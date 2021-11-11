Сборная России победила Кипр со счетом 6:0 в матче отбора на чемпионат мира-2022

Валерию Карпину понравилась игра сборной России во втором тайме в матче с Кипром (6:0), наставник соперников сожалел о быстром голе и о том, что его подопечные рассыпались, Александр Ерохин, заканчивавший матч с капитанской повязкой, отметил, что это большая честь, а Игорь Колыванов и Валерий Масалитин в комментариях для «Газеты.Ru» подчеркнули, что Артем Дзюба больше не нужен национальной команде.

«Ненужное напряжение у наших ворот»

Сборная России одержала убедительнейшую победу на Кипром в своем предпоследнем матче в отборочной группе Н и теперь точно в статусе лидера подойдет к последней, решающей игре в Хорватии, где команду Валерия Карпина устроит для итогового первого места даже ничья.

Сам специалист как всегда был сдержан в послематчевом интервью, отметив, что ему понравилась игра своих подопечных во втором тайме.

«В первом тайме не понравилась. Первые минут 10 – окей, потом минут 30-35 – не понравилось. Мысли есть: рано забили, почувствовали, что будет слишком легко, начали мяч передерживать, — рассказал тренер в эфире «Матч ТВ».

— Думаю, поле повлияло очень прилично. Команде, которая хочет создавать, сложнее. Соперник выбегал после наших потерь в контратаку – мяч дробил, коленками его отводили, вытыкали и бежали в контратаку. Не скажу, что у наших ворот были опасные моменты, но напряжение было. Абсолютно ненужное.

После второго гола мы расслабились, почувствовали себя увереннее, и все стало получаться».

Ответил наставник и на вопрос об Алексее Миранчуке и его ошибках в первой половине встречи, бросавшихся в глаза зрителям.

«Да. Понятно, что не хватает игровой практики, игровой тонус, наверное, потерян. В первом тайме решения и исполнение где-то были неправильными, во втором тайме, как раз наоборот, стало все получаться», — подчеркнул Карпин.

Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу посетовал, что его команда сразу же пропустила гол, и признал, что после второго мяча сборной России Кипр буквально развалился.

«Игра началась с гола. В первом тайме нам удалось выровнять игру, показать нашу лучшую игру. В начале второго тайма еще все было неплохо, но после второго гола мы рассыпались. Мы не справились с давлением, не справились психологически, — рассказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

— До второго гола мы даже создавали моменты, но после этого не смогли выровнять игру. Нас ждет еще один матч, нужно восстановиться психологически».

Один из главных героев встречи Александр Ерохин, как и еще пять его партнеров по основному составу, висевший перед встречей с Хорватией на предупреждениях, рассказал о том, влияло ли это на их действия.

«Естественно, ребята, у которых были желтые карточки, знали об этом. Но установок играть аккуратно не было. Было несколько моментов, где могли бы и карточку показать. Важно было сегодня победить. Сейчас готовимся, есть время», — рассказал полузащитник «Зенита» в прямом телеэфире.

Также ответил он на вопрос об эмоциях, которые он испытывал, играя после замены Александра Головина с капитанской повязкой:

«Конечно, честь носить повязку сборной. Как мы все договорились, это наша общая ответственность. Все вместе мы лидеры, каждый на себя берет ответственность».

«Не надо говорить о легкой победе»

Для «Газеты.Ru» победу национальной сборной прокомментировал в прошлом нападающий Игорь Колыванов, сам немало отыгравший за Россию, а ныне работающий тренером.

«Все уже думают о матче с хорватами. Игра с Кипром показала, что наши в хорошем настроении. В первом тайме еще какая-то борьба присутствовала, но после перерыва и двух забитых подряд голов киприоты встали – такое ощущение, что им просто нужно было матч добегать. Это абсолютно разные матчи, давайте не будем сравнивать Кипр с хорватами, которые играли в финале чемпионата мира. Понятно, что игроки постарели, немного другая команда сейчас. Но там абсолютно другого уровня футболисты, поэтому не нужно обращать внимание на матч с Кипром – это получилась проходная игра, подготовка, чтобы наши с хорошим настроением поехали в Хорватию, — считает Колыванов.

— Не надо говорить и о легкой победе – в первом тайме киприоты имели пару моментов, и Сафонов спас разочек-другой. Но основная игра предстоит 14-го числа. Сейчас нужно просто сказать: молодцы, что забили шесть мячей, сыграли на ноль и провели очень хороший второй тайм. Но киприоты доигрывали матч и особо не парились, два пропускать или шесть.

Ребята должны выходить и биться. Это один матч, который выводит или не выводит нашу команду в финальную пульку чемпионата мира. Должны быть хорошая организация и самоотдача, надо сыграть очень внимательно в обороне, все может решить один гол. У нас есть, кому в контратаку убежать. Давление будет со всех сторон, всем известно, какие болельщики в Хорватии – одни из самых громких и шумных, умеют болеть и переживать.

Мне сложно сказать, какой состав Карпин задумал на Хорватию. У него еще есть время посмотреть, кто и в каком состоянии. Наверное, какие-то изменения будут, в том числе в обороне. Терехов сегодня играл левого защитника, но он больше атакующий игрок. С Кипром, например, он может сыграть в защите, но не знаю, насколько Карпин поверит, что он может так же играть с Хорватией».

Остановился Колыванов и на кадровом вопросе в сборной России, в том числе высказавшись и на уже приевшуюся тему невызова Артема Дзюбы.

«У меня постоянно есть беспокойство о том, что происходит в обороне и в клубах, и в сборной. Бывают ошибки элементарные. Нужно всегда понимать, что центральные защитники должны играть максимально собранные. А у нас, бывает, подрасслабятся и привозят сами себе. Сейчас футбол другой стал – разыгрывают мяч во вратарской, пытаются начинать атаку от вратаря, и это иногда приводит к нехорошим последствиям. Они считают себя бразильцами, — считает Колыванов.

— Но никогда игроки обороны не были как игроки атаки, чтобы уметь принимать, обрабатывать. Поэтому нужно действовать аккуратно, внимательно и от простого. В таких матчах одна ошибка может решить все, а хорваты не простят, у них есть исполнители. Наши же при ничейном результате могут решить задачу.

Когда Дзюба был нужен, я так понимаю, что он отказался. Сейчас есть другие игроки. Дзюбе, к тому же, 34 года будет в следующем году. Если он будет готов, если его возьмет Карпин, значит, он будет нужен. А если разойдутся, как в море корабли, ничего страшного. У них был конфликт, он может перенестись и в сборную. Тренер его не поставит в состав или заменит, зацепятся слово за слово…

Все-таки у них напряженные отношения. А внутри коллектива должна быть семья, чтобы можно было нормально работать. Они оба острые на язык, и никто не знает, чем это может обернуться. Что имел в виду Карпин, когда говорил, что поставил точку в вопросе Дзюбы, надо спрашивать самого Карпина. Мы можем только догадываться».

«Выиграем — про Дзюбу все забудут»

Высказался о победе национальной команды и бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин.

«Изначально игра была проходная, но все равно ее надо было выигрывать. Конечно, старались обойтись малыми силами. Начали хорошо, забили быстрый гол и, видимо, он сослужил плохую службу. По инерции поиграли еще минут 20, а потом киприоты пришли в себя и начали создавать моменты. Если бы не хорошая реакция Сафонова, перед перерывом была бы ничья, — отметил Масалитин.

— Во втором тайме забили гол – не засчитали, и киприоты еще огрызались. Но когда в течение двух минут забили дважды – сначала использовали чужую ошибку, а потом хорошее мастерство показал Мостовой, — при счете 3:0 игра была сделана.

Пока киприоты приходили в себя, занесли и четвертый. Хорошую роль сыграли замены: ребята добавили в движении, почувствовали уверенность, все начало получаться. И довели матч до разгрома.

В Хорватии главное не пропустить. Думаю, Карпин не будет играть в атакующий футбол и вернется к той схеме, которая была со Словенией – 4-5-1. Если будет положительный результат, зазвучат дифирамбы. Если сыграют неудачно, то будет критика в адрес и Карпина, и ребят.

Вероятно, в состав вернется Джикия. Наверное, в основном, будет играть тот же состав, что с Кипром, но поменяются один-два игрока. И надо смотреть, будут ли травмы».

Также специалист прокомментировал замену Игоря Дивеева, у которого не было желтой карточки, которая могла бы привести к дисквалификации на матч в Сплите.

«Естественно, молодой игрок еще растет, постоянно играет за ЦСКА и за сборную. Может, чуть подустал физически. Но, думаю, на матч с Хорватией все соберутся, Карпин сделает хорошее внушение, чтобы после Кипра не расслаблялись и подошли в хорошем физическом и эмоциональном состоянии», — думает Масалитин.

«На сегодняшний день сборная прекрасно справляется без Дзюбы. Если удачно сыграет с Хорватией, про него все забудут. Если неудачно, тот этот вопрос поднимут вновь, — поразмышлял он и на тему Дзюбы.

— Все очень просто. Но давайте вернемся к тому, что он сейчас сидит на лавочке в «Зените». Получается, что пока Карпин обходится без него. Не знаю, почему так получилось. Но понятно, что если люди так выходят из запаса «Зенита» в основном составе сборной – как Мостовой и Ерохин, — значит, между Карпиным и Дзюбой все-таки есть недопонимание».