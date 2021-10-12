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Спорт

«Взял их «на слабо», и они забили два»

Карпин, игроки и эксперты оценили победу России над Словенией

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Игроки сборной России радуются победе в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России. На первом плане - Беньямин Шешко (Словения), 11 октября 2021 года

Игроки сборной России радуются победе в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России. На первом плане - Беньямин Шешко (Словения), 11 октября 2021 года

Александр Вильф/РИА «Новости»
Сборная России вышла на первое место в группе отборочного турнира к чемпионату мира по футболу в Катаре, победив Словению со счетом 2:1. Наставник команды Валерий Карпин рассказал, как взял игроков «на слабо», а Георгий Джикия задался важным вопросом о нападающих в сборной. Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин и экс-тренер юношеской сборной России Игорь Колыванов поделились с «Газетой.Ru» мнениями об игре, а также порассуждали о грядущем матче с Хорватией.

«До 30-й минуты была равная игра, но и после 30-й не сказать, что какая-то из команд играла с каким-то перевесом. Понятно, что Словении после двух пропущенных голов надо было больше прессинговать и идти в атаку, а нам надо было оборонять счет. Поэтому в какой-то степени игра после двух голов поменялась. Сегодня я больше доволен нашей игрой, чем в предыдущем матче в Казани», — заявил Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции.

После победы в Мариборе было объявлено, что контракт со специалистом, который возглавил сборную этим летом, будет продлен, поскольку Россия гарантировала себе второе место в группе. Сейчас команда занимает первую строчку, а Хорватия, сыгравшая вничью со Словакией, отстает от россиян на два очка.

Самый большой вклад в победу России над Словенией внесли два защитника – Игорь Дивеев и Георгий Джикия, забившие мячи команды. Счет был открыт на 28-й минуте, когда со стандартного положения Даниил Фомин совершил прострел во вратарскую, а Дивеев замкнул его ударом затылком в ворота голкипера мадридского «Атлетико» Яна Облака. Джикия удвоил счет через четыре минуты, оформив гол-красавец в падении через себя.

«Сам по себе гол получился необычным для защитника. Мы наигрывали такой розыгрыш углового, он замкнул в таком виде. Перед матчем сказал игрокам: «Два года Словения не пропускает с угловых, давайте сделаем так, чтобы пропустили». Взял их «на слабо». И они забили два», — признался Карпин.

Джикия был признан лучшим игроком матча. После поединка защитник, которому сильно досталось локтем в голову на первой минуте, поделился эмоциями, а также пожелал здоровья Дивееву, который был заменен спустя десять минут после своего гола.

«Еще до матча понимали, что в случае равной игры будет много навала, потому что им очень была необходима победа, как и нам. Поэтому все бились и сражались. Хочу отметить Осипенко и Чистякова, которые вышли в такой сложной игре и бились как львы. Все молодцы.

Говорите, у нас теперь забивают только защитники? Интересно, где нападающие, конечно?! Дивеев забил классный гол. Он молодец, самое главное ему здоровья.

Надеюсь, вернется в клуб и быстрее поправится. Понятно, что все должны забивать. Это были стандарты, где мы поопаснее будем. Самое главное, что команда выиграла», — сказал Джикия в эфире «Матч ТВ».

Бывший главный тренер юношеской сборной России по футболу Игорь Колыванов, говоря о победе, тоже отметил вклад защитников Дивеева и Джикии.

«Вязкая, тяжелая игра. Спасибо надо Дивееву и Джикии сказать, раз у нас пока форварды и полузащитники забить не могут, хотя предпосылки были хорошие, чтобы реализовать свои моменты. Но выиграли на вязком и тяжелом поле — ребята, молодцы, с победой. Хорваты сыграли вничью, поэтому мы сейчас лидеры и все в наших руках. Но с хорватами надо будет выигрывать в любом случае», — сказал Колыванов в комментарии «Газете.Ru».

Специалист подчеркнул, что матч против Хорватии станет решающим для нашей команды. Он выразил надежду, что к тому моменту восстановятся игроки, которые из-за повреждений пропустили текущий микроцикл.

«Думаю, что восстановится Головин и еще ряд футболистов, которые пропустили эти два матча. Нужно внимательно и аккуратно играть, пока ребята проявляют бойцовские качества. Но мы видим, что в середине есть проблемы, немножко пустовато. Последний пас отдать не можем, хотя подходы есть. Надо поправлять это дело. Суперфорвардов у нас сейчас нет, нет полузащитников с хорошим дальним ударом. Есть Миранчук, но, когда он месяцами не играет в основном составе, это очень тяжело. Может, ему лучше в аренду уйти, чтобы играть постоянно, потому что сидеть на лавке — он уже сам, наверное, с ума сошел», — заключил Колыванов.

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин в свою очередь отметил, что игра получилась боевой, а соперники оказались равными и имели шансы на победу. Отдельно экс-футболист выделил первый тайм, в котором российская сборная сумела сыграть более удачно и повести в счете.

«Потом шла равная борьба, соперник старался и забил нам. Теоретически, у них еще сохранялись шансы на второе место, так что эта игра была ключевой для обеих команд. Наши выдержали, проявили характер и мастерство. Команда не отсиживалась, не строила оборонительные редуты, сражалась и билась. Можно выделить среднюю линию: Джикия, Дивеев, вратарь Сафонов, Баринов, Кузяев — те, кто старались и выдержали игру.

Карпин и его штаб выбрали правильную тактику, поначалу немножко был мандраж, но минут 15 прошло, и началась игра, показали хороший футбол.

Это хороший футбол для нашей команды, к тому же, много игроков меняется. Прогресс есть, результат тоже», — высказался Гладилин.

В ноябре сборной России предстоят два решающих матча – дома с Кипром и на выезде с Хорватией. Для выхода на чемпионат мира хватит победы на домашнем стадионе и ничьей с вице-чемпионами мира. Гладилин считает, что достигнуть такого результата вполне реально.

«Хорваты сыграли свой матч вничью – это хорошая предпосылка, но надо туда приезжать и играть, как со словенцами. Потому что наши, если будут играть на ничью, наверняка проиграют. У хорватов очень сильная оборонительная линия, с ними нужно играть в такой же футбол, как со словенцами — на победу, на результат. У любой Хорватии выиграть непросто, но возможность сыграть с ними вничью хорошо скажется на нашей мотивации. Это плюсик: ребята поверят в себя, потому что есть задел», — заключил эксперт.

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