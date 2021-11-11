Булыкин не согласился с решением Карпина убрать Дзюбу из сборной России

Валерий Карпин заявил, что «поставил точку» в вопросе вызова Артема Дзюбы в сборную России. Экс-футболист национальной команды, «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» не согласился с этим решением и отметил, что опытный нападающий мог бы помочь сборной в решающих матчах отбора на чемпионат мира — 2022 против Кипра и Хорватии.

Сборная России вышла на финишную прямую отбора на чемпионат мира в Катаре — 2022. Осталось сыграть всего два матча: против Кипра в Санкт-Петербурге (11 ноября) и против Хорватии в Сплите (14-го числа). Если «нашим парням» удастся удержать первую строчку в группе, то они напрямую пройдут на мундиаль и смогут со спокойной душой готовиться к турниру.

Если же подопечные Валерия Карпина пропустят Хорватию на первое место и сами финишируют на втором (а ниже этой строчки они точно не опустятся), то придется участвовать еще и в дополнительном турнире из стыковых матчей, куда попадут десять команд, занявших вторые места в группе, а также две сборные из Лиги наций.

В данный момент на второй строчке в своих группах находятся такие команды, как Португалия, Испания, Швейцария, Украина, Чехия и Польша, так что легко там точно не будет.

Как в итоге решится судьба сборной России, остается только гадать, но одно ясно точно: экс-капитан команды, мощный, но довольно техничный и очень опытный форвард Артем Дзюба во всех этих матчах команде не поможет.

Карпин не вызвал его на решающие игры отбора на ЧМ, а на пресс-конференции в преддверии встречи с Кипром заявил, что окончательно закрыл для себя этот вопрос.

«В течение полутора месяцев на каждом пресс-мероприятии возникает вопрос к вам по поводу Дзюбы. Правильно ли я понимаю, что можно поставить в этом точку, вопрос с Дзюбой закрыт?» — спросил журналист.

«Если бы я вам сказал месяц назад, чтобы вы поставили точку, вы бы ее поставили? Ну вот именно. А чего сейчас говорить?

Я поставил точку, вы — как хотите. Хотите — спрашивайте, хотите — не спрашивайте, ваши проблемы», — ответил Карпин.

Экс-футболист сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» не согласился с решением Карпина, отметив, что Дзюба мог бы принести пользу сборной в важнейших матчах.

«За результат отвечает тренер, и он выбирает себе оптимальный состав для игры. Что касается Дзюбы, то, наверное, он бы помог сборной. Но, учитывая решение главного тренера, с этим ничего не поделаешь.

Помню, у меня была такая же ситуация: я забивал по 20 мячей в сезоне, а в сборную даже на товарищеские игры не приглашался. Поэтому здесь все зависит от тренера. Он сам решает, вызывать футболиста или нет. А какие для этого причины, уже неважно: можно придумать кучу причин.

Карпин принимает решение, а что на это повлияло? Давний конфликт или недавний — потому что недавно они тоже разговаривали? Мы этого не знаем, но решение таково, что Дзюбы в сборной нет. С этим нужно смириться и ждать результата от нашей сборной. Все-таки впереди очень важные матчи, надо поддерживать сборную и болеть за нее.

Если тренер кого-то не вызвал и проиграл, ему это вспомнят. А если он выиграет, то о чем говорить? Он решает и вызывает тех, кто ему нужен для следующих игр», — подытожил Булыкин.

Жаль, что из-за личных взаимоотношений главного тренера и Дзюбы может в итоге пострадать вся сборная или даже вся страна, если вдруг наша команда пролетит мимо мундиаля. А в том, что дело именно в личном конфликте, а не игровых навыках и форме нападающего, сомнений нет. И виноваты в этой ситуации оба.

Чуть раньше Карпин уже припоминал Дзюбе его отказ приехать в расположение команды в октябре. В то время сборную сильно подкосили травмы, играть предстояло против неуступчивых команд Словакии и Словении, которые усердно закрываются в обороне, и при этом было жизненно важно добыть именно две победы, чтобы не дать Хорватии шанса оторваться в турнирной таблице.

И в этот критичный момент Дзюба заявил, что отказывается приезжать в сборную из-за якобы плохой формы, причем сделал это сразу после того, как оформил дубль в ворота «Рубина» в чемпионате России (3:1). Выглядело это издевательски. В концовке заявления он еще и «пригрозил», что даже к ноябрю может не набрать форму.

«Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в полной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может», — сказал форвард «Матч ТВ».

В итоге сборная, изрядно помучившись, все же добыла победы над Словакией (1:0) и Словенией (2:1), а Карпин, видимо, пришел к выводу, что и без Дзюбы можно справиться, и на ноябрьские матчи его не вызвал.

На пресс-конференции после оглашения состава было много вопросов по этому поводу — особенно на фоне того, что Карпин сам объявил, что решил взять на матчи против Кипра и Хорватии исключительно опытных футболистов, уже поигравших в сборной.

«Мы сделали выбор в пользу более опытных игроков. Впереди самые важные матчи отбора на ЧМ. В бой идут одни старики», — сказал тренер.

Дзюба как нельзя лучше подходит под это описание. К давлению в важных матчах (да и просто в жизни) ему не привыкать, он способен принять мяч и скинуть на партнера в любой ситуации и сам реализует моменты довольно хладнокровно. Такой «столб» очень пригодился бы сборной России в решающих матчах, где нужно будет грамотно пользоваться редкими моментами и вытаскивать победу любой ценой.

Но Карпин заявил, что вариант с Дзюбой даже «не рассматривали».

«В прошлый раз, когда мы надеялись, что он нам поможет в играх со Словакией и Словенией, он сказал, что не готов. Так что больше мы его не рассматривали.

Следствие ли это его октябрьского отказа приезжать в сборную? Нет, это не главная причина. Если говорить об игре, то Дзюба не выходил в основе в последних матчах за «Зенит». Результативных выходов на замену для меня недостаточно», — сказал Карпин.

Но все эти слова больше похожи на отговорки. Если человек выходит на 15-20 минут и забивает «Спартаку» и «Динамо», то, скорее, это говорит в пользу его вызова на матчи против упрямого Кипра и грозной Хорватии, чем наоборот.

Остается надеяться, что сборная России уверенно сыграет в оставшихся матчах, и ей хватит Антона Заболотного, Федора Смолова и Ивана Сергеева в линии нападения, чтобы оформить выход на чемпионат мира.