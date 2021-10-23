Писеев призвал не искать политики в невыдаче российским фигуристам виз

Российская делегация рискует отправиться на этап серии Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере в неполном составе: не все фигуристы и специалисты смогли получить визы. Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев в комментарии для «Газеты.Ru» призвал не искать в этом политики, назвав ситуацию техническим моментом. А депутат Госдумы Дмитрий Свищев выразил надежду на то, что вопрос решится, допустив при этом, что невыдача спортсменам виз является элементом психологического давления.

До сих пор остается открытым вопрос с вылетом в Канаду ряда российских фигуристов. В их числе Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная, а также тренер Алексей Мишин. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отмечает, что ясность в этом вопросе может наступить лишь в начале следущей недели.

«На остальных членов российской команды паспорта с канадскими въездными визами пока не получены и, несмотря на все усилия ФФККР, это может произойти, по последней информации, не ранее понедельника. Данное обстоятельство явилось полной неожиданностью, поскольку визы для российских фигуристов были одобрены еще в середине месяца», — сообщает пресс-служба ФФККР.

«Это срыв международных соревнований, такое недопустимо»

С учетом непростого отношения на Западе к российскому спорту, многие усмотрели в этом политический ход. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что этот инцидент является попыткой срыва соревнований, упрекнув при этом российскую сторону за недостаточное проявление инициативы в решении вопроса.

«Это полнейшее безобразие. Я такой же человек, как и вы, и тоже не понимаю, почему произошла такая ситуация. Я считаю, что это просто безобразие. Это недоработка наших представителей: мало спрашивали с посольства и не теребили их каждый день. Можно, конечно, сказать, что это делается специально, но не факт. К сожалению, мы не знаем порядок выдачи виз.

В любом случае это срыв международных соревнований, это срыв этапов ISU, что просто недопустимо. Уже завтра начинается первый этап Гран-при, все идет впритык, уже нельзя переносить даты. Я бы побоялась при такой обстановке международных отношений лететь в последний день, находясь без визы. Но это я бы побоялась.

Я не знаю, как это возможно, просто не представляю. Всю страну оставили без виз и без соревнований. Не выдали визы и москвичам, и петербуржцам. Мне интересно, понимают ли те, кто выдают визы, что они делают. Мне кажется, что не совсем. Они не просто кому-то не выдают визы, а срывают соревнования», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

«Техническое недоразумение»

Гораздо более умерен в оценке ситуации был почетный президент ФФККР Валентин Писеев. Он призвал не усматривать в каждом инциденте политический след, отметив, что случившееся обусловлено исключительно техническими проблемами.

«У канадцев четверг и пятница тоже выходные, они гуляют по четыре дня. Это чисто рабочие и технические вопросы. Конечно, я недоволен тем, что произошла такая ситуация, потому что спортсмены готовились, у них расписан каждый день, особенно, накануне старта. А теперь они должны вносить коррективы, и непонятно, выйдут канадцы в понедельник на работу или нет, выдадут визы или нет.

Можно только возмущаться поведением организаторов и канадской федерации. Но их тоже можно понять — разве они на это влияют? Я так понимаю, что они тоже просят помочь российским фигуристам, но от них ничего не зависит. Со стороны Федерации фигурного катания на коньках России все необходимые документы были поданы своевременно.

При чем здесь политика? Это чисто техническое недоразумение, которое имеет место. Такое бывает, к сожалению, и не надо расценивать это как политическую ситуацию. А то какая-то задержка — и мы сразу ищем политику. Не надо ее сюда примешивать, все должно быть в конце концов улажено», — уверен Писеев.

«Издевательство и психологическое давление»

Депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев был осторожен в оценках. Он признался, что не хотел бы искать в этом политическую подоплеку, но при этом признал, что, как бы ни разрешилась ситуация, свой отпечаток на наших спортсменах она неизбежно оставит.

«Если честно, уже достала эта ситуация с визами. Конечно, это не может не беспокоить. Я читал выступление гендиректора ФФККР Александра Когана — он достаточно оптимистически настроен. Говорит, что вопрос будет решен, что в этом заинтересован и Международный союз конькобежцев (ISU). Все прекрасно понимают, что сегодня без российских фигуристов ни одно спортивное соревнование нельзя считать серьезным. Все самые лучшие и титулованные фигуристы мечтают биться именно с россиянами, потому что именно наши спортсмены, девчонки, показывают главные результаты.

Мне кажется, причины, которые выдвигает канадская сторона, несколько надуманные. При желании спортсменам всегда можно пойти навстречу. Если спортсменов действительно хотят видеть, им обеспечивают визовую поддержку, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом и ограничениями. Если здесь нет политики, то в ближайшее время это должно решиться. Если политика есть, то почему наших спортсменов можно мучить и над ними издеваться?

Это иначе, как издевательством, не назовешь. Они же готовятся — и сидят на нервах: ехать им или не ехать? Все заранее планируют соревнования — тем более, в олимпийский сезон. Я бы назвал это вмешательством в подготовку перед Олимпийскими играми», — сказал Свищев.

Парламентарий подчеркнул: даже если россияне попадут в Канаду, они уже окажутся в менее выгодных условиях, чем их оппоненты. Свищев упрекнул Федерацию фигурного катания Канады, которая должна была озаботиться визовым вопросом заблаговременно.

«Это психологическое давление. Ведь остальные спортсмены уже будут находиться там, проходить акклиматизацию, привыкать ко льду, размещаться в гостиницах и настраиваться на турнир. А наши будут сидеть на чемоданах и думать, прилетят они или не прилетят. Это точно не поспособствует психологическому равновесию перед стартом. Фигурное катание — сложный вид спорта, технический, где любой психологический срыв может повлиять на выступление спортсмена. Алексей Ягудин сказал, что это политическое решение — я бы не торопился так говорить, посмотрим, что дальше будет.

Все зависит от организаторов. Они должны были изначально проверить возможные визовые проблемы. Ведь проблема нарисовалась не прямо сейчас, а заранее. И они должны были ее решить. Такая мощная организация, как Федерация фигурного катания Канады, должна была этим озаботиться. Очень бы не хотелось считать это провокацией, но это все-таки недоработка, которая, к сожалению, может повлечь какие-то проблемы с выступлением наших ребят.

Но мы на них надеемся, у них такой серьезный сейчас подъем. Верю, что они достойно выступят на этом этапе, и даже такие сложности не повлияют. У нас слишком серьезная школа», — заключил Свищев.

Второй этап Гран-при, который состоится в Канаде, запланирован на 29-31 октября. Россию там должны представить Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Александр Самарин, Макар Игнатов и Евгений Семененко, спортивная пара Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, а также танцевальные пары Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный и Диана Дэвис — Глеб Смолкин.