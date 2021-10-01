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Спорт

«Как вам не стыдно? Не просто поражение, а провал!»

Экс-президент «Локомотива» назвал команду «11 безвольными людьми» после поражения от «Лацио»

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Игрок ФК «Локомотив» Федор Смолов в матче Лиги Европы против «Наполи»

Игрок ФК «Локомотив» Федор Смолов в матче Лиги Европы против «Наполи»

РИА Новости
В Лиге Европы «Спартак» сенсационно победил «Наполи» на выезде со счетом 3:2, а «Локомотив», напротив, уступил 0:2 другой итальянской команде — «Лацио». В интервью «Газете.Ru» тренеры Валерий Гладилин и Игорь Колыванов, экс-игрок красно-белых Максим Деменко и бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов объяснили, почему матчи сложились именно так, а также высказались о дальнейших перспективах команд.

«Победа в Неаполе дорогого стоит»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил победу красно-белых в гостях над «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Он отметил, что москвичи проявили характер, выиграли заслуженно и теперь имеют хорошие шансы на выход из группы.

«Впечатления очень хорошие, достойно победили сильного соперника. Победа в Неаполе дорогого стоит. Думаю, что это должно послужить для «Спартака» хорошей отправной точкой. Вот так надо выходить, сражаться и играть. Даже проигрывая 0:1, проявили характер, все боролись до конца, не остановились.

Они показали спартаковский характер и дух, были похожи на хорошую команду. Технические нюансы можно много разбирать, но главное, что игроки проявили характер, проигрывая, выдержали, переломили ход игры и победили. Это очень хорошая победа.

Сейчас все команды будут примерно в равных условиях, чистого фаворита в группе нет, у всех приблизительно одинаковые шансы», — сказал Гладилин.

В данный момент таблица группы С выглядит так:

1. «Легия» — 6 очков

2. «Спартак» — 3 очка

3. «Наполи» — 1 очко

4. «Лестер» — 1 очко

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов также похвалил игроков «Спартака». Он отдельно подчеркнул, какой серьезный соперник противостоял красно-белым.

«Молодцы, три гола еще надо забить. Тем более лидеру чемпионата Италии, который ни одного матча не проиграл и очень уверенно чувствует себя во внутреннем первенстве.

Видно, что под руководством Лучано Спаллетти «Наполи» очень прибавил, играет в быстрый и атакующий футбол», — указал Колыванов.

«Глоток свежего воздуха для Витории»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко порадовался победе красно-белых над «Наполи». Он подчеркнул, что этот успех может многое определять для главного тренера красно-белых Руя Витории, слухи об отставке которого циркулируют после ряда неудач как в чемпионате России, так и в предыдущем еврокубковом матче против «Легии» (0:1).

«Хорошее настроение: порадовал «Спартак» и по игре, и по самоотдаче. А для Руя Витории это, наверное, глоток свежего воздуха после неудач. Этот матч показал, что у «Спартака» все-таки есть свой уровень, кто бы что ни говорил.

«Наполи» все же идет на первом месте в чемпионате Италии. И вдвойне приятно, что победа была волевой: команда не опустила руки, дальше билась, выиграла и довела матч до логического завершения», — подчеркнул Деменко.

«Спартаку» помогло удаление у «Наполи»

Эксперты обратили внимание, что во многом успех красно-белых был обусловлен удалением игрока «Наполи» Мариу Руя уже на 30-й минуте. Однако Деменко призвал не акцентировать на этом внимание, поскольку даже таким шансом еще нужно воспользоваться.

«В какой-то степени удаление у «Наполи», конечно, помогло «Спартаку». Но не могу сказать, что очень сильно. Мы видели, как они давили, особенно когда забили в конце. Самое важное, что «Спартак» и до удаления у «Наполи» демонстрировал хорошую игру.

Это ошибка «Наполи», а для «Спартака» — все равно уверенная победа», — заключил специалист.

Изначально главный арбитр встречи словак Иван Кружляк показал Мариу Рую желтую карточку, но после просмотра видеоповтора принял решение удалить его с поля. Колыванов считает, что рефери мог ограничиться «горчичником».

«Поначалу «Спартаку» очень непросто было. Потом — получилось, как получилось. При удалении игрока «Наполи» можно было на желтой карточке остановиться, но дали красную, и никто особо не протестовал — все-таки была высоко поднятая прямая нога», — полагает эксперт.

«Хочется сказать, что «Спартак» точно выйдет из группы»

Перспективы «Спартака» в Лиге Европы пока остаются размытыми — впереди еще четыре матча на групповом этапе, и ни один из них легким не будет. Но, считает Деменко, если «Спартак» продолжит играть так же, как с «Наполи», то уверенно пройдет в плей-офф турнира.

«По такой игре хочется сказать, что «Спартак» точно выйдет из группы. Сегодня команда продемонстрировала именно игру, а самое главное — результат. Это очень важно, тем более против такой команды, как «Наполи». Надеюсь, что в дальнейшем это придаст «Спартаку» внутреннюю уверенность.

Например, мы видели, как «Зенит» после матча с «Челси» играл с «Мальме» (одержал победу со счетом 4:0. — «Газета.Ru»). На это я надеюсь и после матча с «Наполи», который был в лучшей форме, но уступил «Спартаку» по игре», — считает эксперт.

Игорь Колыванов воздержался от прогнозов, однако подчеркнул, что подобные успехи всегда окрыляют футболистов, а значит, следующая игра «Спартака» пройдет при совсем другом настроении, чем предыдущие.

«Любая победа — это огромные эмоции, хорошее настроение. В любом случае команда будет в следующем матче на подъеме. Обыграть «Наполи», который считался фаворитом этого матча, — это достойно.

Конечно, после удаления у «Наполи» «Спартаку» стало полегче, но в любом случае забить три мяча в Неаполе дорогого стоит, даже если соперник играл вдесятером», — сделал акцент Колыванов.

«Локомотив» — 11 безвольных людей»

Полностью противоположным оказалось впечатление от игры «Локомотива». Красно-зеленые уступили «Лацио» 0:2, при этом, как отметил бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов, результат — далеко не самая главная из проблем. Примечательно, что перед вторым туром группового этапа Лиги Европы Наумов прогнозировал «Газете.Ru» победу «Локомотива» и неудачу «Спартака». Однако на деле ситуация оказалась полностью противоположной.

«Меня даже не результат расстраивает, это-то ладно. Провал — не просто поражение, а провал! Я смотрю третий матч «Локомотива» и не понимаю, что происходит с командой. Вышли 11 разобщенных, безвольных людей, которые абсолютно ничего не хотят в этой жизни. Это все исходит еще и от тренера — или он безвольный, или там уже всех поувольняли? Что происходит в клубе?» — задался вопросом Наумов.

Экс-руководитель клуба прошелся по персоналиям. Среди игроков он смог выделить лишь двоих — Федора Смолова и Рифата Жемалетдинова.

«Фамилию Константина Марадишвили я услышал впервые только на 71-й минуте, когда его меняли. Фаустино Анджорина хватает на 20-30 минут, он абсолютно не готов. С такой игрой тренер выпускает команду без опорников — как это можно? Баринов играет центрального защитника — ладно, но опорную-то зону как-то укрепить надо! Алексис Бека-Бека — какой из него опорник? Он постоянно возню устраивает в центре поля, одни провалы.

Я не понимаю, что происходит, у меня такое чувство, что умышленно гробят команду. Вроде все получалось в прошлом году — нет, все сломали, все испортили! Или заставляют Марко Николича такой состав выставлять? Но выпустить против «Лацио» пять или шесть нападающих без опорной зоны — это кем надо быть? Отвратительно сыграли с «Уралом» — вышли, пешком походили. И здесь то же самое, но это Лига Европы все-таки.

Как же вам не стыдно? Один Смолов бегает, но он же зависимый человек, ему надо пас получить. Федор — и еще Жемалетдинов немного. А так и играть-то никто не хочет толком», — резюмировал Наумов.

Говоря о характере игры «Локомотива», Игорь Колыванов использовал то же определение, что и Наумов. Он признался, что не понимает причин столь невыразительной игры красно-зеленых.

«С такой опаской играли, провалили матч. Не знаю, с чем была связана эта боязнь играть против итальянцев. Как таковой игры у «Локомотива» не получилось, ему могли забить и третий, и четвертый, и пятый. На удивление безвольно в обороне сыграл «Локомотив». Даже странно, обычно команда играет более собранно, внимательно и аккуратно. А тут включили другие скорости — и посыпались сразу», — констатировал известный тренер.

«За такой провал надо наказать тренерский штаб»

Николай Наумов затруднился однозначно указать, кто конкретно виноват в такой неудаче. Но главную ответственность, уверен он, несут тренеры, и именно с них надо спрашивать в первую очередь.

«За такие провалы надо наказывать тренерский штаб, прежде всего. Мне непонятна позиция Марко Николича. Посмотрите: он как в воду опущенный, он вообще ни на что не влияет. Ну видишь ты: у Марадишвили полный провал в первом тайме — так поменяй его сразу. Нет, никого нет на замену. В общем, все чисто коммерческие трансферы повлияли на все это, выстроить новую игру будет крайне сложно.

Я сомневаюсь, что «Локомотив» чего-то добьется в этом сезоне с таким отношением к игре и с такими тренерскими решениями. «Локомотиву» будет очень тяжело в этом году», — подвел итог Наумов.

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