Двукратный олимпийский чемпион Веденин скончался после продолжительной болезни

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин скончался в возрасте 80 лет. «Газета.Ru» рассказывает о жизни легендарного советского спортсмена.

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин скончался после продолжительной болезни на 81-м году жизни. Первым информацию о кончине легендарного советского спортсмена передал сайт телеканала «Матч ТВ». Затем ее подтвердила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«К сожалению, вчера Вячеслав Петрович ушел из жизни. Он болел. Недавно перенес две операции. Он долгое время плохо себя чувствовал. Он лежал в Коммунарке, но это не коронавирус был», — цитирует Вяльбе РЕН ТВ.

Глава федерации отметила, что лично знала прославленного лыжника, однако ей не удавалось общаться с легендой достаточно часто.

«Сын его работает у нас очень давно. Великий человек. С такими людьми уходит эпоха. Мне сложно что-то добавить», — добавила она.

Согласно завещанию двукратного олимпийского чемпиона похоронят в его деревне Слобода в Тульской области.

Веденин стал первым советским лыжником, которому удалось завоевать золото зимних Олимпийских игр.

На соревнованиях 1972 года в японском Саппоро он стал победителем в гонке на 30 км. Перед стартом забега начался сильный снегопад. Спортсмен начал обрабатывать лыжи под изменившиеся погодные условия, и в этот момент к нему подошел японский репортер.

«Метель, как бежать-то будете?» — спросил журналист.

«Да и *** с ним», — ответил лыжник. Японский репортер знал русский язык недостаточно хорошо, чтобы распознать выражение.

На следующий день в японской газете вышла заметка с заголовком «Сказав волшебное слово «Дахусим», русский лыжник выиграл Олимпиаду».

Удалось Веденину отметиться и в эстафетной гонке 4х10 км. Лыжник вышел на дистанцию последним из советской сборной, которая уступала норвежцам одну минуту.

20 секунд ему удалось отыграть, перехитрив норвежца Йохса Харвикена. Готовясь к старту своего этапа, Веденин специально подошел к сопернику и начал демонстративно мазать лыжи смазкой. Его примеру последовал норвежец. Однако советский лыжник просто водил по лыжам чистым пальцем. По словам Веденина, трюк позволил ему отыграть секунд 20.

Затем советский спортсмен не только сумел сократить отставание от лидировавшего Харвикена, но и обошел его, принеся команде СССР золото.

После победы лыжник заявил, что не помнил, как дошел до финиша.

«Как я финишировал — почти не помню. Черту пересек, и все — темнота. Следующее воспоминание — как мне уже после финиша зубы пытаются разжать. Видимо, я их в остервенении так сжал, что говорить не мог. Когда же дар речи ко мне вернулся, первым делом спросил: «Ну как, мы выиграли?» Потому что в конце этапа уже ничего не понимал», — сказал Веденин.

Поэт Роберт Рождественский посвятил победе лыжника стихотворение «Репортаж о лыжной гонке»:

«Стала нашей твоя судьба,

Слезы встали у самых глаз.

И у нас к тебе — не приказ

И не просьба — одна мольба».

Веденину также удалось взять бронзу Саппоро на дистанции 50 км и стать серебряным призером на этой дистанции на Играх-1968 во французском Гренобле.

В 1970 году представитель СССР завоевал две золотые медали на чемпионате мира в чехословацком городе Високие Татры. При этом в эстафете он также смог ликвидировать серьезное отставание от соперника. Перед стартом заключительного этапа сборная ГДР опережала Советский Союз на 40 секунд, но Веденин и тут принес своей сборной золото.

Всего лыжник завоевал четыре золотые медали чемпионата мира и стал 13-кратным чемпионом СССР. Также Веденин — заслуженный мастер спорта СССР. В августе 2021 года он был награжден орденом Александра Невского.

Соболезнования родным и близким легендарного спортсмена выразил тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. Специалист отметил, что на примере Веденина воспитывалось несколько поколений отечественных атлетов.

«Конечно, он выдающийся спортсмен, прекрасный друг. Все, кто с ним общался, высказывались о нем только положительно. Если говорить обо мне, у меня висел его портрет, как он бежит на лыжах, из журнала «Огонек».

Я ложился спать и просыпался с портретом человека, который для меня был примером. Я на него равнялся как на великого. Хотел быть на него похожим», — цитирует Бородавко «Чемпионат.com».

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков отметил, что Веденин был для него примером.

«Мы всегда будем помнить его, и хотелось бы, чтобы все из поколения в поколение рассказывали про него. Веденин — звезда, и вместе с тем хороший человек, с которым можно было пообщаться. Он жил лыжами и отдал себя целиком этому виду спорта, — сказал Легков «Матч ТВ».

Также о великом спортсмене высказалась заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Он был легендарным спортсменом и прекрасным человеком. Я хорошо помню Олимпиаду в Саппоро, где Веденин был флагоносцем. Это была моя первая Олимпиада в качестве тренера. Только самые приятные и лучшие воспоминания. Светлая память», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».