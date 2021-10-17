Итальянский диджей заявил о нападении Макгрегора и обратился в полицию

Конор Макгрегор во время поединка с Дастином Порье, 10 июля 2021 года

Знаменитый итальянский диджей, певец и телеведущий Франческо Факкинетти заявил, что боец смешанного стиля Конор Макгрегор беспричинно на него напал и сломал ему нос. Российский боксер Эдуард Трояновский в комментарии для «Газеты.Ru» предположил, что ирландец находился в состоянии опьянения.

Сломанный нос после крещения

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, известный не только как бывший чемпион UFC в легком весе, но и как один из самых скандальных представителей своего вида спорта, попал в очередную неприятную историю.

На этот раз волну подняла публикация популярного итальянского диджея, а также певца и телеведущего Франческо Факкинетти, известного в качестве DJ Francesco и под творческим псевдонимом Oz.

Факкинетти в «сториз» своего Instagram опубликовал фотографию с разбитым лицом и написал, что получил удар от звездного бойца ММА, с которым он в одной компании отдыхал в ночном клубе.

Кроме того, Факкинетти утверждает, что после своим ударом Макгрегор сломал ему нос. Диджей уже обратился с заявлением в полицию.

«В 2.30 ночи на меня напал мистер Макгрегор. Знаменитый боец ударил меня кулаком в лицо, сломал нос на глазах у десяти свидетелей, его друзей и телохранителей. Он напал на меня без какой-либо мотивации, — рассказал итальянец.

— Мы разговаривали более двух часов, и нам было весело вместе. Я бы мог заткнуться и никому ничего не говорить, но я должен рассказать, что этот человек жестокий и опасный.

Я случайно получил удар – такой удар может достаться кому угодно: моим друзьям, жене, знакомым. Вот почему я решил подать в суд на Конора Макгрегора».

«Он пробудет в Италии до 26 октября. Если вы увидите его, держись от него подальше. Не подходите к нему и не просите автографов, потому что он неуравновешенный и опасный человек», – добавила на записанном видео Вилма, супруга диджея.

Макгрегор оказался в столице Италии по важному и торжественному случаю. За несколько часов до инцидента с нападением в Ватикане состоялось крещение сына бойца ММА.

«Надо ставить диагноз»

Для «Газеты.Ru» ситуацию и поведение Макгрегора в целом прокомментировал российский боксер Эдуард Трояновский.

«Если это действительно было так и в том ключе, что они общались, а потом он напал на собеседника… Ну как профессиональный боец так может? Я считаю, что это неправильно. Может быть, он был в состоянии какого-то опьянения – алкогольного или наркотического. Но здравомыслящий профессиональный боец мирового уровня себе такое, я думаю, позволять не будет, — отметил Трояновский.

— Наверное, тут нужно уже диагноз ставить. Посмотрите на наших бойцов или боксеров. Мировые звезды: Поветкин, Лебедев, Гриша Дрозд – где-нибудь за нами такое было? Конечно, нет, все адекватные. Может быть, действительно у Конора это уже диагноз. Или свой вискарь постоянно употребляет, и это – побочная реакция».

Перепалка с Хабибом и встреча с Моуринью

В последнее время Макгрегор вновь оказался на первых полосах газет. Совсем недавно у него случилась очередная перепалка в соцсетях с российским экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, завершившим карьеру непобежденным.

Россиянин опубликовал фотографию ирландца с подписью: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы».

Это аллюзия на случившийся 4 октября в московском метро инцидент, где 25-летний москвич Роман Ковалев был избит тремя дагестанцами — он заступился за девушку, которую они оскорбляли.

В итоге Ковалева медалью «Доблесть и отвага» наградил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Нурмагомедова за шутку многие осудили внутри России, но и Конор не оставил публикацию без ответа.

В итоге он устроил перепалку с менеджером Нурмагомедова Али Абдель-Азизом, пообещав тому «встретиться позже».

А еще накануне нынешнего инцидента Макгрегор уже находился в Риме и встречался с главным тренером итальянской «Ромы» Жозе Моуринью, которого назвал легендой футбола. Португалец в свою очередь подарил ирландцу подписанную футболку своего клуба.