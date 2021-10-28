Судьи отклонили протест Авериной, присудив победу с лентой на ЧМ-2021 Горносько

Россия впервые за восемь лет упустила победу в личных упражнениях на чемпионате мира по художественной гимнастике — на мировом первенстве 2021 года в Японии сильнее всех с лентой выступила гимнастка из Белоруссии Алина Горносько. Местные СМИ в своих материалах обратили внимание на работу российских комментаторов, которые по ходу репортажей обвиняли судей в геноциде, а также растиражировали поздравления с победой от Александра и Виктора Лукашенко.

С первой победой на чемпионате мира белорусскую гимнастку Алину Горносько поздравил президент Александр Лукашенко.

«Три медали, включая золото в упражнении с лентой, стали ярким событием на финише этого успешного для белорусской художественной гимнастики сезона», — говорится в опубликованном изданием «БелТА» послании.

Также Лукашенко пожелал спортсменке крепкого здоровья, счастья и новых больших побед для родной Белоруссии.

«Пусть тебе и твоим тренерам всегда сопутствует успех и в спорте, и в жизни», — гласит текст поздравительной телеграммы главы государства.

Портал tvr.by назвал второй соревновательный день чемпионата мира для Белоруссии «сверхудачным».

Прошедшие соревнования с лентой подарили белорусской художественной гимнастике первое за последние 25 лет золото в индивидуальном первенстве. До этого победу на мировом первенстве 1996 года праздновала Лариса Лукьяненко, выступив лучше всех в упражнении со скакалкой.

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Виктор Лукашенко отметил, что Горносько помогла победить целеустремленность и трудолюбие.

«Благодаря твоей уверенной работе и работе тренерского штаба сегодня ты смогла завоевать медаль высшей пробы, тем самым пополнив свое копилку третьей наградой и подтвердив высокий уровень белорусской художественной гимнастики. Слагаемыми твоего успеха стали спортивное мастерство и подготовка, умение сосредоточиться на поставленных задачах и достойно справиться с ними.

Убежден, твое яркое, победное выступление в упражнениях с лентой надолго запомнится многочисленным болельщикам одного из самых изящных видов спорта отточенной техникой, гармонией и красотой», — приводит слова Лукашенко «БелТА».

Стоит отметить, что Горносько стала первой за восемь лет гимнасткой не из России, которой удалось выиграть первенство планеты в индивидуальных соревнованиях. До этого в 2013 году успех в упражнениях с обручем праздновала представительница Украины Анна Ризатдинова.

Сама спортсменка в интервью Olympics заявила, что на подготовку к чемпионату мира у нее было меньше двух недель — всему виной подтвержденный до этого тест на COVID-19.

«Была проделана безумно сложная работа: мне до сих пор непросто после болезни. Это моя личная победа — я очень хотела вернуться в Японию, на чемпионат мира, представлять свою страну, и у меня было такое рвение внутри, что, несмотря на все то, что со мной происходило, я хотела вернуться.

Для меня то, что я приехала сюда и приехала в хорошей форме — уже большая победа. Сейчас у меня слезы счастья — я вернулась не просто так», — заявила Горносько.

Белорусская «Трибуна», описывая детали происходящего около ковра после завершения соревнований в упражнениях с лентой, отдельно остановилась на том, как глава федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер-Усманова отреагировала на решение судей отдать победу Горносько.

«#####, смотри, что творится. Они опять сидят там и маракуют, а. Опять сидят маракуют. Опять маракуют!» — восклицала наставница, находясь рядом с Диной Авериной.

Помимо этого, журналисты издания обратили внимание на работу комментаторов «Матч ТВ» Андрея Симонова и Юлии Синицыной, которая является чемпионкой Европы среди юниоров. Бывшая гимнастка после выступления Горносько с лентой заявила, что судьи намеренно дискредитируют россиянок.

«На справедливость надежды больше нет. Кошмар! Что же творится-то, геноцид какой-то! Просто у меня нет слов!», — эмоционально отреагировала экс-спортсменка. «Непонятно, за что [такая большая оценка, — прим. «Газеты.Ru»]? Хочется взять выступление Авериной и выступление Горносько, чтобы сразить пошагово. Ну явно у Алины не на целый балл хуже», — заявил Симонов в эфире.

«Истребления отдельных групп населения или целых народов по каким-либо мотивам, чем собственно и является геноцид, на ковре все же не произошло. 29,950 балла хватило Горносько, чтобы получить «обрученное» серебро чемпионата мира», — написано в тексте на портале by.tribuna.com.

Впрочем, борьба за главную награду мирового первенства еще впереди. Финал индивидуального многоборья состоится 30 октября.