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Спорт

Падение не помешало: Щербакова выиграла второй этап Гран-при

Щербакова завоевала золото этапа Гран-при во Франции, Косторная — вторая

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Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место на этапе Гран-при в Гренобле. Второй стала еще одна россиянка Алена Косторная, а замкнула тройку лидеров японка Вакаба Хигучи. Ксения Синицына, шедшая третьей после короткого проката, оказалась четвертой. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы женщин во Франции.
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17:15

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию соревнований женщин. До скорых встреч!

17:10

И чемпионский прокат Анны Щербаковой.

17:05

Прекрасный прокат Алены Косторной.

16:57

Произвольная программа Ксении Синицыной.

16:55

А вот и итоговая турнирная таблица.

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16:52

Турнирная таблица по итогам произвольной программы.

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16:51

Это было прекрасно, местами восхитительно, местами больно из-за падений, но все же — Анна Щербакова выигрывает второй этап Гран-при, Алена Косторная становится второй. Ксения Синицына, увы, оказывается четвертной, но ее прокат был просто прекрасен. Третье место занимает японка Вакаба Хигучи.

16:50

Итак, баллы! Анна Щербакова получает за произвольную программу 151,75 балла. Это дает ей 229,69. Она выигрывает второй этап!

16:50

Действительно, на четверной лутц заходила Щербакова, но тут стоит сказать, что падение произошло не на самом прыжке, а на заходе, просто конек проскользил неудачно.

16:47

Как же обидно! При попытке зайти на первый прыжок (видимо, лутц), падает Анна, даже не начав его крутить. Зато четверной флип она делает следом и делает просто прекрасно! Каскад тройной флип + тройной тулуп получается у фигуристки тоже на большие плюсы, двойной аксель тоже выполнен без проблем. Дорожка шагов на четвертый, и под музыку из «Мастера и Маргариты» делает отличный каскад тройной лутц + тройной риттбергер Щербакова, следом покоряется ей тройной флип + ойлер + тройной сальхов, сольный тройной лутц — тоже в плюсах. Волшебные вращения демонстрирует Анна в конце программы. Великолепно. Просто великолепно.

16:42

А на льду завершает выступление женщин Анна Щербакова.

16:41

Судьи оценивают произвольный прокат Алены Косторной в 145,41 балла. Это дает ей в общей сумме 221,85. Уверенная первая позиция.

16:39

Очень сильно и очень больно падает Алена с тройного акселя, даже сжимает руку со злости от того, что не получилось. зато следом идет тройной лутц, и вот он уже получается просто отличным, как и тройной риттбергер. С двойным акселем проблем у Косторной тоже не возникает, дорожка шагов — на четвертый уровень. Каскад тройной флип + тройной тулуп выходит просто потрясающим, больше 1,5 балла сверху получает фигуристка. Каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов тоже в очень хороших плюсах, как тройной лутц + двойной тулуп. Вращения — на четвертый уровень, дорожки — тоже. Будто бы разозлилась на себя Алена за невыполненный тройной аксель и идеально выполнила всю остальную программу. Невероятная молодец!

16:43

Алена Косторная выходит на лед.

16:33

Итак, Ксения Синицына получает за произвольный прокат 128,84 балла . Это дает ей 198,76 балла. Это пока что второе место.

16:31

Первым элементом Ксения ставит двойной аксель и исполняет его отлично, следом идет высокий и красивый тройной флип. Риттбергер в три оборота тоже получается, прекрасно выглядел прыжок в исполнении Синицыной. Дорожка шагов первая оценена на четвертый уровень, второй двойной аксель тоже в плюсах. Каскад делает фигуристка из тройного лутца и тройного тулупа и делает отлично, Как и каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. Правда, может быть небольшой недокрут, но вот тройной флип + двойной тулуп получается здорово. Дорожки шагов и вращения у Ксюши на самый высокий уровень оценены. Практически безупречно справилась Синицына со своей программой, да, уступает по технике Хигучи, но отлично выполнила она все элементы.

16:27

А вот и тройка лидеров. Ксения Синицына появляется на льду.

16:26

Судьи оценивают выступление Парк в 119,11 балла. Это дает ей в общей сумме 186,11 балла.

16:24

Первым ставит фигуристка каскад тройной лутц + тройной тулуп, и он получает отлично, а вот на первом сольном прыжке — риттбергере в три оборота — она падает, проехавшись по льду. Зато тройной сальхов удается ей отлично. Двойной аксель тоже выходит чистым, дорожка шагов оценена на четвертый уровень. легко скользит по льду Парк, будто парит, и прыжки у нее легкими получаются. Каскад двойной аксель + тройной тулуп — чисто, а вот сольный тройной лутц не докрутила она. С флипом в три оборота тоже возникают проблемы. В целом очень красивая, чувственная программа у корейской фигуристки, но с недочетами, никуда она от них не смогла деться.

16:19

Свою произвольную программу покажет Йонджон Парк из Южной Кореи.

16:18

Карен Чен получает за свое произвольное выступление 129,33 балла. Это дает ей в общей сумме за два проката 194,00 балла. Вторая позиция.

16:15

Каскад двойной аксель + тройной тулуп в плюсе, как и сольный тройной лутц. А вот с тройного флипа падает фигуристка, очень обидная ошибка, зато следующий тройной риттбергер — выполнен чисто. Очень плавно скользит по льду фигуристка, дорожки и вращения — третий и четвертый уровни. Каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, увы, не докручен, а вот тройной риттбергер + двойной тулуп сделан отлично. Двойной аксель получился достойным, и красивое завершение. Боролась до конца Чен, и не позволила она разрушить падению свою программу.

16:11

Представительница США Карен Чен появляется на льду.

16:10

Овациями встречала публика каждый выполненный элемент, и судьи оценивают по достоинству — 141,04 за произвольную (личный рекорд), что дает Хигучи в общей сумме 204,91 балла. Потрясающе.

16:08

Делает фигуристка тройной аксель, и буквально взрывается овациями публика. Следом исполняет фигуристка прекрасный каскад тройной лутц + тройной тулуп, а также сольный тройной сальхов. Прекрасное начало выдает Хигучи, и вращения у нее оценены на четвертый уровень. Аксель в два оборота получается тоже, легко и спокойно. Каскад во второй части программы тройной лутц + тройной тулуп + двойной тулуп выходит чистым, как и тройной риттбергер + двойной тулуп. Сольный флип в три оборота отплюсован больше, чем на балл, дорожка шагов, правда, на третий, но на восприятие программы это уже никак не влияет. Потрясающе! Все получилось сегодня у японской фигуристки, со всем она справилась, завершая выступление элегантным вращением — четвертый уровень, безусловно.

16:03

Японка Вакаба Хигучи открывает сильнейшую разминку.

15:57

На льду уже вторая разминочная группа, где выступят Ксения Синицына, Алена Косторная и Анна Щербакова.

15:56

Итак, итоги после первой разминки.

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15:55

Судьи оценивают прокат Рябовой в 123,31 балла. Это дает фигуристке 186,65 балла. Пока это второе место.

15:52

Каскад тройной лутц + тройной тулуп в самом начале программы получается у Рябовой очень хорошо, на тройном риттбергере возникают небольшие сложности, но в целом выполнен прыжок. Прекрасная дорожка шагов получается у спортсменки, четвертый уровень, как и тройной флип — чисто. Тройной сальхов тоже получается очень даже неплохим. Каскад двойной аксель + двойной тулуп покоряется Рябовой, а вот каскад двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп выходит с недокрутом. Зато сольный тройной лутц — прекрасен в ее исполнении. Вращения на четвертый уровень, и вся программа выглядит плавной, нежной, очень подходит фигуристке.

15:47

Замыкает эту разминку Екатерина Рябова, которая представляет Азербайджан.

15:46

Судьи оценивают произвольный прокат Ли в 108,14 балла. Это дает ей в общей сумме 171,32 балла.

15:44

С первого прыжка падает Ли — не удается у нее тройной аксель, а следом получается бабочка на лутце. Каскад двойной аксель + тройной тулуп тоже не удается, проблемы со вторым элементом возникли, а вот тройной флип в ее исполнении просто прекрасен, как и дорожка шагов, оцененная на четвертый уровень. Сольный тройной лутц с недокрутом, тройной риттбергер — тоже. Дорожка шагов следом получает только третий уровень, зато каскад тройной сальхов + двойной тулуп + двойной риттбергер выполнен без очевидных помарок. Признаться честно, эта фигуристка может куда лучше, но сегодня у нее, к сожалению, программа рассыпалась.

15:39

Хаен Ли из Южной Кореи покажет свою произвольную программу.

15:38

107,58 балла — именно столько получает французская фигуристка за произвольную программу, что дает ей в общей сумме 170,33 балла.

15:36

В красивом черно-белом платье француженка первым ставит тройной флип и отлично с ним справляется. Следом идет не менее отличный лутц в три оборота. А вот на двойном акселе случается обидная ошибка — не может его приземлить и падает, зато исправляется следом, делая тот же элемент на плюсы. Покоряется фигуристке и дорожка шагов — четвертый уровень. Каскад тройной лутц + двойной тулуп + двойной риттбергер, к сожалению, тоже с помарками, а вот тройной флип + двойной тулуп получается очень даже неплохо, но после него еще одно падение — с сольного сальхова в три оборота. Немного не задалась у француженки прыжковая часть программы, что повлияло на общее восприятие.

15:31

А на лед выходит Леа Серна. представляющая Францию.

15:30

За свое выступление американская фигуристка набирает 129,98 балла. Это дает ей в общей сумме 190,79 балла.

15:28

Первым стоит каскад тройной флип + двойной аксель, он выполнен чисто, но, возможно, к нему должен был быть прикреплен еще один прыжок. Но зато следом идет безупречный тройной риттбергер и дорожка шагов на четвертый уровень. Чуть дрожит нога у Бэлл при приземлении тройной сальхова, но получается он, как и следующий сольный двойной аксель. А вот следом дорожка шагов оценена только на третий уровень, зато отлично выглядит каскад тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер. Тройной лутц + двойной тулуп в минусе из-за второго элемента, не докручивает его фигуристка. А вот сольный тройной лутц получает в добавку больше одного балла. Отлично справилась со своей программой американка, пусть и не без больших помарок, но в целом все выглядело просто отлично.

15:24

Мэрайя Бэлл из США выходит на лед.

15:23

Но в целом программа фигуристки вышла чисто почти, судьи оценивают прокат Йокой 124,61 балла, что дает ей в сумме 179,93 балла.

15:21

Первым японка ставит двойной аксель и выполняет его чисто, следом у нее идет чистый тройной флип. Риттбергер в три оборота тоже получается очень даже неплохим. Каскад двойной аксель + тройной тулуп выходит чистым, а вот с каскадом тройной лутц + двойной тулуп возникают проблемы после второго прыжка. А вот сольный тройной лутц получается, как и каскад тройной сальхов + тройной тулуп + двойной тулуп. Дорожки по большей части на четвертый уровень, но есть и третий, но при этом стоит отметить, что будто бы немного не тянет фигуристка свою программу под мощную музыку группы Queen.

15:16

Первой выступление открывает японская фигуристка Юхана Йокой.

15:10

Начали фигуристки свою разминку.

15:05

Начинается представление судей. Скоро на льду появятся фигуристки первой разминочной группы.

15:00

А в таком порядке спортсменки выйдут на лед сегодня.

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14:55

Вот так вот выглядит турнирная таблица по итогам коротких программ.

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100%
14:50

Выступления начнутся после 15.00 по московскому времени.

14:45

Во французском Гренобле на этапе Гран-при по фигурному катанию женщины показывают произвольные программы. По итогам коротких выступлений тройку лидеров захватили россиянки — Анна Щербакова, Алена Косторная и Ксения Синицына. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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