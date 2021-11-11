Россия разгромила Кипр и сохранила первое место в отборочной группе

Сборная России по футболу одержала в Санкт-Петербурге разгромную победу в матче предпоследнего тура европейского отборочного цикла к чемпионату мира в Катаре и сохранила лидерство в подгруппе перед решающем матчем в Хорватии.

Россия — Кипр — 6:0

Чтобы иметь право на ничью в последнем матче против Хорватии в Сплите, сборной России обязательно нужно было побеждать в Санкт-Петербурге Кипр.

В похожей ситуации в отборе к ставшему в итоге «бронзовым» Евро-2008 была национальная команда под руководством Гуса Хиддинка: одолев Англию, она затем ошиблась в Израиле. В итоге судьба россиян оказалась в руках хорватов, выступивших тогда в роли спасителей и сенсационно переигравших Англию на «Уэмбли».

Теперь же Хорватия нам не помощник, а главный соперник. И в игре с киприотами приходилось волноваться не только за результат конкретного матча — достаточно много игроков российской сборной висели на желтых карточках и пропустили бы последний тур, получив в Питере «горчичник».

В этом плане легкое недомогание Георгия Джикии в каком-то смысле пришлось даже на руку сборной. Защитник «Спартака», будучи одним из тех, кто не имел права на предупреждение, поправился к игре, но остался в запасе еще и из-за усталости.

А вот Алексей Сутормин, Даниил Фомин, Александр Ерохин, Федор Смолов и выведший команду с капитанской повязкой Александр Головин, несмотря на риск, оказались в стартовом составе.

И сразу трое из этой группы организовали быстрый гол уже на четвертой минуте. Алексей Миранчук сделал передачу на фланг Сутормину. Тот прострелил на Смолова. Форвард в касание пробил в защитника, но сам же подобрал мяч и отпасовал в центр вратарской уже на пустые ворота Ерохину.

Для полузащитника «Зенита» этот гол стал вторым в шести матчах этого отборочного цикла. В прошлый раз он также отличился во встрече с Кипром, только в гостях.

Взятие ворот стало следствием классного начала сборной России, которая очень активно и весьма успешно прессинговала на чужой половине поля старавшихся выходить с нее низом киприотов.

Пропустив, гости стали больше владеть мячом, в основном из-за достаточно осторожных действий российских футболистов. Но такой стиль дал возможность проводить больше контратак, и они тоже были опасными.

Первый раз до ворот Матвея Сафонова Кипр добрался на 12-й минуте, заработав угловой и даже доведя дело до неточного удара головой.

В целом подопечные Карпина играли с большим перевесом, и второй мяч зрел. Однако его все не было, а на 29-й минуте хозяева зевнули очень опасную контратаку, в которой Фотис Папулис протащил мяч, а Пьерос Сотириу оказался в штрафной в ударной позиции после того как у его партнера в подкате снаряд выбил прилетевший назад капитан Головин.

Однако отличиться киприоту не удалось, потому что еще один классный подкат исполнил Игорь Дивеев, сыгравший бесстрашно и абсолютно чисто.

Сборная России создала за первые 45 минут достаточно моментов, чтобы провести второй мяч. Особенно активен был Ерохин, красиво бил из-за штрафной Миранчук, а Мостовой и вовсе не использовал выход один на один. Правда, случись гол, VAR отменил бы его из-за пропущенного судьями на поле офсайда.

А вот прямо перед перерывом соперник едва не сравнял счет. Максим Осипенко при подаче со штрафного с правого фланга проиграл борьбу рванувшему во вратарскую Сотириу, и только блестящая реакция Сафонова уберегла Россию от ответного мяча после удара головой в упор.

В общем, в перерыве Карпину было о чем поговорить со своими подопечными.

Не успела начаться вторая половина встречи, как Смолов получил на входе в штрафную передачу от Миранчука и вонзил мяч в сетку, вот только лайнсмен справедливо показал положение вне игры.

Кипр ответил мощнейшим плотным дальним ударом Григориса Кастаноса — мяч просвистел мимо дальней штанги. В первые девять минут второго тайма гости в целом смотрелись очень неприятно для российских болельщиков.

А затем случилась двухминутка, снявшая все вопросы о победителе. Сначала Миранчук опередил последнего защитника гостей после паса Мостового и убежал на рандеву с голкипером. Бить при этом полузащитник «Аталанты» не стал, а покатил налево поддержавшему рывок Смолову.

Федор сыграл несколько по-пижонски, не ударив в пустой угол сразу, а первым касанием убрав мяч под себя. Так пытавшийся спасти голкипер пролетел куда-то к штанге, а форвард поразил пустые ворота по центру вторым касанием.

Всего минуту спустя Головин сыграл на перехвате на чужой половине поля и отдал в штрафную Мостовому, который сотворил маленький шедевр: первому защитнику Андрей прокинул мяч между ног, от второго убрал снаряд подошвой и красиво закрутил в дальний угол!

Карпин тут же убрал с поля Смолова с Головиным, выпустив Антона Заболотного с Романом Зобниным, сократив количество находящихся на поле россиян, висящих на предупреждениях.

А те уже поймали кураж и продолжали уничтожать поплывшего соперника. Голкипер вытащил удар Ерохина в упор. В следующей атаке он потащил уже пушку от Заболотного, а добивание Зобнина прошло выше створа.

Но сразу после этого в штрафной киприотов возникла настоящая паника, которая несколько раз могла увенчаться голом, пока прибежавший Сутормин не кивнул головой в уже пустой створ, сделав счет совсем неприличным. Вот так Алексей уже во втором матче за сборную вывел ее с капитанской повязкой, а в третьем отметился первым голом.

Следующими, кого Карпин решил поберечь перед матчем в Сплите стали Фомин и Дивеев. Вместо них вышли Данил Глебов и Дмитрий Чистяков. Стало понятно, что Дмитрия Баринова, как и Джикию, болельщики в этот вечер на поле не увидят — они будут нужнее в Хорватии, где наверняка сыграют с первых минут.

А вот Алексей Ионов, при новом тренере играющий довольно важную роль, вышел подвигаться 20 минут вместо Мостового, который теперь наверняка тоже сыграет в последнем туре.

Остаток матча проходил в постоянных атаках нашей сборной и редких робких вылазках соперника. Очень старался отличиться имевший только один гол в 17-ти проведенных за национальную команду матчах Заболотный. И удалось ему это после очередного мощного удара низом из штрафной на 81-й минуте.

Но и это было еще не все. На 87-й минуте шикарный гол забил Ерохин, который поймал на ногу скачущий мяч в чужой штрафной и пробил в прыжке, но без падения «передними ножницами».

И даже ведя с теннисным счетом в самой концовке, российские футболисты не остановились и атаковали до самого финального свистка. Теперь, чтобы квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре, осталось выстоять в Сплите против хорватов. Россию устроит даже ничья.