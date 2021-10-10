Британец Тайсон Фьюри нокаутировал американца Деондея Уайлдера

Британец Тайсон Фьюри и американец Деондей Уайлдер устроили в Лас-Вегасе мощную рубку за чемпионский титул по версии WBC. Об спортсмена по ходу боя побывали в нокдауне, а завершился поединок в 11-м раунде, в котором Фьюри нокаутировал своего соперника.

Бой

Деондей Уайлдер начал бой очень активно, стараясь работать в корпус своему сопернику. Но уже в третьем раунде американец побывал в нокдауне. Если первый раунд остался за ним, то в следующих двух Тайсон Фьюри перехватил инициативу и стал довольно часто попадать в голову Уайлдера, что в итоге и привело к первому в бое нокдауну. К счастью для американца, до гонга оставалось всего 20 секунд и хотя Фьюри пошел на добивание, боксер из США достоял раунд.

В четвертом раунде Фьюри пошел вперед, но слишком увлекся атакой и получил мощный встречный удар и оказавшись на полу. А спустя несколько секунд Тайсон снова упал на настил и вид при этом у него был ошарашенный. К счастью для него, до конца раунда оставалось всего несколько секунд и британец получил необходимую паузу. Пожалуй, это была единственная возможность Уайлдера на победу в этом бою.

В дальнейшем поединок шел с нарастающим преимуществом британца, который пришел в себя после двух нокдаунов и уже инициативу сопернику не отдавал. Фьюри мощно атаковал боковыми двойками и сразу же повисал на сопернике всем своим весом, когда пропускал. При такой тактике британца силы у Уайлдера кончались очень быстро и уже после шестого-седьмого раундов было понятно, что этой бой завершится досрочно в пользу Фьюри. Британец действовал четко и расчетливо, не давая сопернику никаких шансов нанести золотой удар, в котором был единственный шанс Уайлдера на победу.

Начиная с восьмого раунда поединок превратился в избиение, Фьюри методично расстреливал своего соперника прямыми в голову, не подпуская его к себе. Хотя в девятом раунде, Уайлдер снова активно пошел вперед и попал 11 раз, казалось бы, достаточно солидная цифра, но при этом он пропустил аж 22 удара.

В 11-м раунде бой был закончен. Фьюри провел очередную серию мощных ударов в голову американцу и непонятно как стоявший на ногах Уайлдер оказался на полу. Рефери решил, что на этом стоит остановиться.

Слезы

После финального гонга Фьюри, защитивший свой чемпионский титул, не смог сдержать слез.

The Gypsy King showed heart, grit, and incredible skill.



What a fighter @Tyson_Fury is! #FuryWilder3 showed why he is the best heavyweight on the planet pic.twitter.com/fjmxzAr3Lm — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) October 10, 2021

Плакала и супруга Уайлдера. Ей пришлось во время боя пережить немало неприятных минут.

Wilder's wife after learning that he got KO'd by Tyson Fury…. #wilderfury3 pic.twitter.com/YvYzeLZI3p — Anthony Buchanan (@anthonyscountry) October 10, 2021

Цифры

Фьюри превзошел Уайлдера по всем статистическим показателям, но вот две основные цифры: 385 на 355 по общему количеству ударов, а по точным попаданиям превосходство британца просто огромно — 150 (39%) на 72 (20%).

Эмоции

«Я величайший тяжеловес своей эпохи? Без сомнений. Номер один!», — сказал Фьюри сразу после боя.

"Am I the greatest heavyweight of my era? Without a doubt. Number one!" - @Tyson_Fury #FuryWilder3 pic.twitter.com/aEPrdFgMYi — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) October 10, 2021

«Спасибо моему Господу и Спасителю Иисусу Христу! Не сомневайтесь во мне, когда фишки заканчиваются, я всегда работаю!», – написал Фьюри в своем аккаунте в Twitter, добавив эмодзи короны и боксерской перчатки.

Теперь на счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержана 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершен вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боев в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.

Реакция

Боец UFC Хорхе Масвидаль после боя написал, что стал фанатом обоих боксеров.

«Деонтей Уайлдер – это лев, я фанат на всю жизнь. Тайсон Фьюри – особенный, и я фанат на всю жизнь. Спасибо вам обоим за развлечение от начала и до конца», – написал Масвидаль в Twitter.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отдал должное бойцам, подчеркнув, что проигравшему нечего стыдиться.

«Цыганский Король! Тайсон Фьюри — монстр. Деонтею Уайлдеру не за что стыдиться. Это было сумасшествие. Я так рад, что смотрел этот поединок. Браво, парни», — написал Кормье на своей странице в Twitter.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Леннокс Льиюс восхитился боем.

«Что за бой! Мы видели их первый поединок. Он был прекрасен. Вторая встреча получилась даже лучше. Но третья просто высший класс. Фьюри шел за победой, но Уайлдер тоже хотел победить. Оба обладают огромным сердцем, оба настоящие воины. Великий бой, я очень доволен. Что стало ключом к победе Фьюри? Он много нависал на сопернике, давил его своим весом, и при этом он шел вперед, постоянно выбрасывая удары», — сказал Льюис.