Итальянский тренер раскритиковал российскую систему подготовки фигуристок

Итальянский тренер по фигурному катанию Лоренцо Магри выразил недовольство тем, что российские одиночницы рано завершают профессиональную карьеру из-за неспособности конкурировать на длинной дистанции. Подобного мнения придерживается и другая титулованная итальянка Матильде Чичча. А некоторые журналисты считают, что арбитры подсуживают россиянкам, не давая шанса фигуристкам из других стран. «Газета.Ru» — о том, в каком виде перед мировой публикой предстает российское женское фигурное катание в олимпийский сезон.

Давление на российских фигуристок в преддверии Олимпиады в Пекине нарастает. Так, итальянский тренер по фигурному катанию Лоренцо Магри раскритиковал систему подготовки отечественных спортсменок, упрекнув ее в том, что она не позволяет им раскрыться на протяжении длительного периода времени.

«Судя по тому, что мы, европейцы, видим со стороны, кажется, что Россия заинтересована только в победе и мало заботится о том, кто победит. У вас есть медаль, но имя не имеет значения. Но фигуристки похожи на вино, с возрастом они становятся только лучше. И если девушка уходит из спорта рано, то не успевает созреть.

Я скучаю по тому, чтобы волноваться в конце программы из-за прожитой на льду истории. Хочется сопереживать спортсменкам, а не только видеть потрясающие прыжки.

«Я очень уважаю Этери Тутберидзе и всю ее группу. Уважаю Светлану Панову и других коллег, но я бы хотел, чтобы через несколько лет эти девушки все еще выступали, чтобы мы могли увидеть, чего они добились и куда дошли», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

«Это слишком плохо для фигуристок. Короткие карьеры говорят о том, что их сильно эксплуатировали в техническом плане, к сожалению. Слишком сильно и слишком рано», — заявила многократная чемпионка Италии в танцах на льду Матильде Чичча в беседе с Inoprosport.

Более лестно о российских фигуристках высказался канадский тренер Брайан Орсер, работавший в свое время с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. По его мнению, борьба за путевки на Олимпийские игры в Пекин среди женщин-одиночниц будет крайне ожесточенной.

«Все девочки Этери Тутберидзе производят на меня впечатление. Каждая по своей причине. Камила Валиева на позапрошлой неделе была невероятна. В прошлом году мне еще понравилась Луна Хендрикс и австрийская фигуристка Ольга Микутина. Мне нравится их катание, это хорошо для нашего вида спорта», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

При этом канадский специалист отметил, что на Олимпиаде-2022 от России будет ждать серебряную призерку мирового первенства 2021 года Елизавету Туктамышеву.

«Лиза дает надежду всем фигуристкам планеты. Потому что она продолжает совершенствоваться, несмотря на то что уже не юная девочка, а молодая женщина. Ее работа с Алексеем Мишиным — невероятна, я от всего сердца желаю ей попасть на Олимпийские игры. Она обязана быть в олимпийской команде в Пекине. Очень надеюсь ее там увидеть, это было бы прекрасно для всего мирового фигурного катания», — заявил Орсер.

Наличие в арсенале большинства российских фигуристок элементов ультра-си делает их фаворитками предстоящих Игр. Американский журналист Дэвид Лиз в недавнем выпуске своего шоу на YouTube-канале The Skating Lesson удивился победе действующей чемпионки мира в женском одиночном катании Анны Щербаковой на Гран-при Италии после неудачи в короткой программе.

Напомним, что россиянка по итогам первого соревновательного заняла третье место, проиграв не только Майе Хромых, но и бельгийке Луне Хендрикс.

«Я всегда знал, что Щербакова не настолько хороша физически, как Косторная. Знал, что у нее нет такого таланта к скольжению. Но зато у нее есть стальная воля, сильный дух и безумное желание побеждать. Она просто переработает любого!

«Да, возможно, Щербакова выглядела, как уставшая старуха, в короткой программе на Гран-при Италии, но она смогла совершить камбэк в произвольной программе!» — заявил Лиз.

При этом многим экспертам фигурного катания не нравится подход арбитров, который позволяет награждать технически одаренных спортсменок дополнительными очками. Известный американский журналист Филипп Херш после первого этапа Гран-при в Лас-Вегасе обвинил судейскую бригаду в том, что она завышает российским спортсменкам баллы за компоненты.

I keep looking through the @ISU_Figure rules to find the Skating While Russian bonus but it must take three-factor identification to access it. These women are good enough they don't need inflated PCS and GOE because it says Россия on their team jackets. — Philip Hersh (@olyphil) October 10, 2021

«Я все еще ищу, где в правилах Международного союза конькобежцев (ISU) написано о бонусе за то, что ты русский, но, вероятно, нужно пройти трехфакторную идентификацию, чтобы получить доступ к этой информации.

Эти фигуристки достаточно хороши, им не нужны раздутые баллы за компоненты и бонусы по шкале качества исполнения (GOE) за то, что на их куртках написано «Россия», — писал Херш.

Подобной позиции придерживается и канадская журналистка Беверли Смит, которая раскритиковала судей в Twitter по итогам соревнований в короткой программе на этапе Гран-при США. Она сравнила баллы за компоненты 17-летней россиянки с оценками Сатоко Мияхары, которая по итогам соревнований заняла лишь четвертое место.

Kaori Sakamoto had the highest PCS scores in the women's free with 70.23, Daria Usacheva 2nd with 69.55, Young You third at 69.15, Trusova fourth at 69.00. Miyahara behind her at 68.91. You CANNOT tell me that Trusova even came close to Miyahara's work, let alone finish on par. — Beverley Smith (@BevSmithWrites) October 24, 2021

«Трусова — четвертая по компонентам в произвольной программе с 69,00. Сатоко Мияхара позади нее — 68,91 балла. Только не говорите мне, что Трусова хотя бы близко сравнима с Мияхарой, не говоря уже о том, чтобы быть с ней на одном уровне», — написала Смит.