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Спорт

Бой за титул чемпиона мира: Фьюри против Уайлдера. LIVE

Бокс. Тяжелый вес. Титул чемпиона мира по версии WBC. Фьюри — Уайлдер. ОНЛАЙН

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Steve Marcus/Reuters
В третий раз в бою за пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) сошлись британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер. В данный момент титулом мирового чемпиона обладает Фьюри, в то время как Уайлдер пытается взять реванш за поражение полуторагодичной давности. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
05:01

В пятом раунде поляк уже успел получить предупреждение за удары ниже пояса, плюс хорошенько получить по голове. Его левый глаз фактически закрыт.

04:47

Идет бой между Робертом Хелениусом (30–3) и Адамом Ковнацки (20–1). В первом раунде финский боксер был явно сильнее поляка.

04:45

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Дмитрий Пирог считает, что победит Фьюри.

«У меня есть ощущение, что лучше к этому бою готов Тайсон Фьюри. Это тяжелый вес, может быть панч. Но Фьюри перетерпел тяжелые удары в перовом бою, а также еще и выровнял его. Фьюри морально одолел противника. Поэтому есть предположение, что британец выйдет с внутренним доминирующим настроем на бой», — считает Пирог.

04:40

Гарантированный гонорар Фьюри составит €25 млн, Уайлдер получит €17,25 млн. Кроме того, британец заработает 60% прибыли от продажи платных трансляций, а американец – 40%.

04:33

А бои предварительного карды уже вовсю идут. В восьмираундовом поединке американец Джаред Андерсон нокаутировал россиянина Владимира Терешкина. Технический нокаут был зафиксирован во втором раунде.

04:30

В России бой-реванш будет транслироваться на телеканале РЕН-ТВ.

04:20

Накануне состоялась церемония взвешивания боксеров, по итогам которой вес Фьюри составил 125,65 килограмма, а Уайлдера – 107,95 кг.

04:15

Полный кард вечера

Главный бой

Деонтей Уайлдер (42-1-1) — Тайсон Фьюри (30-0-1)

Основной кард

Роберт Хелениус (30-3) — Адам Ковнаки (20-1)

Эфе Аджагба (15-0) — Франк Санчес (18-0)

Робейси Рамирез (7-1) — Орландо Гонсалез Руиз (17-0)

Эдгар Берланга (17-0) — Марсело Эстебан Кокерс (30-2-2)

Предварительный кард

Джулиан Уильямс (27-2-1) — Владимир Эрнандес (12-4)

Джаред Андерсон (9-0) — Владимир Терешкин (22-0-1)

Виктор Выхруст (7-0) — Майк Маршалл (6-1-1)

Брюс Кэррингтон (дебют) — Цезарь Канту (3-1)

04:10

Это уже третий бой между спортсменами. В первом поединке Фьюри — Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошел в феврале 2020 года, британский боксер нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

04:05

Бой начнется не ранее 5:00 по московскому времени.

04:00

Добрый вечер, уважаемые любители бокса! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию боя за титул чемпиона мира по версии WBC между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

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