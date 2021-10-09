Бокс. Тяжелый вес. Титул чемпиона мира по версии WBC. Фьюри — Уайлдер. ОНЛАЙН

В пятом раунде поляк уже успел получить предупреждение за удары ниже пояса, плюс хорошенько получить по голове. Его левый глаз фактически закрыт.
Идет бой между Робертом Хелениусом (30–3) и Адамом Ковнацки (20–1). В первом раунде финский боксер был явно сильнее поляка.
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Дмитрий Пирог считает, что победит Фьюри.
«У меня есть ощущение, что лучше к этому бою готов Тайсон Фьюри. Это тяжелый вес, может быть панч. Но Фьюри перетерпел тяжелые удары в перовом бою, а также еще и выровнял его. Фьюри морально одолел противника. Поэтому есть предположение, что британец выйдет с внутренним доминирующим настроем на бой», — считает Пирог.
Гарантированный гонорар Фьюри составит €25 млн, Уайлдер получит €17,25 млн. Кроме того, британец заработает 60% прибыли от продажи платных трансляций, а американец – 40%.
А бои предварительного карды уже вовсю идут. В восьмираундовом поединке американец Джаред Андерсон нокаутировал россиянина Владимира Терешкина. Технический нокаут был зафиксирован во втором раунде.
В России бой-реванш будет транслироваться на телеканале РЕН-ТВ.
Накануне состоялась церемония взвешивания боксеров, по итогам которой вес Фьюри составил 125,65 килограмма, а Уайлдера – 107,95 кг.
Полный кард вечера
Главный бой
Деонтей Уайлдер (42-1-1) — Тайсон Фьюри (30-0-1)
Основной кард
Роберт Хелениус (30-3) — Адам Ковнаки (20-1)
Эфе Аджагба (15-0) — Франк Санчес (18-0)
Робейси Рамирез (7-1) — Орландо Гонсалез Руиз (17-0)
Эдгар Берланга (17-0) — Марсело Эстебан Кокерс (30-2-2)
Предварительный кард
Джулиан Уильямс (27-2-1) — Владимир Эрнандес (12-4)
Джаред Андерсон (9-0) — Владимир Терешкин (22-0-1)
Виктор Выхруст (7-0) — Майк Маршалл (6-1-1)
Брюс Кэррингтон (дебют) — Цезарь Канту (3-1)
Это уже третий бой между спортсменами. В первом поединке Фьюри — Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошел в феврале 2020 года, британский боксер нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.