Тренер Билялетдинов раскритиковал судью матча «Спартак» — «Локомотив» за удаление Литвинова

По итогам матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» наибольшее недовольство вызвали решения судьи Ивана Сиденкова. Известный российский тренер Ринат Билялетдинов в беседе с «Газетой.Ru» жестко раскритиковал арбитра за удаления защитника «Спартака» Руслана Литвинова и игрока «Локомотива» Тина Едвая, а также обозначил главные недостатки в игре красно-белых, чьи голы кажутся ему «случайными и несистемными».

Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Тушино, завершилась со счетом 1:1. В составе «Локомотива» мяч забил нидерландский нападающий Гирано Керк. У хозяев отличился Наиль Умяров.

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что подопечные Маркуса Гисдоля, игравшие в большинстве с 35-й минуты матча, упустили победу.

«Не могу сказать, что мне кто-то по игре очень сильно понравился. Некоторые футболисты нестабильны: кто-то показывает удачную игру, а затем — неудачную. Так, чтобы у кого-то был виден запал, не могу сказать. «Локомотив», несомненно, упустил победу. Сами виноваты — во втором тайме, наверное, не ожидали такой игры от «Спартака», не смогли ухватить нить игры.

«Спартак» был прижат к своим воротам, а затем вышел и сравнял счет. В этом плане красно-белые порадовали. А «железнодорожники», имея одного лишнего игрока, растеряли преимущество. Не смогли засушить счет и довести игру до победы.

В первом тайме «Спартак» выглядел не очень. Мыслей творческих нет, непонятно, как они действовали. Да, устали после Лиги Европы («Спартак» сыграл вничью с «Лестером» 1:1 на выезде. — «Газета.Ru»), но и у «Локомотива» тоже игра с «Галатасараем» была (1:1 в гостях. — «Газета.Ru»). У «Спартака» болезнь продолжается, у них голы случайные, несистемные. Не хватает креативных идей. С «Лестером» сработала пара Виктор Мозес — Михаил Игнатов, а в матче против «железнодорожников» ничего не получалось», — заявил эксперт.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым. По мнению Билялетдинова, арбитр встречи был непоследователен, из-за чего по ходу игры возникали нервные стычки и столкновения.

«Судью можно оправдать тем, что он задал определенный уровень единоборств. Но он не смог соблюсти последовательность. За похожие нарушения он удалил защитника «Спартака» Руслана Литвинова, но не удалил хавбека «Локо» Константина Марадишвили.

Формально к арбитру невозможно предъявить претензии: первую желтую Литвинову он имел право показать — защитник совершил фол, трактующийся как срыв перспективной атаки. Дернул соперника рукой, чуть-чуть его притормозил, соперник мог бы и удержаться вполне. Но он дернул и сорвал атаку. Какая разница — упал человек или просто потерял мяч?

Вторая карточка — Литвинов шел в подкат и подвернул Марадишвили ногу. Здесь не придраться, но опять же: он подкатывался не прямой ногой, удара не было, он только сбоку зацепил игрока. Можно было бы простить, тем более судья до этого чуть раньше простил Марадишвили. Арбитру надо было быть последовательным, но не вышло», — считает специалист.

Также Билялетдинов упрекнул Сиденкова за решение удалить по окончании игры защитника «Локомотива» Тина Едвая, получившего два подряд предупреждения за разговоры.

«Что касается других карточек: если обсуждать жест Едвая, когда он пальцем у виска покрутил и в целом довольно эмоционально вел себя после матча, — здесь надо понимать игрока. Да, он напросился, но надо понимать футболиста. Не ты со своим эго главный в этом матче, судья. Не ты. И эмоции игроков нужно понимать. Быть где-то снисходительным, не проявлять строгость.

Не нужно буквально следовать букве закона. Успокойся, пойми состояние игрока. Хотя опять же: формально за такой жест показывается желтая, после чего Едвай удалился.

Я не люблю таких судей. Не люблю, потому что они себя в футболе любят больше, чем сам футбол. «Я — хозяин игры, хочу — караю футболиста, хочу — не караю. Они все в моем подчинении и мне плевать на зрителей, на болельщиков, на футбол. Закон превыше всего», — так не должно быть. Игра превыше всего. Суди игру, а не показывай всем свой эгоизм», — заявил тренер.

Больше всего вопросов у экс-наставника «Рубина» вызвала квалификация нынешних арбитров, судящих матчи чемпионата России.

«Таких рефери у нас полно, — заявил Билялетдинов. — Такие арбитры, честно говоря, раздражают так, что не хочется футбол смотреть. Они не понимают игру, кто их обучал? Кто им выдавал сертификаты или лицензии, не проверив их на уровне вторых лиг?

Люди не чувствуют игру, никогда нигде не играли. Если ты не футболист, то хотя бы с футболистами пообщайся. Покрутись в их кругу, послушай, о чем они говорят, посмотри обучающие подборки.

Я считаю, что судья был не прав. Разбросал карточки в разные стороны. Наверное, у него осеннее обострение. Желтые, красные — любитель осени, наверное. Таких судей можно пачками вылавливать и на берег выкидывать. Они еще много чего напортят. Мне в этой ситуации и спартаковцам, и локомотивцам хочется выразить сочувствие».