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Спорт

Шаг до рекорда: Дина Аверина выиграла третье золото на чемпионате мира. LIVE

ЧМ по художественной гимнастике. Булава и лента. ОНЛАЙН

Продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике. В первый день соревнований прошли индивидуальные соревнования в упражнениях с обручем и мячом. Россиянка Дина Аверина выиграла два золота, а у ее сестры Арины — серебро с мячом. Сегодня россиянки борются за медали в упражнениях с булавой и лентой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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14:02

Начинает соревнования итальянка Александра Аджурджукулезе.

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1:01

Порядок выступлений.

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1:00

Ну а теперь начинаются соревнования в упражнении с лентой — самым сложным предметом в художественной гимнастике. И снова сестры Аверины были лучше всех в квалификации. Теперь Арина выступит раньше.

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13:55

Ну что, день начался прекрасно! У Дины Авериной 16-е золото чемпионатов мира в карьере! Впереди только Евгения Канаева, у которой на одну победу больше. Ну а Арина Аверина берет свое второе серебро этого ЧМ. Отлично. Ждем теперь соревнований в упражнении с лентой.

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13:54

Арина Аверина занимает второе место! Уступила только своей сестре! Серебро!

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13:52

Просто шикарная программа! Сложнейшая и красивейшая! Но была одна ошибочка на равновесии. Сегодня за ошибки карают жестко. Ждем результата. Сложно предсказывать, что будет.

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100%
13:50

Арина Аверина! Сейчас все решится.

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100%
13:49

Да, проигрывает Дине Авериной Горносько. Только четвертое место! У Авериных будет золото. У кого только?

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100%
13:47

Расстроилась Алина — не получилось у нее обойтись без ошибки. Она была не самой грубой, но сегодня судьи очень строги. Горносько при повторении своего квалификационного результата обойдет Дину, но шансов маловато объективно.

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13:45

Лишить Россию золота может только Алина Горносько из Белоруссии. Но она очень опасна — это главный конкурент сестер Авериных здесь.

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13:44

Балдассарри оказывается на четвертом месте. И ее результат лучше квалификационного. Осталось две спортсменки, а это значит, что Дина Аверина точно будет с медалью!

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13:42

Завораживающее выступление под Билли Айлиш. Сложно передать образ, но у итальянки вышло. Посмотрим, как оценят. В квалификации результат был не очень высокий.

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13:41

Итальянка Милена Балдассарри выступает.

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13:40

Итак, Оноприенко занимает четвертое место на данный момент. И у нее в квалификации было больше. Только соотечественницу обошла.

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13:38

Ошиблась в середине выступления, выпустив из руки уже пойманную булаву. Пришлось терять секунду на подбор и перекладывание в руке. А так, программа красивая.

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13:37

Виктория Оноприенко из Украины выступает.

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13:36

Салос оказывается на второй позиции. Тоже хуже квалификационного результата, но совсем немного. И благодаря этому обходит Калеин белорусская гимнастка!

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13:35

Интересная программа с новаторскими решениями. Посмотрим, как это оценят арбитры. В квалификации до 27 баллов не дотянула.

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13:32

Анастасия Салос из Белоруссии выступает следом.

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13:31

Дина Аверина выходит в лидеры. Долго считали и очень строго оценили выступление россиянки. Существенно меньше дали за сложность, нежели в квалификации. Опасно.

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13:29

И снова фантастическое выступление от Дины Авериной! Новая музыка, шикарная, динамичная программа, в которой не было ни единой ошибочки.

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100%
13:27

Очередь Дины Авериной!

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100%
13:27

Естественно, на первое место выходит Калеин. Но тоже уступила своему квалификационному результату. Причем очень много.

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13:25

Красивое и очень яркое выступление, однако потеряла булаву в самой концовке. Неприятная ошибка, которая может стоит шанса на призовое место.

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13:23

Боряна Калеин из Болгарии на ковре. Она претендует на медаль.

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13:23

Итак, первый ориентир. Пограничная получила меньше, чем в квалификации, где была восьмой.

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13:21

Очень задорно и качественно отработала украинка, не допустив ошибок. Молодец!

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13:19

Кристина Пограничная из Украины выступает первой.

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13:18

Порядок выступления спортсменок.

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13:16

Выходят девушки по очереди, представляет их диктор. Через пару минут начнутся соревнования с булавами.

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13:15

А вот итоги квалификации в упражнении с лентой. Интересно, что первая четверка идет ровно в той же последовательности.

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13:10

Результаты квалификации в упражнении с булавами. Сестры Аверины были лучше всех, а Дина впереди.

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13:05

Полные итоги первого дня чемпионата мира.

13:01

Соревнования начнутся в 13:15 по московскому времени.

13:00

Добрый день, уважаемые любители художественной гимнастики! Продолжается чемпионат мира и «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию соревнований по булаве и ленте. В первый день соревнований прошли индивидуальные соревнования в упражнениях с обручем и мячом. Россиянка Дина Аверина выиграла два золота, у ее сестры Арины — серебро с мячом.

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