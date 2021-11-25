Карлсен и Непомнящий дали пресс-конференцию перед матчем за звание чемпиона мира

В Дубае открылся матч на первенство мира между чемпионом Магнусом Карлсеном из Норвегии и представляющим Россию претендентом Яном Непомнящим. «Газета.Ru» рассказывает, что происходило на пресс-конференции перед поединком за шахматную корону.

На предстартовой пресс-конференции среди множества вопросов участникам матча задали и такой: каким цветом вы предпочли бы сыграть первую партию? Претендент отшутился: главное, чтоб не все 14 черными. А чемпион, немного задумавшись, ответил серьезно.

«Ранее мне доводилось начинать матчи и белыми, и черными. Пожалуй, белый цвет в первой партии чуть предпочтительнее, хотя это не так уж важно», — признался Карлсен.

Вечером на жеребьевке Магнусу выпали черные... Особого значения это, конечно, не имеет, но если для чемпиона что-то пошло не так, как ему хотелось бы, то для претендента это, наверное, приятный пустячок.

Первый день в Дубае корреспондент «Газеты.Ru» не раз вспоминал слова известного литературного персонажа: «Дистанции огромного размера!» От официального отеля до выставки «Экспо-2020», в рамках которой проходит матч, минут 30 на автобусе; а до театра оперы, где проходила церемония открытия, журналисты добирались больше часа. Дороги отличные, как в Лос-Анджелесе, а машин меньше, но заторы все равно случаются.

Пресс-конференция проходила в медиа-центре «Экспо». Конференц-зал был забит журналистами, на небольшом возвышении в глубине выстроились десятка полтора телекамер. Поразила большая группа китайских журналистов, словно это был матч с участием чемпионки мира Цзюй Вэньцзюнь. Минут через десять, правда, выяснилось, что они перепутали двери (в «Экспо» и правда несложно заблудиться), после чего в зале стало немного свободнее. Ян приехал заранее и успел осмотреть игровой зал, сфотографироваться с участниками школьного чемпионата мира по шахматам и даже дать кому-то короткое интервью. Магнус запаздывал, и пресс-конференция началась минут на 20 позже назначенного времени.

Помимо игроков, во встрече с журналистами приняли участие президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и представители компаний-спонсоров: генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев и руководитель департамента маркетинга на Ближнем Востоке, в Турции и Африке «Лаборатории Касперского» Дара Маэер. Вел пресс-конференцию гроссмейстер Морис Эшли, очень популярный в США писатель и комментатор. Во время матча он будет вести ежедневное шоу для телеканала NBC.

Чемпион и претендент излучали спокойствие и уверенность в своих силах. Часто улыбались, шутили, словно уже начали соревнование за симпатии пишущей и снимающей братии. Первый раунд, пожалуй, закончился вничью.

«Это уже мой пятый матч за корону, поэтому сейчас мне в какой-то мере было легче готовиться просто потому, что ты меньше нервничаешь, нежели в первый раз, есть некий опыт. С другой стороны, Ян получил огромную практику в турнире претендентов – а это, как мне кажется, лучшая тренировка. Стиль Яна довольно агрессивный – мне кажется, этим наш поединок будет отличаться от предыдущих моих матчей за корону. В любом случае, впереди у нас три недели интересных шахмат. Выиграет тот, кто наберет 7,5 очка. Возможно, это буду я, потому что я делаю много хороших ходов и принимаю много четких решений», – оптимистично подытожил свое выступление чемпион мира.

Напомним, что Карлсен завоевал чемпионский титул в 2013 году, обыграв Виши Ананда. В 2014 году он вновь встретился с уже экс-чемпионом из Индии и снова победил. В 2016 году он одолел Сергея Карякина, в 2018 – Фабиано Каруану. Ананд и Карякин тоже приехали в Дубай: Виши в качестве официального комментатора видеотрансляции, а Сергей – как один из секундантов Яна.

«Когда вы садитесь за доску, у вас нет друзей. Я очень рад находиться здесь, в Дубае – это прекрасный город, который быстро развивается, и рад, что матч будет проходить в рамках всемирной выставки «Экспо». Я серьезно готовился ко всему чемпионскому циклу: серии Гран-при, турниру претендентов и сейчас к матчу; спасибо спонсорам, которые поверили в меня и поддерживали все это время. Мне помогали разные специалисты: в области физической подготовки, психологической и, конечно, шахматной. Часть команды осталась прежней, но пришли новые люди. Пока что, пожалуй, это все, что я могу сказать о своих помощниках», — сказал Ян Непомнящий, отвечая в том числе на вопрос о том, не помешают ли его настрою на бескомпромиссную борьбу товарищеские отношения с Магнусом.

В конце пресс-конференции президент ФИДЕ Аркадий Дворкович представил новый чемпионский кубок, который будет переходящим. Трофей изготовлен в России ювелирным домом Александра Чамовских при поддержке Федерации шахмат Свердловской области. Кубок весит более пяти килограммов: он серебряный с позолотой 999-й пробы, в отделке использован камень долерит, а украшают его 39 жемчужин и бриллиант. Морис Эшли предложил участникам матча выйти на авансцену и сфотографироваться рядом с этим ювелирным произведением,

однако Магнус отказался, заявив, что считает это неприемлемым. Может, есть на этот случай какая-то примета? Ян только улыбнулся и тоже остался в своем кресле.

Церемония открытия проходила вечером того же дня в фойе театра оперы с шикарным видом из окон на переливающиеся всеми огнями небоскребы и знаменитые поющие фонтаны. Высокие гости, включая исполнительного директора Бюро выставки «Экспо-2020» Наджиба Мохаммеда Аль-Али, произносили приветственные речи, музыканты и танцоры развлекали почтенную публику. Согласно обычаям страны-хозяйки, напитки предлагались только безалкогольные.

Гвоздем вечера стала церемония жеребьевки. Вначале ведущий подал Магнусу и Яну длинные спицы, пошутив: «Но это не для того, чтобы вы немедленно начали поединок!» Следом вынесли два больших воздушных шара с логотипами «Экспо»: в одном были спрятаны черные конфетти, в другом – белые. Право «первого укола» было предоставлено Карлсену. «Как я должен это сделать – осторожно или агрессивно?» – с улыбкой осведомился чемпион. И тут же нанес стремительный укол, в результате которого возле подиума разлетелись черные кусочки бумаги. Укол Яна освободил белые конфетти. Официальная часть на этом завершилась; вскоре участники матча вместе со своими спутниками покинули оперу, чтобы продолжить подготовку к первой партии, которая состоится в пятницу, 26 ноября.