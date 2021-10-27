ЧМ по художественной гимнастике. Булава и лента. ОНЛАЙН

13:55

Ну что, день начался прекрасно! У Дины Авериной 16-е золото чемпионатов мира в карьере! Впереди только Евгения Канаева, у которой на одну победу больше. Ну а Арина Аверина берет свое второе серебро этого ЧМ. Отлично. Ждем теперь соревнований в упражнении с лентой.