будет больше двух результативных партий, но вероятность тай-брейка представляется мне очень низкой. Именно из-за того, что «поле» стало больше, «размер ворот» больше, и количество ошибок по сравнению с предыдущими матчами явно возрастет. Еще и контроль времени более жесткий, когда дополнительные секунды за сделанный ход будут добавляться только с 61-го хода.

– Цейтноты посмотрим в изобилии?

– Да, помощникам обоих гроссмейстеров пора запасаться валидолом! Так что матч обещает быть очень зрелищным. Ожидаю более двух результативных партий, а в связи с этим вероятность тай-брейка резко уменьшается по сравнению с предыдущими матчами. Но все может случиться, конечно.

– Это первый матч на первенство мира по шахматам, который проходит в арабской стране. Вы уже много лет живете и работаете в Катаре. Насколько это важное событие для арабского мира? Послужит оно толчком для развития шахмат в регионе?

– Конечно, я мог бы сказать красивые слова о том, что матч послужит толчком для развития шахмат на Ближнем Востоке, но… Страны Залива давно уже специализируются на организации и проведении крупных международных мероприятий и соревнований: например, в Катаре только что прошла «Формула 1», в следующем году состоится чемпионат мира по футболу, Дубай проводит «Экспо», и так далее.

Культура спорта в регионе очень сильно развита, шахматные федерации тоже достаточно сильные. Все неплохо работает, все развивается, но настоящая популярность приходит, когда в соревновании принимают участие местные спортсмены и добиваются успехов. Тогда да! За ними сразу тянется молодая поросль.

Вот для ФИДЕ проведение матча на Ближнем Востоке – большой плюс, поскольку расширяется география стран-организаторов крупнейших шахматных соревнований. Это одна из важных задач нашей команды: присутствовать не только на европейском континенте, но повсюду в мире: в Азии, в Америке, в Африке.

Важно отметить, что параллельно с матчем мы будем проводить арабский чемпионат с участием представителей 22 стран. Будут и другие интересные мероприятия с привлечением местных любителей шахмат, и вот это действительно очень важно для развития шахмат в регионе.

– Многим планам ФИДЕ помешала пандемия, но сейчас мы, к счастью, потихоньку возвращаемся к нормальной жизни. Какие соревнования нас ждут в ближайшем будущем, где они будут проводиться?

– Да, мы восстанавливаем календарь. В следующем году чемпионат мира среди школьников пройдет в Панаме – вот еще одна новая страна на нашей шахматной карте. Шри-Ланка собирается стать организатором крупного онлайн-турнира. Серия Гран-при пройдет в Берлине и в Белграде. Мексика проявляет интерес к организации наших турниров; пройдут соревнования и в Африке.

Команда ФИДЕ проводит феноменальную работу: в тяжелейших условиях удается проводить массовые соревнования, сводя к минимуму риск для здоровья участников.

Имею в виду и Кубок мира в Сочи, где огромную работу провела Федерация шахмат России, и турнир Grand Swiss в Риге, и командные чемпионаты Европы в Словении. В таком режиме нам, судя по всему, предстоит работать и в следующем году. Пока еще неизвестно, где пройдет турнир претендентов. Прием заявок подходит к завершению, скоро узнаем.

Помимо спортивных соревнований, у ФИДЕ очень много социальных проектов. Только что, например, прошла онлайн-конференция «Шахматы в образовании». Было несколько сотен участников. Я тоже выступил с докладом: рассказывал о преподавании шахмат в ведущем университете Катара. Предмет называется «Шахматное и стратегическое мышление»: студенты изучают шахматы для развития общего стратегического мышления. Это то, что нужно молодым политикам, бизнесменам, менеджерам. Самостоятельно мыслить, критически анализировать информацию, планировать свои действия. Мы читаем этот курс совместно с профессором Хайером. Это один из докладов; на конференции было много всего интересного.

ФИДЕ старается работать по всем направлениям вместе с нашими партнерами: Chessable и другими. Важный проект – «Шахматы в тюрьмах»; в следующем году к нему присоединится еще больше участников.

2022 год объявлен годом женщин в шахматах. Мы постараемся в самых разных частях света организовать различные тренинги, турниры и другие мероприятия по развитию женских шахмат. Сейчас есть диспропорция: в шахматы играет намного больше мужчин, чем женщин. На пресс-конференции Карлсен высказал предположение, что одна из причин этого – культурные традиции, некие стереотипы, которые надо изменить. Если с самого начала воспитывать девочку как равноправного игрока, не хуже и не лучше мальчика, то заложенная с детства психологическая уверенность поможет ей и в дальнейшем. Пример сестер Полгар показывает, что женщины вполне могут бороться на равных с сильнейшими мужчинами.