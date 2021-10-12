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«Напали в темноте со спины»: как в Словении избили фанатов из России

Избитые в Мариборе фанаты не стали обращаться в российское посольство

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UgodnikOnTour/Twitter
После победного для России матча со Словенией (2:1) на российских фанатов в Мариборе напали местны болельщики. Один из россиян получил повреждения, с которыми был вынужден обратиться в больницу.

Изначально информация о стычке появилась в соцсетях известного российского болельщика Николая «Угодника». В своем Twitter он опубликовал несколько кадров, заявив, что почти всю ночь вместе с товарищами был вынужден провести в больнице, поскольку одному из фанатов потребовалась квалифицированная медицинская помощь из-за «переломов и прочего».

Более подробно об инциденте рассказал болельщик по имени Роман. По его словам, нападение случилось, когда он с четырьмя другими фанатами возвращался со стадиона, при этом на них не было фанатской атрибутики и «цветов России».

«В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать. Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили — его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы. Врачи предложили сделать операцию сегодня-завтра, но он решил отказаться, так как был рейс в Россию. Сейчас он летит домой. Естественно, такое не осталось незамеченным полицией. Они оформили протокол», — приводит слова Романа РИА «Новости».

По информации HooligansTV, в стычке приняло участие 15 словенских болельщиков, которые напали на пятерых россиян.

Позднее «Спорт-Экспресс» сообщил, что российский фанат выписан из больницы, находится в полном порядке и собирается возвращаться в Россию.

Российский футбольный союз (РФС) уже прокомментировал произошедшее, заявив, что организация находится в курсе инцидента, произошедшего за пределами стадиона «Людски врт».

«В результате потасовки одному из пострадавших, гражданину России, потребовалась медицинская помощь, которая была своевременно оказана в одной из местных клиник. РФС находится в контакте с посольством Российской Федерации в Словении, уже запросившим в правоохранительных органах дополнительную информацию. По имеющимся данным, травмы пострадавшего носили легкий характер, обращений в посольство от него не поступало», — с таким заявлением выступила служба коммуникаций РФС.

В посольстве России в Словении также подтвердили, что никаких обращений по поводу стычки между фанатами не поступало. Сотрудники консульского отдела в оперативном порядке связались с полицией города Марибор, запросив все данные о потасовке, информация о которой появилась в социальных сетях.

«Словенская сторона подтвердила факт инцидента, сообщив, что в результате конфликта один из российских болельщиков получил легкие травмы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь в одном из медицинских учреждений города Марибор, после чего он отбыл на родину.

Никаких официальных обращений в посольство со стороны российских болельщиков, включая пострадавшего, не поступало.

Вместе с тем сотрудники посольства продолжают находиться в плотном контакте со словенской стороной для получения более детальной информации об инциденте», — приводит заявление посольства Sport24.

Напомним, сборная России в Мариборе обыграла национальную команду Словении со счетом 2:1. Эта победа позволила подопечным Валерия Карпина выйти на первую строчку в группе, набрав 19 очков. Словенцы потеряли шансы на попадание на чемпионат мира, команда идет на четвертом месте в группе, имея в активе 10 баллов. На второй строчке расположилась Хорватия (17), которая в последнем матче сыграла вничью со Словакией (2:2).

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