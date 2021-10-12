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Спорт

«Россия разбила мечту Словении»

Реакция словенских СМИ на поражение от России в отборе на ЧМ-2022

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Йосип Иличич (Словения) в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года

Йосип Иличич (Словения) в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года

Александр Вильф/РИА «Новости»
После поражения от сборной России со счетом 1:2 национальная команда Словении лишилась шансов на попадание на чемпионат мира — 2022 в Катаре. «Газета.Ru» собрала реакцию словенских СМИ на фиаско команды.

Издание Dnevnik статью о матче озаглавило «Россия решила судьбу Словении в Мариборе», что действительно правда – из-за поражения словенская команда лишилась возможности выйти на чемпионат мира в Катаре, который пройдет в 2022 году. Команда оказалась на четвертой строчке, имея в активе 10 баллов, в то время как у лидирующих россиян уже 19 очков, а у идущей второй Хорватии – на два балла меньше. За два оставшихся матча эту пропасть словенцам уже никак не преодолеть.

Журналисты отметили, что несмотря на отсутствие в составе многих лидеров Россия показала достойную игру.

«Хотя Россия выступила слабой без девяти ярких козырей, она успешно подавила надежды Словении после перелома во втором тайме. Тренеру Кеку пришлось рискнуть, так как его команде отчаянно нужна была победа, чтобы сохранить надежду на выступление на чемпионате мира. Россия заняла прочный оборонительный блок, используя контратаки и дожидаясь конца матча», — говорится в статье.

Для своего заголовка Zurnal24 использовал цитату главного тренера словенской сборной Матьяжа Кека: «Очевидно, разочарование велико». В статье журналисты вспоминают страшный сон российских фанатов – историю 12-летней давности, когда Россия потерпела поражение в Мариборе и не сумела выйти на чемпионат мира – 2010.

«Таким образом, история 12-летней давности не повторилась, когда Словения под руководством того же тренера и на том же стадионе выбила российских соперников в дополнительных квалификационных матчах и вышла на чемпионат мира — 2010», — указали журналисты в материале.

Также Zurnal24 подчеркивает, что судьбу матча Россия решила за четыре минуты с помощью своих защитников – Игоря Дивеева, открывшего счет на 28-й минуте, и Георгия Джикии, забившего в падении через себя на 32-й.

О важнейшей роли защитников написало и издание Slovenske Notice. Материал этого СМИ вышел под заголовком «Словения ждала гола, но…».

«Русские заставили стадион замолчать на 28-й минуте. После штрафного Игорь Дивеев показал лучший результат в прыжке и вывел гостей вперед со счетом 1:0. Через четыре минуты Ян Облак потерпел второе поражение, когда Георгий Джикия забил ножницами — 2:0», — пишет издание.

Статья в газете Delo вышла с громким заголовком «Россия разбила мечту Словении о чемпионате мира». Перед тем, как описать матч по минутам, обозреватель так же говорит о том, что российская сборная взяла своеобразный реванш за 2009 год.

«Первый тайм стал для словенцев роковым, в котором россияне были лучше и забили два мяча. Во втором тайме россияне усилили оборону и не дали словенцам больших возможностей.

Россияне частично компенсировали болезненное поражение в ответном матче дополнительных квалификаций на чемпионат мира в ЮАР, когда Словения выиграла 1:0 после гола Златко Дедича и вышла на мундиаль», — указано в материале.

Неожиданное внимание словенцы уделили и игроку, которого не было не только на поле, но даже в составе российской сборной. Речь идет об Артеме Дзюбе, который сам отказался от игры за национальную команду в октябре, объяснив это неоптимальной формой. Издание Ekipa24 порадовалось тому, что нападающий не поехал в Марибор.

«У Валерия Карпина было много проблем. Так, например, в сборной России теперь нет Артема Дзюбы — лучшего игрока команды тех времен, когда ей руководил Станислав Черчесов. Именно Дзюба забил два мяча в предыдущей игре между Россией и Словенией», — подчеркнул портал, добавив, что это обстоятельство в любом случае не помогло Словении одержать победу.

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