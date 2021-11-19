Щербакова завоевала золото этапа Гран-при во Франции, Косторная — вторая

15:28

Первым стоит каскад тройной флип + двойной аксель, он выполнен чисто, но, возможно, к нему должен был быть прикреплен еще один прыжок. Но зато следом идет безупречный тройной риттбергер и дорожка шагов на четвертый уровень. Чуть дрожит нога у Бэлл при приземлении тройной сальхова, но получается он, как и следующий сольный двойной аксель. А вот следом дорожка шагов оценена только на третий уровень, зато отлично выглядит каскад тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер. Тройной лутц + двойной тулуп в минусе из-за второго элемента, не докручивает его фигуристка. А вот сольный тройной лутц получает в добавку больше одного балла. Отлично справилась со своей программой американка, пусть и не без больших помарок, но в целом все выглядело просто отлично.