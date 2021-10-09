Бокс. Тяжелый вес. Титул чемпиона мира по версии WBC. Фьюри — Уайлдер. ОНЛАЙН

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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Дмитрий Пирог считает, что победит Фьюри.

«У меня есть ощущение, что лучше к этому бою готов Тайсон Фьюри. Это тяжелый вес, может быть панч. Но Фьюри перетерпел тяжелые удары в перовом бою, а также еще и выровнял его. Фьюри морально одолел противника. Поэтому есть предположение, что британец выйдет с внутренним доминирующим настроем на бой», — считает Пирог.