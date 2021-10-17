Исмаилов задумался о завершении карьеры после нокаута от Минеева

После нокаута от Владимира Минеева в главном поединке турнира АМС Fight Nights в Сочи Магомед Исмаилов может уйти из спорта. Об этом заявил его брат Рамазан. Несмотря на это, сам Магомед выразил желание вновь выйти в октагон и сразиться с Минеевым, который сразу по окончании боя также намекнул на возможную трилогию. Экс-чемпион M-1 Challenge Вячеслав Василевский в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что расстроился из-за итогового результата противостояния Исмаилова и Минеева, и выразил сомнение насчет необходимости проводить третий поединок между бойцами.

Поединок Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева полностью оправдал ожидания всех любителей смешанных единоборств (ММА). Бойцы выдали три огненных раунда, в ходе которых исход боя было предположить невозможно.

На протяжении первых двух пятиминуток Исмаилов боролся с «волжанином», заставляя того корчиться на канвасе от боли. Но более молодой спортсмен выстоял, а затем в третьем раунде выдал порцию мощнейших панчей в область головы Исмаилова, заставив рефери досрочно прекратить бой.

По окончании боя 35-летний уроженец Нижнего Тагила потерял сознание, из-за чего развязка конфликта с Минеевым могла стать трагической.

«Я потерял сознание от нехватки кислорода, не мог вдохнуть воздух полной грудью. Обычно со мной такого не случается — я устаю, но продолжаю работать. В этот раз я просто не мог дышать, хотя не могу сказать, что у меня были суперсложности в противостоянии», — сказал Исмаилов в Instagram.

После столь тяжелого поражения Рамазан Исмаилов, брат Магомеда, не исключил, ухода своего родственника из профессионального спорта.

Депутат Госдумы Николай Валуев объяснил победу Владимира Минеева великолепной техникой.

«Поздравляю Владимира Минеева, он отлично провел этот поединок, показал сумасшедшую выдержку. Как я и думал, бой завершился ближе к концу, и Минееву это удалось сделать за счет ударной техники.

Так получилось, что Магомед много наговорил перед боем и ответил за это. Люди должны отвечать за оскорбления — это правильно», — приводит слова Валуева Sport24.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю считает, что Исмаилов имел бы больше шансов на итоговый успех, если бы был лучше готов физически.

«Этот бой доказывает, что физическая подготовка имеет огромное значение. Исмаилов просто устал, он столько загнал кислоты в свои мышцы, что не смог ничего сделать. Минеев — молодец, сделал хорошую стратегию. Нельзя сказать, что это скорее поражение Исмаилова, чем победа Минеева.

Магомед боролся, делал все, что мог, но в итоге не получилось. А про заявление об окончании карьеры надо понимать, что бой был очень серьезным и тяжелым, поэтому, возможно, мы еще увидим Исмаилова в клетке», — приводит слова Цзю «СЭ».

Обладатель титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) Денис Лебедев заявил, что был удивлен столь скорой развязкой поединка.

«Не ожидал, что бой закончится в третьем раунде. Исмаилов немножко не рассчитал свои силы. Я очень рад, что победил Минеев, но у Исмаилова своя армия поклонников. Это то, что значит характер, то, что означает идти до конца. Классный бой, примерно такой я и ожидал. Мага показал свою силу, свою мощь, но не распределил ее.

Минеев проигрывал, но, видите, что значит борьба. Это прямой пример того, что никогда не надо сдаваться», — заявил Лебедев в беседе с «СЭ».

Экс-чемпион M-1 Challenge Вячеслав Василевский считает, что если Магомед Исмаилов примет решение уйти из профессионального спорта, то обязательно найдет себя в другой сфере.

«Хороший, сильный бой. Жаль, что Мага проиграл, конечно, я за него болел. А в целом, сильное получилось противостояние. Может ли он завершить карьеру? Вполне возможно. Все зависит от его самочувствия и желания продолжать. Если желания выступать у него больше нет – почему нет.

Думаю, что он найдет себе применение и без боев. Конечно, Мага рассчитывал на большее, и бой нес характер принципиальности, длинного трехлетнего разогрева», — считает Василевский.

Также 33-летний боец отметил, что конфликт между Минеев и Исмаиловым исчерпан — ожиданий от третьей встречи бойцов будет намного меньше.

«Не знаю насчет реванша – точнее, даже не реванша, а трилогии. Все может быть, но мне бы, наверное, не хотелось, чтобы она состоялась. Маге сложно будет найти мотивацию, даже учитывая то, что он проиграл. У них напряжение и так шло на спад в последние дни, и на пресс-конференции. И после боя они пожали руки, обменялись любезностями. Поэтому сложно будет найти искорку, чтобы начать готовиться к новому бою.

Конфликт исчерпан, это понятно. В принципе, если бы не было боя, то не было бы и конфликта – он вытекал из предстоящего противостояния. Какой-то личной неприязни, думаю, никогда особо не было, это чисто спортивный интерес», — добавил Василевский.