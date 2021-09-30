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Спорт

Конец сказке: «Локомотив» без шансов уступил «Лацио» в Риме

«Локомотив» не смог продлить победную серию российских клубов в Европе

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Reuters
Московский «Локомотив» не сумел поддержать почин «Зенита» и «Спартака», потерпев поражение в Риме от «Лацио» на групповом этапе Лиге Европы за счет двух пропущенных мячей в первом тайме. «Газета.Ru» рассказывает, как проходил матч «железнодорожников».

«Лацио» — «Локомотив» — 2:0

Еврокубковая неделя началась для заждавшейся побед России практически празднично. Если успех «Зенита» в лигочемпионском домашнем поединке против шведского «Мальме» был ожидаем, хотя и приятно удивил счетом (4:0), то от «Спартака» чудес в Неаполе не ждал практически никто.

Однако подопечные Руя Витории сотворили невероятное, вырвав победу у лидера чемпионата Италии, до сих пор не потерявшего ни одного очка в Серии А.

«Локомотив» выходил на поле в той же стране, только несколько севернее, практически сразу по окончании игры красно-белых. Российские болельщики были вправе надеяться на продолжение победной серии российских команд.

Но хотя «Лацио» на данный момент в национальном чемпионате уступает «Наполи», в активе команды Маурицио Сарри впечатляющие 11 очков за шесть туров. Но что важнее — римляне уступили в первой игре Лиги Европы турецкому «Галатасараю» и были предельно мотивированы.

При этом Марко Николич столкнулся с кадровыми проблемами, из-за чего, например, Дмитрий Баринов вынужден был играть в обороне в тандеме с Пабло, а не в тройке центральных защитников.

Довольно быстро стало понятно, что «железнодорожникам» будет очень тяжело. Луис Альберто едва не открыл счет уже на восьмой минуте, немного не попав по воротам с линии штрафной, а на девятой Чиро Иммобиле был обязан открывать счет. При подаче углового Гильерме промахнулся на выходе, и форвард сборной Италии бил с острого угла, но по пустым воротам, однако угодил в сетку только с внешней стороны.

Отлегло, правда, совсем ненадолго. Всего четыре минуты спустя Педро очень легко прорвался с мячом по штрафной «Локо» до лицевой, сделал верховую передачу назад точно на голову Тома Башичу, и хорват кивнул в угол под самую штангу.

Оказавшись в положении догоняющей стороны, «Локомотив» не смог отодвинуть игру от своих ворот, и доминирование хозяев продолжилось.

На 19-й минуте Иммобиле из-за своей неточности загубил еще один верный шанс, нанося удар ногой, а через пять минут на угловом пристрелялся испанский защитник «Лацио» Патрик Габаррон, пусть его первый блин в атаке и вышел комом.

После несколько раз подряд огрызнулись гости. Начал герой ничейного поединка с французским «Марселем» Фаустино Анджорин, пробивший после сольного прохода. Затем Томас Стракоша отразил мяч ногой после удара Федора Смолова.

А на 32-й минуте российский нападающий должен был забивать головой после скидки Пабло на угловом, однако Федора опередил Мануэль Ладзари, снявший мяч прямо со лба россиянина.

Игра по синусоиде вновь перешла в отрезок перевеса хозяев. Габаррон еще раз неточно пробил головой после стандарта, Гильерме вытащил опасный удар Фелипе Андерсона, а на угловом после своего спасения нелепо пролетел мимо мяча, и все тот же Габаррон буквально внес его в ворота с линии.

Перед самым перерывом Ведат Мурики, вынужденно заменивший получившего травму Иммобиле, едва не довел счет до крупного, но и у россиян был полумомент.

На второй тайм итальянцы вышли с осознанием своего преимущества и желанием довести встречу до спокойной победы. «Локомотив» пытался поменять установившийся порядок. Рифат Жемалетдинов совершил хороший проход и плотно приложился из-за штрафной, но чуть выше перекладины.

На контрасте с предыдущем итальяно-российским противостоянием дня римскому матчу не хватало темпа и нерва. Виной тому, вероятно, разница в два мяча — слишком большая, чтобы надеяться на камбэк.

«Локомотиву» не хватало класса, сил и ресурсов, а хозяева действовали спокойно и не пытались форсировать крупную победу, хотя все равно были к ней несколько раз очень близки, но прощали соперника в стадии завершения.

Матч так и докатился до сухого поражения команды Николича, но в турнирном плане пока ничего страшного не произошло. «Марсель» и «Галатасарай» разошлись нулевой ничьей, и теперь ключевыми будут спаренные встречи с турецким клубом.

Именно «Галатасарай» лидирует в таблице группы с четырьмя очками после двух туров, «Лацио» набрал три балла, «Марсель» разжился двумя, а «Локо» замыкает квартет с одним очком.

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