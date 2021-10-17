Итальянский диджей заявил о нападении Макгрегора и обратился в полицию

Сломанный нос после крещения
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, известный не только как бывший чемпион UFC в легком весе, но и как один из самых скандальных представителей своего вида спорта, попал в очередную неприятную историю.
На этот раз волну подняла публикация популярного итальянского диджея, а также певца и телеведущего Франческо Факкинетти, известного в качестве DJ Francesco и под творческим псевдонимом Oz.
Факкинетти в «сториз» своего Instagram опубликовал фотографию с разбитым лицом и написал, что получил удар от звездного бойца ММА, с которым он в одной компании отдыхал в ночном клубе.
Кроме того, Факкинетти утверждает, что после своим ударом Макгрегор сломал ему нос. Диджей уже обратился с заявлением в полицию.
«В 2.30 ночи на меня напал мистер Макгрегор. Знаменитый боец ударил меня кулаком в лицо, сломал нос на глазах у десяти свидетелей, его друзей и телохранителей. Он напал на меня без какой-либо мотивации, — рассказал итальянец.
— Мы разговаривали более двух часов, и нам было весело вместе. Я бы мог заткнуться и никому ничего не говорить, но я должен рассказать, что этот человек жестокий и опасный.
Я случайно получил удар – такой удар может достаться кому угодно: моим друзьям, жене, знакомым. Вот почему я решил подать в суд на Конора Макгрегора».
«Он пробудет в Италии до 26 октября. Если вы увидите его, держись от него подальше. Не подходите к нему и не просите автографов, потому что он неуравновешенный и опасный человек», – добавила на записанном видео Вилма, супруга диджея.
Макгрегор оказался в столице Италии по важному и торжественному случаю. За несколько часов до инцидента с нападением в Ватикане состоялось крещение сына бойца ММА.
«Надо ставить диагноз»
Для «Газеты.Ru» ситуацию и поведение Макгрегора в целом прокомментировал российский боксер Эдуард Трояновский.
«Если это действительно было так и в том ключе, что они общались, а потом он напал на собеседника… Ну как профессиональный боец так может? Я считаю, что это неправильно. Может быть, он был в состоянии какого-то опьянения – алкогольного или наркотического. Но здравомыслящий профессиональный боец мирового уровня себе такое, я думаю, позволять не будет, — отметил Трояновский.
— Наверное, тут нужно уже диагноз ставить. Посмотрите на наших бойцов или боксеров. Мировые звезды: Поветкин, Лебедев, Гриша Дрозд – где-нибудь за нами такое было? Конечно, нет, все адекватные. Может быть, действительно у Конора это уже диагноз. Или свой вискарь постоянно употребляет, и это – побочная реакция».
Перепалка с Хабибом и встреча с Моуринью
В последнее время Макгрегор вновь оказался на первых полосах газет. Совсем недавно у него случилась очередная перепалка в соцсетях с российским экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, завершившим карьеру непобежденным.
Россиянин опубликовал фотографию ирландца с подписью: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы».
Это аллюзия на случившийся 4 октября в московском метро инцидент, где 25-летний москвич Роман Ковалев был избит тремя дагестанцами — он заступился за девушку, которую они оскорбляли.
В итоге Ковалева медалью «Доблесть и отвага» наградил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Нурмагомедова за шутку многие осудили внутри России, но и Конор не оставил публикацию без ответа.
В итоге он устроил перепалку с менеджером Нурмагомедова Али Абдель-Азизом, пообещав тому «встретиться позже».
А еще накануне нынешнего инцидента Макгрегор уже находился в Риме и встречался с главным тренером итальянской «Ромы» Жозе Моуринью, которого назвал легендой футбола. Португалец в свою очередь подарил ирландцу подписанную футболку своего клуба.