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Спорт

«С удовольствием поставил бы прослушку, если бы было можно»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал несколько мощных интервью

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин во время матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин во время матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года

Александр Вильф/РИА «Новости»
После удачно проведенных отборочных матчей чемпионата мира — 2022 со Словакией (1:0) и Словенией (2:1), после которых сборная России вышла на первое место в группе и гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах, главный тренер команды Валерий Карпин дал несколько больших интервью, в которых рассказал о некоторых секретах национальной сборной. «Газета.Ru» собрала самые интересные высказывания тренера.

О видео из раздевалки

После матча со Словенией в сети появилось видео из раздевалки сборной России, на котором команда поет песню «Валера», а Карпин под нее танцует. Карпин пообещал найти того, кто выложил этот ролик.

«Культ личности Карпина в сборной? С одной стороны, мне пофиг. С другой, хватит. То же видео из раздевалки — я вообще такое не люблю. Выиграли — выкладывают, а когда поигрывают — нет. Видео из раздевалки после Словении было ненужным. За это понесут ответственность. Возможно, увольнение», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Карпин отметил, что не давал разрешения на публикацию этого видео и он сразу всем сказал, чтобы ролик не выкладывали в интернет.

«Фигня полная. Будем разбираться», — пообещал Карпин.

Об утечке информации с тренировок сборной

Карпина также спросили, не напрягает ли его тот факт, что журналисты моментально узнали про инцидент со столкновением Федора Смолова и Далера Кузяева на тренировке, хотя она была закрытой от прессы и болельщиков.

«Напрягает. Не знаю, как они узнали. Разбираюсь. Были похожие ситуации в клубах раза три-четыре, почти всегда находили виновника. И в сборной найдем. С удовольствием поставил бы прослушку, если бы это можно было сделать. Есть методы, но раскрывать не буду», — рассказал Карпин.

О нежелании жить в «номере Черчесова»

Журналисты «Чемпионата» спросили у главного тренера сборной о том, почему он отказался жить в Мариборе в том номере, в котором раньше жил экс-наставник национальной команды Станислав Черчесов.

«Мне вообще по барабану. Знал, что сборная России проиграла Словении, а в каком городе – вообще без понятия. А для всех это шок – как это я не знаю, что именно в Мариборе! То же самое по номеру в Новогорске. Кто-то написал «из номера Черчесова сделали массажную комнату». Массажную комнату сделали на третьем этаже. В этом номере – потому что он большой и рядом с комнатами медицинского штаба, докторов. Вот и все. Я говорю: «Где доктора?» – «Здесь, здесь и здесь». «Есть большой номер рядом?» – «Да». «Какой?» – «Вот этот». «Окей, мебель убираем, делаем здесь массажную и физиотерапевтическую комнаты». Все. Потом оказалось, что там жил Черчесов», — рассказал Карпин.

О Дзюбе

Естественно, что Карпина спросили и про ситуацию с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Если будет хорошо выглядеть и мы посчитаем, что он нам поможет, то вызову. В сентябре хорошо выглядел, но отказался. Допускаю, что он снова откажется. Напишу: «Ну что, форму набрал?». Если ответит да, тогда включу в расширенный список. Возможно ли, что он обиделся на слова, что буду клоуном вместо него? Может быть. Я никого не называл клоуном. Сказал, что не хватает шуток и теперь я буду шутить. А остальное вы уже додумываете», — сказал Карпин.

Также тренер заметил, что у него нет рычагов давления на футболистов.

«В клубе игрок деньги получает, а в сборной нет. В клубе ему скажут: «Не готов играть, значит, зарплату не получаешь». Все! А здесь что сделаешь?» — сказал наставник сборной России.

О Смолове

Карпин рассказал о ситуации с Федором Смоловым, про которого бывший наставник национальной команды Станислав Черчесов ранее сказал, что он не готов приезжать в команду в статусе запасного.

«У многих игроков такое бывает. Я позвонил Феде перед первым вызовом: «Если хочешь – приезжай, но ты можешь не играть. Может быть, выпущу, но гарантий не даю». Он сказал, что повзрослел, что всё понимает. Спросил его: «Слово даешь, «на мужика»?» – «Да, Георгиевич, вопросов нет», — рассказал Карпин.

О Миранчуке

Карпин высказался о том, что полузащитник национальной команды Алексей Миранчук получает мало игрового времени в итальянской «Аталанте».

«Хотелось бы, чтобы наши в Европе играли по 90 минут. Если нет, то пусть они играют не в Италии. По мне, было бы идеально, чтобы Миранчук играл не в «Аталанте», а в какой-нибудь «Сампдории» или «Вероне» по 90 минут. Игрок из России, который играет весь матч, или Миранчук, который выходит на 10 минут? Встречный вопрос. А кто был лучшим у Словении? Иличич? Он играет в «Аталанте»? Миранчук не играл, но по тестам превосходит тех, кто играет в России. Там он тренируется против Иличича и остальных», — сказал Карпин.

О ситуации с капитанской повязкой

Также Карпин ответил на вопрос о назначении капитана в национальной команде. За время работы специалиста в сборной на поле с капитанской повязкой выходили Георгий Джикия, Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Федор Смолов и Алексей Сутормин.

«Такой практики нет нигде в мире? И что? Что в этом плохого? Зачем все об этом говорят? Мы решили так, все. Игроки сказали: «Мы так хотим». Она ничего не дает. Просто ни о чем. У кого повязка – вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без», — заявил тренер.

О переезде в Москву

В интервью журналу Hello Карпин рассказал, почему не стал перевозить семью в Москву из Ростова-на-Дону. Тренер сказал, что срывать семью с насиженного места только из-за его работы было бы неправильно.

«А что в Москве? Пробки, дожди и зима минус 30 градусов. А тут, можно сказать, рай. Так что пока я два раза в неделю буду летать в Москву. Да, это не очень удобно, но это лишь мои неудобства. Переехали бы мы в столицу, мне было бы легче, но для семьи – это катастрофа. На такой шаг я пойти не готов», — рассказал Карпин.

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