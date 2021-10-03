Гаджиев назвал наглостью непоставленный пенальти в ворота ЦСКА

В главном матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» не было забитых мячей, но хватало опасных моментов и запоминающихся эпизодов. Одним из таких стал момент на 92-й минуте, когда защитник красно-синих Игорь Дивеев сыграл рукой в своей штрафной, после чего бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым отказалась назначать пенальти. Российские тренеры Валерий Непомнящий и Гаджи Гаджиев в беседе с «Газетой.Ru» выразили свое несогласие с подобным решением и объяснили причину, по которой «Краснодару» будет тяжело бороться с более статусными клубами лиги.

Центральный матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным ЦСКА и «Краснодаром» выдался ярким и запоминающимся, несмотря на нули на табло — команды в общей сложности нанесли 47 ударов по воротам, заработали 15 угловых, по разу штанги спасали ворота Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова.

Впрочем, главный эпизод, повлиявший на исход встречи, случился по истечении 90 минут основного времени матча.

В добавленное ко второму тайму время в штрафной площади мяч попал в руку защитнику ЦСКА Игорю Дивееву, но нарушения правил зафиксировано не было.

Данный эпизод вызвал одинаковую реакцию у всех судей — каждый рефери, обсуждавший момент с рукой 22-летнего защитника сборной России, увидел ошибку видеоассистента главного арбитра Владимира Москалева.

Бывший судья ФИФА Алексей Николаев, комментируя эпизод в эфире «Матч Премьер», заявил, что арбитр VAR Василий Казарцев должен был назначить пенальти в ворота армейцев.

«Мне так кажется, что сейчас только у Василия Казарцева есть свое мнение о том, что в этом моменте нужно продолжать игру. Абсолютно простая ситуация для видеоарбитра. Володе Москалеву, как главному судье, было сложно увидеть эту руку, так как обзор ему перекрывает нападающий «Краснодара».

Но как на повторе можно было не рассмотреть, что это 11-метровый удар?

Дивеев делал движение рукой и снял мяч практически с ноги нападающего «Краснодара», который следующим движением мог забить гол. Было много времени, чтобы рассмотреть эпизод со всех ракурсов. Конечно, это одиннадцатиметровый, — сказал Николаев.

Экс-арбитр Сергей Хусаинов удивился решению Казарцева не оповестить главного судью Владимира Москалева о нарушении правил.

«Арбитр находился в хорошей позиции. Не мяч попадает в руку, а рука умышленно действует. Даже начинающий арбитр скажет, что это штрафной удар. В данном случае, момент был в штрафной площади, это означает, что чистый одиннадцатиметровый удар.

Квалифицированный судья, допущенный к профессиональным играм, не отреагировал никак. Судьи VAR вмешались, но этот игровой эпизод не требует вмешательства системы VAR. Как может квалифицированный арбитр от ФИФА не увидеть такого нарушения?» — приводит слова Хусаинова Metaratings.

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что будет более подробно разбираться в случившемся эпизоде.

«Буду ждать обращение «Краснодара». Я уже запросил все видеоповторы и переговоры с VAR», — приводит слова Хачатурянца «РБ Спорт».

Бывший судья Игорь Федотов не исключил что арбитры могут подобным образом мстить «Краснодару». Напомним, что в матче прошлого тура против «Сочи» арбитр Игорь Панин показал две красные карточки игрокам «быков», которые, несмотря на это, смогли одержать разгромную победу — 3:0.

90+' минута, ЦСКА - Краснодар



Ошибается Москалев, и ошибается Казарцев. Рука находится в неестественном положении.



Правильное решение: 11-ти метровый удар.#ЦСКАКраснодар pic.twitter.com/VLKBC7RVst — Игорь Федотов (@fedotov1006) October 2, 2021

«Судья должен был назначать пенальти в ворота ЦСКА за игру рукой Дивеева. Рука у Игоря в неестественном положении, она отставлена в сторону, он ей играет в мяч. Это не мяч находит руку, а наоборот. И этим действием Дивеев помешал игроку «Краснодара» сыграть в мяч.

Казарцеву дали нормальные повторы, я не понимаю, почему не назначили одиннадцатиметровый. Чистый пенальти! Видимо, судьи мстят «Краснодару» за Панина», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий считает, что даже введение видеоповторов не избавило футбол от человеческого фактора.

«Наверное, буду совсем банален, но мне кажется, что как только появились судьи в мире, начались проблемы. Мне непонятно, каким образом решаются вопросы, мне до сих пор непонятно [как трактовать], когда есть рука, когда нет руки. Поэтому к этому нужно спокойно относиться.

В других странах, уверяю вас, проблем не меньше, и скандалов – тоже. Человеческий фактор – это фактор номер один, и всегда будет так. Сделали VAR – у них свое мнение.

Я в этой шкуре как тренер побывал и знаю, как это больно, когда вдруг, ни с того ни с сего, принимаются непонятные ни для кого решения. Но от этого не избавишься», — заявил Непомнящий.

Экс-наставник пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что более защищенные и более сильные клубы всегда будут пользоваться поддержкой.

«Надеяться на то, что человеческий фактор не будет играть роли в этих ситуациях? Об этом очень интеллигентно, очень мягко недавно сказал Сергей Николаевич Галицкий. С появлением VAR где-то чуть меньше это стало проявляться, но все равно остается.

И Галицкий сказал, что если бы так в отдельных ситуациях поступили с каким-то другим клубом – более популярным, более маститым, — то был бы скандал большой. А до этой игры выступил генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг, после чего судейский комитет заявил, что все претензии «Краснодара» отклонены.

Разделение по отношению к разным клубам было, есть и в ближайшее время сохранится. VAR способствует тому, что судейство становится все более нейтральным. Но вчерашний случай, мне кажется, даже за эти рамки выходит. Это какая-то наглость», — заявил Гаджиев.