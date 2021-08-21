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Спорт

«Чувак реально недалекого ума»: итальянец снес российских лыжников на Кубке мира

Лыжники Спицов и Червоткин пострадали на соревнованиях в Эстонии

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На коньковом масс-старте, прошедшем в рамках этапа Кубка мира по лыжероллерам в Отеля, случился массовый завал, в который попали два российских спортсмена — Денис Спицов и Алексей Червоткин. Полученные повреждения не позволили им завершить гонку. В беседе с «Газетой.Ru» четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил мнение, что в случае разбирательства итальянец Франческо Беччис, допустивший массовое столкновение, может быть наказан.

Инцидет произошел по ходу масс-старта, прошедшего в рамках Кубка мира по лыжероллерам в Эстонии.

На опубликованном видео можно рассмотреть, как итальянский спортсмен Франческо Беччис в один момент резко врывается в группу спортсменов, двигавшихся с ним параллельным курсом, и устраивает завал, в котором пострадало несколько лыжников.

Россияне Денис Спицов и Алексей Червоткин после падения не смогли финишировать в гонке.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в беседе с «Чемпионатом» назвал случившийся эпизод жутким.

«Вы сами все видели. Наши ребята очень сильно ободрали кожу: у Спицова потертости на спине, ягодицах и в области коленного сустава. Червоткин достаточно сильно приземлился на ягодицы, но пока не образовалась так называемая корка. Но мы знаем, что такие травмы — при образовании корки — не позволят тренироваться в полную силу. Полученные повреждения все равно будут мешать», — отметил специалист.

Также Бородавко отметил, что с профессиональной точки зрения трудно понять, чем думал итальянец, прежде чем принять решение ворваться в толпу лыжников.

«Действия итальянского спортсмена не поддаются никакой логике. Спортсмены ехали друг за другом: Спицов даже придерживал палку впереди идущего лыжника... Беччис почему-то решил врезаться как раз в них, заодно зацепил Червоткина.

Все это произошло на большой скорости — около 60 км/ч.

После гонки итальянец сказал: будто подумал, что поместится — не поместился», — сказал Бородавко.

По данным ТАСС, Червоткин и Спецов смогли избежать серьезных повреждений, однако ближайшие две недели будут тренироваться с небольшими ограничениями.

Аналитик сборной России по лыжным гонкам Анатолий Волков пообщался с итальянским атлетом Федерико Пеллегрино, который входит в группу тренера Маркуса Крамера, и выяснил детали произошедшего.

«Устроившего завал итальянца зовут Франческо Беччис.

Пелле сказал, что чувак реально недалекого ума. Причем не только конкретно в сегодняшней ситуации, а вообще по жизни.

«Он с ним давно знаком», — написал Волков в сториз Instagram.

После того, как гонка завершилась, Денис Спицов и Алексей Червоткин опубликовали в своих социальных сетях информацию о своем самочувствии.

«Друзья, все в порядке. Не переживайте», — заявил Спицов.

«Все в порядке, спасибо всем за поддержку», — написал Червоткин.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что бригада арбитров, работавших на соревнованиях, накажет виновного.

«Довольно сложно обсуждать этот эпизод, я его не видел. Чаще всего, когда спортсмен врывается в толпу, столкновение неизбежно. Я боюсь здесь что-либо сказать. Это уже вопрос к тем, кто все видел в деталях: техническому комитету, судьям.

Если итальянец сделал маневр намеренно, это один момент. Нам тоже приходилось падать. Как-то раз я лишь перчатках и шортах проехался по асфальту метров 20. Меня зеленкой замазали и все.

Судьи, я думаю, разберутся. Конечно, к таким вещам нужно очень серьезно относиться. К травматологии и всему прочему. Надо смотреть, какие там повреждения. Если просто кожа содрана — надо вставать и ехать! Я всегда говорю: «Так, дорогие мои, посмотрите на хоккеистов. Они все переломанные, перешитые, встают и играют!»

А короста — это неизбежно. И по одиночке спортсмены тоже часто падают. Вставайте, езжайте, вы — профессионалы!» — сказал Тихонов.

По итогам гонки первым к финишу прибыл итальянец Маттео Танел, который не попал в завал и сумел избежать падения. Вторую строчку в итоговом протоколе занял россиянин Илья Безгин, третье место в активе еще одного российского атлета Ивана Анисимова.

Чемпион мира Александр Большунов пересек финишную черту 20-м, отстав от победителя гонки на четыре минуты.

Добавим, что очередной этап Кубка мира по лыжероллерам стартовал 20 августа. В пятницу лыжники вышли на старт в коньковом спринте, сегодня спортсмены соревновались в масс-старте свободным стилем.

В воскресенье мужчины будут состязаться в гонке с раздельного старта классическим стилем на 15 км, а женщины пробегут дистанцию в 10 км.

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