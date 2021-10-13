Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал несколько мощных интервью

Главный тренер сборной России Валерий Карпин во время матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года

После удачно проведенных отборочных матчей чемпионата мира — 2022 со Словакией (1:0) и Словенией (2:1), после которых сборная России вышла на первое место в группе и гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах, главный тренер команды Валерий Карпин дал несколько больших интервью, в которых рассказал о некоторых секретах национальной сборной. «Газета.Ru» собрала самые интересные высказывания тренера.

О видео из раздевалки

После матча со Словенией в сети появилось видео из раздевалки сборной России, на котором команда поет песню «Валера», а Карпин под нее танцует. Карпин пообещал найти того, кто выложил этот ролик.

ДАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ СОГЛАСОВАНА С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ. ДИНАМИКИ НА МАКСИМУМ pic.twitter.com/X4TcjnT1N9 — Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2021

«Культ личности Карпина в сборной? С одной стороны, мне пофиг. С другой, хватит. То же видео из раздевалки — я вообще такое не люблю. Выиграли — выкладывают, а когда поигрывают — нет. Видео из раздевалки после Словении было ненужным. За это понесут ответственность. Возможно, увольнение», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Карпин отметил, что не давал разрешения на публикацию этого видео и он сразу всем сказал, чтобы ролик не выкладывали в интернет.

«Фигня полная. Будем разбираться», — пообещал Карпин.

Об утечке информации с тренировок сборной

Карпина также спросили, не напрягает ли его тот факт, что журналисты моментально узнали про инцидент со столкновением Федора Смолова и Далера Кузяева на тренировке, хотя она была закрытой от прессы и болельщиков.

«Напрягает. Не знаю, как они узнали. Разбираюсь. Были похожие ситуации в клубах раза три-четыре, почти всегда находили виновника. И в сборной найдем. С удовольствием поставил бы прослушку, если бы это можно было сделать. Есть методы, но раскрывать не буду», — рассказал Карпин.

О нежелании жить в «номере Черчесова»

Журналисты «Чемпионата» спросили у главного тренера сборной о том, почему он отказался жить в Мариборе в том номере, в котором раньше жил экс-наставник национальной команды Станислав Черчесов.

«Мне вообще по барабану. Знал, что сборная России проиграла Словении, а в каком городе – вообще без понятия. А для всех это шок – как это я не знаю, что именно в Мариборе! То же самое по номеру в Новогорске. Кто-то написал «из номера Черчесова сделали массажную комнату». Массажную комнату сделали на третьем этаже. В этом номере – потому что он большой и рядом с комнатами медицинского штаба, докторов. Вот и все. Я говорю: «Где доктора?» – «Здесь, здесь и здесь». «Есть большой номер рядом?» – «Да». «Какой?» – «Вот этот». «Окей, мебель убираем, делаем здесь массажную и физиотерапевтическую комнаты». Все. Потом оказалось, что там жил Черчесов», — рассказал Карпин.

О Дзюбе

Естественно, что Карпина спросили и про ситуацию с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Если будет хорошо выглядеть и мы посчитаем, что он нам поможет, то вызову. В сентябре хорошо выглядел, но отказался. Допускаю, что он снова откажется. Напишу: «Ну что, форму набрал?». Если ответит да, тогда включу в расширенный список. Возможно ли, что он обиделся на слова, что буду клоуном вместо него? Может быть. Я никого не называл клоуном. Сказал, что не хватает шуток и теперь я буду шутить. А остальное вы уже додумываете», — сказал Карпин.

Также тренер заметил, что у него нет рычагов давления на футболистов.

«В клубе игрок деньги получает, а в сборной нет. В клубе ему скажут: «Не готов играть, значит, зарплату не получаешь». Все! А здесь что сделаешь?» — сказал наставник сборной России.

О Смолове

Карпин рассказал о ситуации с Федором Смоловым, про которого бывший наставник национальной команды Станислав Черчесов ранее сказал, что он не готов приезжать в команду в статусе запасного.

«У многих игроков такое бывает. Я позвонил Феде перед первым вызовом: «Если хочешь – приезжай, но ты можешь не играть. Может быть, выпущу, но гарантий не даю». Он сказал, что повзрослел, что всё понимает. Спросил его: «Слово даешь, «на мужика»?» – «Да, Георгиевич, вопросов нет», — рассказал Карпин.

О Миранчуке

Карпин высказался о том, что полузащитник национальной команды Алексей Миранчук получает мало игрового времени в итальянской «Аталанте».

«Хотелось бы, чтобы наши в Европе играли по 90 минут. Если нет, то пусть они играют не в Италии. По мне, было бы идеально, чтобы Миранчук играл не в «Аталанте», а в какой-нибудь «Сампдории» или «Вероне» по 90 минут. Игрок из России, который играет весь матч, или Миранчук, который выходит на 10 минут? Встречный вопрос. А кто был лучшим у Словении? Иличич? Он играет в «Аталанте»? Миранчук не играл, но по тестам превосходит тех, кто играет в России. Там он тренируется против Иличича и остальных», — сказал Карпин.

О ситуации с капитанской повязкой

Также Карпин ответил на вопрос о назначении капитана в национальной команде. За время работы специалиста в сборной на поле с капитанской повязкой выходили Георгий Джикия, Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Федор Смолов и Алексей Сутормин.

«Такой практики нет нигде в мире? И что? Что в этом плохого? Зачем все об этом говорят? Мы решили так, все. Игроки сказали: «Мы так хотим». Она ничего не дает. Просто ни о чем. У кого повязка – вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без», — заявил тренер.

О переезде в Москву

В интервью журналу Hello Карпин рассказал, почему не стал перевозить семью в Москву из Ростова-на-Дону. Тренер сказал, что срывать семью с насиженного места только из-за его работы было бы неправильно.

«А что в Москве? Пробки, дожди и зима минус 30 градусов. А тут, можно сказать, рай. Так что пока я два раза в неделю буду летать в Москву. Да, это не очень удобно, но это лишь мои неудобства. Переехали бы мы в столицу, мне было бы легче, но для семьи – это катастрофа. На такой шаг я пойти не готов», — рассказал Карпин.