МОК представил новую концепцию для трансгендерных людей в спорте

12 ноября исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил проект, направленный на обеспечение каждому спортсмену возможности соревноваться на самом высоком уровне при отсутствии какой-либо дискриминации. По мнению авторов, новые правила помогут содействовать созданию безопасных и благоприятных условий для большинства спортсменов. Теперь уровень тестостерона больше не является достаточным основанием, чтобы определить честность получаемого преимущества в соревнованиях.

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал документ, который поясняет принципы участия трансгендерных персон в спортивных соревнованиях.

Разработка этого документа длилась более двух лет. Организация провела консультации с более чем 250 спортсменами, представителями Международных федераций и других спортивных организаций, а также экспертами в области прав человека, юриспруденции и медицины.

Основным посылом, побудившим разработать данный документ, авторы называют желание обеспечить каждому атлету доступ к спорту без дискриминации и стремление к тому, чтобы ни один участник не имел несправедливого или непропорционального преимущества перед другими во время состязаний на высшем уровне.

По мнению авторов, новые правила помогут содействовать созданию безопасных и благоприятных условий для всех, кто участвует в соревнованиях элитного уровня, в соответствии с принципами, закрепленными в Олимпийской хартии.

Концепция включает в себя десять принципов, ключевыми из которых являются инклюзивность, предотвращение вреда, отсутствие дискриминации, справедливость, отсутствие преимущества у кого-либо из спортсменов, приоритетность здоровья и право на частную жизнь. Документ издан в рамках мер, принятых МОК для содействия гендерному равенству и интеграции.

Помимо этого, спортивным организациям в каждой стране также необходимо будет учитывать конкретные этические, социальные, культурные и правовые аспекты, которые могут иметь значение в их контексте.

Каждый спортсмен сможет участвовать в соревнованиях независимо от гендерной идентичности.

Основным нововведением является тот факт, что уровень тестостерона больше не является достаточным основанием, чтобы определить честность получаемого преимущества между атлетами.

Стоит упомянуть, что МОК не в состоянии издавать правила, определяющие универсальные критерии отбора для каждого вида спорта или дисциплины в национальных юрисдикциях, вследствие чего полномочия на формирование этих правил были переданы федерациям.

Таким образом, резолюция МОК, принятая в 2015 году, которая позволяла транс-женщинам выступать в женских спортивных командах независимо от того, какой гендер им был приписан при рождении, при уровне тестостерона ниже определенного значения, была признана устаревшей.

При условии соответствия критериям отбора, спортсменам должно быть разрешено участвовать в соревнованиях в категории, которая наилучшим образом соответствует их самоопределяющейся гендерной идентичности.

МОК считает, что нельзя заставлять спортсменов проходить обследования для определения физического пола, и утверждает, что критерии отбора должны быть установлены и внедрены справедливо и таким образом, чтобы спортсмены систематически не исключались из соревнований на основе их гендерной идентичности, физической внешности и/или различий в поле.

Напомним, что первой в истории транс-женщиной на Олимпийских играх стала 43-летняя представительница Новой Зеландии Лорел Хаббард. Она выступала в соревнованиях по тяжелой атлетике в рамках летних Играх 2020 года в Токио.

Спортсменка закончила свое выступление на этапе квалификации, не сумев выполнить ни одной успешной попытки. В первом подходе она не взяла вес в 120 кг, потом неудачно дважды пыталась поднять 125 кг. Таким образом новозеландка не вышла в финал олимпийского турнира.

Также Лорел Хаббард была названа спортсменкой года на церемонии вручения наград старейшего новозеландского Университета Отаго, став первой транс-персоной, которая получила награду премии OUSA Blues and Golds Awards за 113-летнюю историю учебного заведения.

Добавим, что очередное заседание, посвященное теме защиты прав трансгендерных персон в спорте, состоится в рамках обсуждения Спортивных резолюций 7 декабря 2021 года. МОК также не планирует останавливаться на достигнутом, и планирует организовывать образовательные программы, включая вебинары, которые могут оказать поддержку трансгендерным атлетам, начиная уже с Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.