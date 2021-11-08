Стало известно, почему Россию лишили серебра на чемпионате Европы по плаванию

Европейская ассоциация плавания заявила, что лишила сборную России серебряной медали в эстафете 4х50 м вольным стилем на чемпионате Европы из-за путаницы, вследствие которой Климент Колесников и Владимир Морозов поменялись этапами. Данный эпизод не остался без внимания польских пловцов, которые подали протест на действия россиян, и благодаря этому получили медали. Климент Колесников взял вину за дисквалификацию команды на себя.

На чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани сборная России уверенно выиграла общекомандный медальный зачет. В активе отечественных пловцов оказалось 24 медали — 11 золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Этот результат мог быть и лучше, если бы российская сборная неожиданно не лишилась серебра в смешанной эстафете 4х50 метров вольным стилем.

Соревнования в этом виде программы прошли в субботу, 6 ноября. Российскую команду представляли Климент Колесников, Владимир Морозов, Арина Суркова и Мария Каменева.

Победу по итогам эстафеты одержала сборная Нидерландов, показав время 1:28,93 секунды. Сборная России разделила серебро с командой Италии (1:29,40 секунды), а бронза не досталась никому — представителям Польши не хватило до медали всего 0,06 секунды (их время — 1:29,46).

Однако по ходу эстафеты российские пловцы перепутали порядок выхода к воде. На первом этапе от нашей страны должен был выступать Морозов, но вместо него на бортик вышел Колесников, нарушив тем самым стартовый протокол.

На церемонии награждения этот факт никого не смутил — российские пловцы получили свои медали, но позднее их пришлось вернуть. По окончании заплыва сборная Польши выдвинула протест, который после рассмотрения судьями был удовлетворен.

«Дисквалификация случилась из-за нарушения заявленного порядка расстановки на эстафету. Один из участников сделал ошибку, думаю, это на фоне перенапряжения», — приводит слова президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова «Матч ТВ».

«Что можно сказать? Это очень досадная ошибка, ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за это нас, конечно, наказали. Но что делать, такое бывает», — цитирует слова главного тренера сборной России по плаванию Сергея Чепика «СЭ».

В пресс-службе Европейской ассоциации плавания (LEN) отметили, что приняли решение дисквалифицировать российскую сборную постфактум.

«В итоговом протоколе первым плывет Морозов, а вторым Колесников, вы правильно заметили. Однако в заплыве первым участвовал Колесников.

Естественно, система определения результатов не может распознать человека, она запрограммирована считать секунды по заданным протоколам.

Инцидент разбирали судьи постфактум, анализируя видеозапись заплыва. Так как регламент был нарушен, российская команда получила дисквалификацию», — приводит ответ представителя организации «СЭ».

Пловец Климент Колесников в беседе с ТАСС назвал себя виновником ситуации.

«Непонятки произошли, такая внутрикомандная ошибочка. Неприятная ситуация, но все разрешилось после дистанции. Никто не в обиде. Отчасти виню себя в этом, но надо учитывать тот факт, что все произошло очень быстро, спонтанно и не было времени обдумать. Все разговоры были после дистанции.

Никто не расстроен, все в порядке. Хорошо, что это произошло сейчас, а не на Олимпиаде. Там любая ошибка была бы стопроцентно наказуема», — заявил спортсмен.

Позднее Сергей Чепик рассказал, что инструкции Колесникову перед выходом к воде были изменены.

«Это просто человеческие ошибки. Клименту сначала сказали, что он плывет первым, а затем сказали, что вторым. У него это осталось в голове, а когда все вокруг жужжат, что-то перемкнуло.

Мы только себя наказали тем, что сделали перестановки. Спортивный принцип был соблюден, и мы опередили поляков. Но если им нужны наши медали, то пусть они их носят. Пока», — цитирует специалиста РИА «Новости».

Депутат Госдумы Светлана Журова напомнила, что зачастую в отношении российских атлетов спортивные федерации действуют предвзято.

«Вообще странно, что на чемпионате Европы что-то может пойти не так. К сожалению, бдительные соперники всегда пытаются углядеть ошибки. К тому же надо всегда понимать, что на нас наведена огромная лупа и к нам относятся предвзято. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Непонятно, какая здесь аргументация», — приводит слова Журовой РЕН ТВ.

Портал «Чемпионат.com» отмечает, что из-за ошибки в эстафете российская команда лишилась призовых в размере около 360 тысяч рублей.