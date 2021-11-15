Карпин заявил, что сборная России не выполнила установку на игру

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и игрок сборной России Вячеслав Караваев в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России, 14 ноября 2021 года

Сборная России не только не смогла в решающем матче группы Н в отборочном цикле к чемпионату мира — 2022 добиться устраивающей ее ничьей в Хорватии, но и показала крайне удручающий футбол. На следующий день Валерий Карпин дал большое интервью в прямом эфире.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал уходить в тень после обидного поражения от Хорватии в Сплите, перечеркнувшего шансы нашей национальной команды на прямое попадание в Катар-2022 и отправившего ее в тяжелый весенний стыковой турнир.

Поздний автогол Федора Кудряшова изменил устраивающий нас нулевой ничейный счет и привел к поражению, но сама игра главной команды страны, фактически только отбивавшейся, не выдерживает критики.

Карпин не стал уходить от максимально откровенного разговора в прямом эфире «Коммент.Шоу», куда пришел уже на следующий день после удручающего фиаско.

Наставник изначально взял вину за неудачу на себя, но при этом не скрывал и разочарования в своих подопечных. По словам тренера, команда не выполнила установку на игру, не став даже пытаться играть в тот футбол, о котором договаривалась с тренером.

«Мы надеялись играть по-другому, я надеялся. Я — идиот. Надеялся, что будем играть в футбол до перерыва, потом – что ребята успокоятся. Поражение заслуженное, — подчеркнул специалист.

— 4-3-3 трансформируются в любую схему. Схема не играет в футбол. Когда мяч у нас, там нет схемы, она всегда меняется. В атаке трансформируются все схемы. При обороне наша схема 4-3-3, при атаке 4-5-1. Проблема была с мячом. Было бы легче, если мяч у нас задерживался. А мы только обороняясь – когда так происходит, что-то да случится.

Есть ли такое, что российские игроки меньше доверяют отечественному тренеру? 500% нет. Уровень наших футболистов достаточно высокий, чтобы решать какие-то задачи. Я говорю именно о мастерстве, но его надо показывать. Мне хотелось бы общаться с игроками больше, но это физически невозможно».

Карпин отметил, что уже через пять минут понял — все идет не так. Особенно печальным для наставника стали действия полевых игроков, которые фактически избегали контакта с мячом, не открываясь под передачи. Вследствие таких действий голкиперу Матвею Сафонову приходилось выносить мяч на чужую половину поля ударами от ворот, а там он в подавляющем большинстве случаев доставался соперникам.

«Меня задело, что не было попыток атаковать. Мы об этом говорили, отрабатывали это. Говорим об этом с сентября. Не сделали это, когда это было нужно, — рассказал Карпин.

— Есть ли уверенность, что буду тренером сборной в стыковых матчах? Не знаю, думаю. Допустим, у меня есть контракт, но если я не хочу? Меня что, удержат силой? Сейчас я размышляю.

Сейчас контракт автоматически продлен до марта. Мне надо отдохнуть, проанализировать все, через неделю скажу, что я надумал. Меня разочаровала игра, а не результат. Что дальше делать? В стыках будет еще большее давление. Может ли эта сборная играть при еще большем давлении?

Сложно сравнивать тренера клуба и тренера сборной. В клубе есть определенный состав, тут ты не знаешь, какой у тебя состав в сентябре, в ноябре — ты не контролируешь ситуацию. В клубе легче с точки зрения контроля, тренировочного процесса».

Разговор о продолжении Карпиным работы с национальной командой возникал на протяжении эфира несколько раз, и при этом тренер неизменно стоял на своем: ему нужно все обдумать. Проблема в том, что сам Карпин не уверен в собственной возможности изменить менталитет игроков, повлиять на их желание в важных матчах бежать в атаку, а не подсознательно пытаться отбиться.

Отдельной темой обсуждения стали выбор стартового состава в Сплите и понятие смелого футбола. Карпин рассказал, что для него не имели значения голы отдельных игроков в удачной игре против Кипра (6:0), а Алексей Ионов и Зелимхан Бакаев вышли на фланги атаки, потому что могут проделывать большой объем скоростной работы и действовать в прессинге.

«Поле было в великолепном состоянии, во втором не выдержала дренажная система. Ионов и Бакаев — быстрые игроки с точки зрения атаки, прессинга, они больше провели времени с нами, чем тот же Мостовой. Они знают требования — это то, что нам нужно, — заявил Карпин.

— Для меня смелый футбол — это когда прессингуют. В первом тайме мы отбирали мяч на чужой половине, но не пытались ничего делать с мячом. Если бы у нас были хотя бы подходы — это был бы смелый футбол».

При этом у наставника нет претензий к своим игрокам по самоотдаче и действиям в обороне, в которых участвовала абсолютно вся команда.

Кроме того, Карпин назвал поражение от хорватов необидным, так как оно стало полностью заслуженным по игре.

«Гол пропустили обидный, да, а поражение необидное. Самым обидным в моей карьере игрока было поражение от Украины», — поделился тренер.

В 1999 году в последнем матче отборочного цикла к чемпионату Европы России нужна была победа над украинцами, чтобы попасть на турнир. Тогда при большом преимуществе команда Олега Романцева смогла сообразить только один мяч — как раз Карпин забил со штрафного, — а в самой концовке грубая ошибка вратаря Александра Филимонова на ровном месте привела к роковому ответному мячу украинцев.

При этом, возвращаясь к сборной России нынешнего созыва, наставник уверен, что с мастерством у его подопечных все в порядке, а проблема лежит в другой области:

«То, что планировали, окей, не могу сказать, чтобы владение мячом 50% у нас было, но чтобы хотя бы задерживался мяч на пять секунд. У нас, по-моему, не было владения больше пяти секунд ни разу. И это точно не из-за мастерства игроков.

Да при чем здесь поле? Проблема одна, единственная, и она, наверное, понятна всем. Проблема в голове. Все».

Слова Карпина о возможном уходе не выглядели во время интервью бравадой, по крайней мере обоснование тренер дал очень четкое:

«Что я смогу не за четыре месяца, а за год даже. Или за два, не знаю. Я сейчас не уверен, смогу ли я психологически подготовить команду к стыковым матчам, судя по тому, что было вчера. Поэтому я и говорю, что думаю, я в раздумьях».