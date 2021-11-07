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Спорт

Победа турок или переигровка: судья подставил «Локомотив»

«Галатасарай» подал протест на результат матча Лиги Европы с «Локомотивом»

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Во время матча Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай», 4 ноября 2021 года

Во время матча Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай», 4 ноября 2021 года

Umit Bektas/Reuters
Руководство турецкого «Галатасарая» направило в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) протест с просьбой присудить московскому «Локомотиву» поражение в матче Лиги Европы, поскольку арбитр встречи Сандро Шерер не удалил игрока красно-зеленных Дмитрия Живоглядова после второй желтой карточки. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что протест стамбульцев может быть удовлетворен, а юрист Михаил Прокопец обратил внимание, что в протоколе матча у Живоглядова отсутствует второе предупреждение.

Руководство турецкого «Галатасарая» подало протест в УЕФА с требованием присудить московскому «Локомотиву» техническое поражение или назначить переигровку матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы (1:1).

Причиной протеста стала ошибка судьи. На 91-й минуте защитник «железнодорожников» Дмитрий Живоглядов сфолил в середине поля, за что арбитр встречи Сандро Шерер показал футболисту желтую карточку. Однако после этого случилась потасовка рядом с фанатской трибуной, после которой рефери из Швейцарии наказал предупреждением Мбайе Диане, Дмитрия Баринова и Живоглядова. Последний был удивлен второй желтой карточке, однако его не удалили с поля.

«Наш клуб подал в УЕФА необходимое юридическое заявление о присуждении нам победы из-за ошибки в правилах в матче с «Локомотивом» или о переигровке матча, если наш запрос не будет принят», — говорится в заявлении команды в Twitter.

Юрист Михаил Прокопец считает, что протест стамбульцев не будет удовлетворен, отметив, что в протоколе матча значится только одна карточка Живоглядову.

«Насколько я понимаю, арбитр объяснил это тем, что просто забыл показать карточку в первый раз. Даже в протоколе матча значится одна карточка. Понятно, что «Галатасарай» пытается что-то придумать, но вижу два варианта развития событий: либо протест будет отклонен по формальному основанию из-за отсутствия существенного влияния на результат; либо по материальному основанию, так как второй желтой карточки просто не было», — сказал Прокопец «Чемпионату».

Российский футбольный арбитр Игорь Федотов в беседе с «Чемпионатом» заявил, что результат матча останется в силе, ведь ошибка судьи не повлияла на результат встречи.

«Никакой переигровки и технического поражения «Локомотива» не будет. Ошибка арбитра не повлияла на результат – «Локомотив» забил, когда у Живоглядова не было желтой карточки. Если бы такая ошибка была у арбитра до гола «Локо», то основания на переигровку бы были», — заявил Федотов.

Федотов так же указал, что в протоколе матча отсутствует вторая карточка Живоглядову.

«Может, арбитр забыл, что показал карточку. Может, решил, что Живоглядов не увидел карточку в начале. Это было в одном эпизоде, в протоколе второй карточки тоже нет», — добавил он.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков вспомнил игру 2001 года, когда в квалификации Лиги чемпионов «Локомотив» встречался с австрийским «Тиролем».

«Есть повод для отмены результата матча. Такой случай уже был. И тоже с «Локомотивом», когда Пименова должны были удалить. Его не удалили, в результате игру переиграли. Правила — есть правила. Может быть, за 20 лет что-то изменилось, может, что-то новое появилось. На это есть юристы. Пусть они думают.», — передает слова Колоскова «РБ Спорт».

Впрочем, протест может быть и вовсе не рассмотрен в УЕФА. В соответствии с регламентом протест «должен быть направлен в контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА в письменной форме с указанием соответствующих оснований в течение 24 часов после окончания соответствующего матча». Напомним, встреча завершилась 4 ноября в 23:00 по московскому времени. Если «Галатасарай» обратился в УЕФА только вечером 6 ноября, то их жалоба будет отклонена.

Напомним, что в матче с «Локомотивом» игроки «Галатасарая» открыли счет в конце первого тайма. Точным ударом отметился Софьян Фегули. За 20 минут до финального свистка равновесие восстановил Франсуа Камано.

В турнирной таблице группы E красно-зеленые занимают четвертое место, набрав два очка после четырех игр. «Галатасарай» с восемью баллами располагается на первой строчке. На второй позиции идет римский «Лацио» (5), третье место у французского «Марселя» (4).

В следующем туре второго по значимости клубного турнира Европы «Локо» сыграет дома против римлян. Игра пройдет 25 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20.45 по московскому времени.

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