Сборная России победила Словению и стала первой в группе

Во время матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года

Сборная России по футболу одержала тяжелейшую выездную победу в Мариборе над Словенией в отборочном цикле к чемпионату мира — 2022 и вышла на первое место в группе Н, так как Хорватия дома не смогла переиграть Словакию. «Газета.Ru» рассказывает, как это было.

Словения — Россия — 1:2

Перед пятым матчем Валерия Карпина в качестве главного тренера сборная России считалась андердогом в противостоянии со Словенией. Что, впрочем, неудивительно: у команды намечался тяжелый выезд сразу после невнятной, хоть и победной игры со Словакией, а потери из-за травм никуда не исчезли.

Но и отступать было некуда. Борьба с хорватами за первое место в группе продолжается без права на ошибку, а гипотетическое поражение могло вернуть словенцев в гонку за стыковой турнир.

Кроме того, воспоминания от выездов к этой сборной были так себе. В отборе к чемпионату мира — 2002 было поражение в Любляне (1:2) с придуманным Грэмом Поллом (за что тот спустя годы извинился) пенальти в добавленное время.

Ну а роковой Марибор в отборе на ЧМ-2010 с кальянными историями и закатом яркой сборной Гуса Хиддинка все помнят. В том числе и в Словении, иначе чем объяснить, что все остальные домашние игры этого цикла сборная Матьяжа Кека проводила в Любляне, а тут игру поставили на «Людски Врт» в Мариборе.

Карпин внес всего три изменения в составе по сравнению с игрой против Словакии: на левом фланге обороны появился опытный Федор Кудряшов, а не Сергей Терехов, Даниил Фомин оказался в центральной тройке полузащитников вместо Александра Ерохина, ну а Алексей Миранчук вытеснил из стартового состава юного Арсена Захаряна.

Словенцы вышли ровно в том же сочетании, какое начинало победный поединок с Мальтой (4:0).

Встреча началась жарко. Уже на 14-й секунде игры хозяева загрузили мяч на российскую половину поля, а Андраж Шпорар, сойдясь в верховой дуэли с Георгием Джикия попал тому локтем в голову, получив желтую карточку.

Первые минут десять прошли с большим контролем территории от сборной Словении, но ничего интересного она на этом отрезке не придумала, и игра выровнялась сама собой.

Сборная России, как обычно при Карпине, высоко и много прессинговала. И на 13-й минуте такой прессинг выловил чужую ошибку на левом фланге нашей атаки. Последовал пас в штрафную на Смолова, который остался против Яна Облака, хоть и спиной к воротам.

Звездный голкипер в итоге сбил нападающего «Локомотива», и португальский арбитр мгновенно указал на точку. Впрочем, пробить пенальти не довелось — одиннадцатиметровый был отменен из-за офсайда у Смолова.

Тут же в ответном быстром выпаде последовал удар головой после подачи Юре Балковеца после навеса — Матвей Сафонов был там где надо и поднял руки под перекладину, поймав.

На 17-й минуте россияне разыграли фантастически красивую комбинацию в штрафной. Смолов отдал пяткой на ход Миранчуку, а тот пяткой выкатил в центр Фомину. Даниил бил с девяти метров, но в падении под давлением защитника поднял из убойного совершенно положения мяч выше створа.

На 19-й Алексей Сутормин, во втором своем матче за сборную вышедший с капитанской повязкой и смотревшийся очень здорово, поймал очередную уже ошибку хозяев при выходе из обороны, перехватив мяч перед штрафной. Рванул в проход между защитниками и просочился между тремя. Уже из глубины штрафной с правого полуфланга нанес удар, который Облак потащил, после чего российские футболисты еще дважды подряд били с подборов, но и Смолов, и Дмитрий Баринов попали в блок.

В середине первого тайма Кузяев заработал в проходе угловой и желтую карточку для Адама-Гнезды Черина. Расплатой для хозяев стал не только «горчичник», но и подставленный под идеальную подачу Фомина со штрафного затылок Дивеева.

Россия повела в нелюбимом Мариборе и виртуально вышла на первое место в группе, поскольку в Загребе хорваты и словаки к этому времени уже успели обменяться голами. Причем хозяева пропустили первыми.

Почти сразу же случилась классная комбинация с участием Сутормина, Фомина и открывшегося в глубине штрафной Кузяева, который бил в ближнюю девятку с острого угла, но попал в выставленную руку Облака. Впрочем, это была только отсрочка.

Миранчук выполнил подачу с угла поля на ближнюю штангу, Смолов, явно наигранно, сыграл в прыжке пяткой и продлил полет мяча дальше. Фомин вступил в центре на линии вратарской в верховую дуэль с двумя словенцами, однако до мяча так никто и не добрался.

Зато сориентировался находившийся дальше Георгий Джикия, ударивший через себя под планку! Голкипер мадридского «Атлетико» прыгнул отчаянно и даже зацепил мяч, но спасти был бессилен!

Тем не менее раскисшей сборная Словении не выглядела и смогла перевести игру на гостевую половину поля. Кроме того, захромавший еще после своего гола Дивеев вынужден был уступить свое место на поле Максиму Осипенко, для которого эта игра стала всего второй за национальную команду.

А на 40-й минуте словенцы уже сами разыграли шикарную комбинацию в касание с пасом пяткой под удар. Все начал и сам же завершил самый звездный полевой игрок команды, одноклубник и конкурент Алексея Миранчука по «Аталанте» Йосип Иличич.

Гол только воодушевил команду Кека. Вскоре на карточке повис Сутормин, а после его фола и подачи со штрафного от Иличича мяч просвистел рядом со штангой российских ворот.

Правда, российские футболисты огрызнулись парочкой очень неприятных ударов, ставших в итоге добычей Облака, а активный Вербич едва не привез Сутормину вторую желтую у границы штрафной. Хорошо, что со стандарта мяч улетел в небеса.

Из приятного — второй гол словаков, которые откровенно терпели при 1:1, а потом смогли убежать в Загребе в разящую контратаку.

Во втором тайме игра была очень напряженной и нервной. Сборная России в целом смотрелась достаточно уверенно. У словенцев не было таких отрезков доминирования, как три дня назад у Словакии в Казани.

В то же время даже нынешний Марек Гамшик не тянет на уровень Йосипа Иличича. Словенский лидер нес в себе угрозу в каждом эпизоде, когда касался мяча. Хотя до моментов во второй половине долго не доходило.

Даже атаки сборной России выглядели поопаснее. Например, на 64-й минуте Миранчук обыграл оппонента один в один и отдал на ход Бакаеву в левый полуфланг, но Зелимхану не хватило скорости, чтобы убежать на рандеву с Облаком, а сил, чтобы пробить с линии штрафной опаснее, чем в руки голкиперу.

Были у подопечных Карпина и еще интересные заходы, где порой не хватало предпоследнего или даже последнего паса. Но постепенно давление на ворота Сафонова стало возрастать.

На 74-й минуте Куртич даже головой после скидки партнера переиграл вратаря «Краснодара», но оказалось, что форвард словенцев все же находился в минимальном офсайде, что и подтвердил VAR.

К этому времени точный удар Луки Модрича со штрафного уже восстановил равновесие в Загребе, и теперь для возвращения Хорватии на первую строчку было достаточно либо еще одного собственного гола, либо точного удара словенцев.

Ни того, ни другого так и не случилось, хотя в концовке и российским, и словацким футболистом пришлось откровенно терпеть.

Сборная России при Валерии Карпине пропустила первый гол, но продлила победную серию до четырех матчей и за два тура до финиша вышла на первое место в подгруппе.

Теперь для прямого попадания на мундиаль россиян в Загребе может устроить и ничья. Правда, надо еще одолеть дома Кипр.

Но уже точно подопечные Карпина гарантировали себе как минимум участие в стыковом турнире, так как ни словаки, ни словенцы не достанут российскую команду в таблице.